Lenovo Yoga 9i - test konwertowalnego laptopa z Intel Evo

Mieliśmy okazję przetestować konwertowalnego laptopa Lenovo Yoga 9i z certyfikatem Intel Evo. Sprawdź, jak sprzęt sprawdza się w boju.

Konwertowalne laptopy w obecnych czasach cieszą się bardzo dużą popularnością. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kupując jedno urządzenie mamy do dyspozycji tradycyjnego laptopa, a w razie potrzeby korzystamy z niego jak z tabletu. Jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają sprzętu do pracy. Poradzi sobie jednak także z bardziej wymagającymi procesami. Może posłużyć jako pomoc przy obróbce zdjęć czy edycji wideo.

Lenovo Yoga 9i to solidna, metalowa konstrukcja, wyposażona w 14 calowy ekran UHD o rozdzielczości 3840x2160. Całość napędza procesor Intel Core™ i7 1185G7 11 generacji z rodziny Tiger Lake o taktowaniu do 4,8 GHz. Model, który mieliśmy możliwość testować został wyposażony w 16 GB pamięci RAM. Za grafikę odpowiada karta Intel Iris Xe. Swoje dane umieścimy na dysku SSD o pojemności 500 GB. Laptop posiada certyfikat Intel Evo.

Zobacz również:

Specyfikacja

Procesor Intel Core™ i7 1185G7 System operacyjny Windows 10 Karta graficzna Intel Iris Xe Wyświetlacz 14`UHD Pamięć RAM 16 GB DDR4 Dysk twardy 500 GB SSD Dźwięk Obracany soundbar, 2x subwoofer, 2x głośniki wysokotonowe, 2x głośniki kamery internetowej Kamera Kamera internetowa 1 Mpix Wymiary 210,9x318,4x15,3-16,4 mm Waga 1,35 kg Kolor Shadow Black ze skórzana pokrywą Łączność Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.0 Złącza USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Thunderbolt 4, DisplayPort™ i Power Delivery), Gniazdo słuchawek i mikrofonu

Czym jest Intel Evo

Certyfikat Intel EVO (fot. Damian Kubik)

Intel Evo jest certyfikatem, który otrzymują konkretne modele laptopów, spełniające bardzo rygorystyczne wymogi. Czym musi charakteryzować się sprzęt, aby komputer mógł pochwalić się tym standardem?

Ekran HD lub 4K

Kamerka skierowana w stronę użytkownika (minimum 720p)

Dysk SSD o pojemności minimum 256 GB

Minimum 8 GB pamięci RAM (Dual channel)

Minimum 2 mikrofony cyfrowe

Procesor Intel Core 11 generacji

Karta graficzna Intel Iris Xe

Czas wybudzenia poniżej 1 sekundy

Długość pracy na baterii powyżej 9 godzin (w przypadku ekranów Full HD)

30 minut ładowania powinno wystarczyć na 4 godziny pracy

Port Thunderbolt 4

Bluetooth 5

Wi-Fi 6 (Gig+)

W przypadku spełnienia wszystkich wymagań nie może być mowy o budżetowych podzespołach, które w jakikolwiek sposób wpłyną na obniżenie komfortu z użytkowania.

Procesor, karta graficzna, RAM i dysk

CPU-Z (fot. Damian Kubik) CPU-Z (fot. Damian Kubik) CPU-Z (fot. Damian Kubik)

Sercem laptopa Lenovo Yoga 9i jest 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core™ i7 1185G7 z rodziny Tiger Lake-U. Bazowe taktowanie tego modelu wynosi 3 GHz, jednak w trybie turbo potrafi rozpędzić się do 4,8 GHz. Za grafikę odpowiada Intel Iris Xe o taktowaniu 1.35 GHz. Kość 16GB DDR4 pozwala na bardzo komfortową pracę.

Średnia prędkość odczytu danych wyniosła 1467 Mb/s (fot. Damian Kubik)

W laptopie został zamontowany dysk SSD Samsunga o pojemności 512 GB. Podczas testów, średnia prędkość odczytu danych wyniosła 1467 Mb/s. Najniższa wartość to 1304,8 Mb/s, natomiast najwyższa 1501,2 Mb/s. Pokazuje to równą pracę dysku, co jest bardzo dużym plusem.

Oprogramowanie

Wraz z laptopem otrzymujemy zainstalowane na nim oprogramowanie Lenovo Vantage. Jest to swego rodzaju centrum dowodzenia oraz zbiór wszystkich najważniejszych informacji na temat konkretnego egzemplarza. W pierwszej zakładce znajdziemy dane dotyczące stanu urządzenia, poziomu zabezpieczeń i informacji systemowych. Dostosujemy tutaj także podstawowe ustawienia: mikrofon, aparat oraz sprawdzimy dostępność aktualizacji.

Stan gwarancji widoczny w aplikacja Lenovo Vantage

Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest rubryka informująca o stanie gwarancji na model, który posiadamy. Dzięki temu nie musimy się martwić oraz pilnować terminów. Wszystko jest wyświetlane na czytelnej grafice.

W Lenovo Vantage możem ustawić, w jakim trybie ma pracować komputer

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem aplikacji jest zakładka Urządzenie. Tutaj dostosujemy wszystkie opcje do własnych, indywidualnych preferencji. Możemy wybrać jeden z trzech trybów pracy: Ekstremalna wydajność, Inteligentne chłodzenie, Oszczędzanie akumulatora. Tryby możemy przełączać również za pomocą kombinacji klawiszy Fn + Q. Znajdziemy tutaj także informacje na temat kondycji akumulatora oraz jego temperatury.

W zakładce dotyczącej dźwięku ustawimy tryb, w którym chcemy pracować. Możemy zaznaczyć także opcję, aby zmieniały się one w zależności od wyświetlanych materiałów. Dostosujemy także głośność mikrofonu. W zakładce Ekran i kamera możemy włączyć tryb ochrony oczu, dzięki ustawieniu temperatury barwowej. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i intuicyjna, dzięki czemu bez problemu znajdziemy wszystkie interesujące nas opcje.

Budowa, klawiatura, porty, bateria

Lenovo Yoga 9i ma wymiary 210,9x318,4x15,3 mm przy wadze 1,35 kg. Laptop prezentuje się bardzo zgrabnie i elegancko. Do testów otrzymaliśmy komputer w kolorze czarnym, ze skórzaną górną pokrywą. Ten element dodaje laptopowi wyjątkowego charakteru. Dodatkowo, dzięki powłoce jest ona odporna na tzw. palcowanie. Zawiasy zamontowane w Lenovo Yoga 9i świetnie spełniają swoją rolę. Stawiają odpowiedni opór, co jest niezwykle istotne przy laptopach konwertowalnych.

Klawiatura

Miałem wcześniej do czynienia ze starszymi laptopami z serii Yoga i na początku obawiałem się, jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o klawiaturę. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Klawiatura działa bardzo miękko, przyciski równo odbijają, dzięki czemu praca na niej jest szybka i przyjemna.

Klawiaturę możemy podświetlić. Służy do tego kombinacja klawiszy Fn + spacja (lewa strona). W dzień praktycznie nie widać światła spod klawiszy, jednak w nocy jest to bardzo przydatna funkcja. Nie mam także zastrzeżeń co do układu. Podczas pracy nie zdarzyło się, żeby któryś z przycisków przeszkadzał w wykonywaniu podstawowych funkcji.

Touchpad

Gładzik w tym modelu jest dość duży. Zajmuje 1/3 powierzchni pod klawiaturą. Nie jest zbyt widoczny, ponieważ od obudowy oddziela go tylko lekko wyróżniająca się ramka. Przyciski funkcyjne działają poprawnie i reagują na każdy dotyk. Podczas używania możemy czuć lekkie wibracje.

Złącza

Złącza (fot. Damian Kubik)

Ilość złącz w Lenovo Yoga 9i jest niestety bardzo dużą wadą tego modelu. Na lewej krawędzi znajdziemy jedynie USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Thunderbolt 4, DisplayPort™ i Power Delivery) oraz gniazdo słuchawek i mikrofonu. Z prawej strony jest tylko przycisk uruchamiania. Zdecydowanie przydałoby się tutaj jeszcze jedno gniazdo USB-A oraz HDMI. W przypadku Yoga 9i o przewodowym podłączeniu się do zewnętrznego ekranu po HDMI możemy zapomnieć.

Dźwięk

Jakość dźwięku jest jednym z największych plusów tego laptopa. Kiedy pierwszy raz włączyłem muzykę, przez chwilę zastanawiałem się, czy nie podłączyłem do komputera zewnętrznych głośników. Jak się okazało, kabel leżał sobie spokojnie obok. Yoga 9i jest wyposażona w 2 subwoofery, 2 głośniki wysokotonowe oraz obracany soundbar. Dźwięk podczas słuchania muzyki, gier oraz oglądania filmów jest niezwykle czysty i głośny. Nawet przy ustawieniu poziomu głośności na maksimum, w żadnym momencie nie było słychać przesterów. System audio bardzo dobrze przenosi niskie tony, co jest zauważalne szczególnie podczas oglądania filmów. Głośność laptopa była testowana także na zewnątrz. Przejeżdżające w okolicy samochody nie zakłócały radości płynącej ze słuchania ulubionej muzyki na łonie natury.

