Lenovo przygotowało średniaka, któremu ceną bliżej do budżