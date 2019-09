Uniwersalny laptop 2 w 1, który nie zrujnuje studenckiego budżetu.

Lenovo od lat produkuje urządzenia 2 w 1 z serii Yoga. Przedstawiany przez nas Lenovo Yoga 530-14 to jeden z przystępniejszych cenowo laptopów konwertowanych. Oznacza to, że komputer posiada zawiasy z 360 stopniową regulacją. Po otwarciu może służyć jako zwykły laptop, ale nie ma problemu z przekształceniem go w duży tablet lub zrobieniem z niego stojaka do oglądania filmów. Konstrukcja 2 w 1 wymusza zastosowanie ekranu dotykowego, a całość może służyć nie tylko rozrywce, ale także zwiększyć produktywność.

Yoga 530 wyposażona jest w procesor Intel Core i5 8250U oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4, którą można rozszerzyć po zakupie. W środku znalazło się również miejsce dla 256 GB nośnika SSD PCIe.

Matryca ma przekątną 14 cali i rodzielczość Full HD. To dotykowy i błyszczący panel IPS LED.

Producent nie zapomniał o pojemnej baterii i szerokim wachlarzu portów. Do dyspozycji oddano 2 gniazda USB Typu A, USB Typu C, HDMI oraz Czytnik kart pamięci. Na pokładzie znalazło się również miejsce dla czytnika linii papilarnych, akcelerometru oraz podświetlanej klawiatury. Całość waży 1,61 kg.