Bateria

Muzyki na zewnątrz można słuchać bardzo długo. To wszystko dzięki baterii, która jest w stanie wytrzymać nawet 8 godzin bez ładowania. Przy bardziej złożonych procesach, takich jak gra czy edycja wideo już po około 4 godzinach laptop domagał się podłączenia źródła zasilania, jednak nie jest to nic dziwnego przy takiej specyfikacji i mocy podzespołów. Laptop bardzo szybko się ładuje. Po niecałej godzinie akumulator uzyskał 100 % przy równoczesnej pracy.

Ekran

Lenovo Yoga 9i to laptop konwertowalny (fot. Damian Kubik)

Lenovo Yoga 9i wyposażona jest w 14 calowy wyświetlacz UHD o rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 144 Hz. Tak naprawdę jedyną złą rzeczą, jaką można powiedzieć na temat tego ekranu jest jego błyszcząca powłoka. Niestety, w przypadku bardzo jasnego pomieszczenia, sporo światła się odbija. Przeszkadza to w komfortowym użytkowaniu. Lenovo Yoga 9i to laptop typowo biznesowy, więc trzeba brać pod uwagę, że będzie wykorzystywany także na zewnątrz, gdzie dopływ światła słonecznego jest zdecydowanie większy niż w pomieszczeniach.

Bardzo dużym plusem ekranu jest dotyk. Podczas użytkowania laptopa w trybie tabletu korzystając z palca czy z rysika, nie mam się do czego przyczepić. Wszystko działa płynnie i dokładnie.

Użytkowanie i kultura pracy

Użytkowanie tego laptopa jest bardzo wygodne. System uruchamia się błyskawicznie, dzięki czemu zawsze mamy pod ręką wszystkie potrzebne dane. Korzystanie w trybie tabletu, kiedy trzymamy go w dłoniach może być niestety trochę męczące ze względu na wagę sprzętu. Wentylatory w laptopie pracują bardzo cicho, od czasu do czasu tylko przyspieszając. Wtedy także słyszymy tylko lekki szum, który w niczym nie przeszkadza.

Czytnik linii papilarnych (fot. Damian Kubik)

Jest jedna rzecz, która mogła zostać rozwiązana w zdecydowanie lepszy sposób. Czytnik linii papilarnych, który jest umieszczony pod prawą strzałką, jest praktycznie niewidoczny. Sensor jest otoczony lekko wyróżniającą się ramką. Bardzo często łapałem się na tym, że musiałem popatrzeć pod światło, aby znaleźć odpowiednie miejsce do przyłożenia palca. W nocy sprawa miała się jeszcze gorzej, ponieważ bardzo często musiałem skorzystać z dodatkowego źródła światła. Zapewne po dłuższym korzystaniu już automatycznie można znaleźć czytnik, jednak na początku jest to dość irytujące. Warto też zaopatrzyć się w ściereczkę i nosić ją przy sobie. Ekran oraz klawiatura mają to do siebie, że bardzo szybko zostają na nich ślady palców.

Wydajność

Jak wygląda wydajność Lenovo Yoga 9i? W testach syntetycznych PC Mark 10 laptop uzyskał wynik na poziomie 4418 punków. Stawia go to lekko powyżej średniej dla komputerów podobnej klasy.

Wyniki testów syntetycznych PC Mark 10 (fot. Damian Kubik)

Lenovo Yoga 9i nie jest laptopem stworzonym do gier. Postanowiłem jednak przetestować go w jednej z najpopularniejszych produkcji battle royale, Fortnite. Na średnich ustawieniach grafiki udało się uzyskać około 50-60 FPS podczas rozgrywki. W grze od Riot Games, League of Legends, udało się utrzymać stały poziom 60 FPS. Na tym komputerze bez problemu można pograć w starsze produkcje, jednak w przypadku nowych gier może to być nieco uciążliwe.

Lenovo Yoga 9i - podsumowanie

Lenovo Yoga 9i jest bardzo dobrym laptopem biznesowym. Podczas testów, kiedy był wykorzystywany przez kilkanaście dni praktycznie od rana do wieczora, nie zauważyłem żadnych problemów z działaniem oraz stabilnością pracy. Użytkuje się go bardzo wygodnie zarówno w tradycyjnej formie jak i w trybie tabletu. Wielkim plusem jest tutaj długość pracy na baterii oraz fenomenalny system audio, który bije na głowę zdecydowanie droższe modele laptopów. Znajdziemy tutaj kilka problematycznych kwestii, jak odbijające się światło od ekranu, powłoka podatna na palcowanie czy mało widoczny czytnik linii papilarnych. Jesteśmy jednak w stanie wybaczyć niedoskonałości przy tej specyfikacji oraz ogólnych wrażeniach z użytkowania. Jeśli szukasz konwertowalnego laptopa, na którym chcesz pracować, ale także wykorzystać do relaksu, ten model jest zdecydowanie dla Ciebie.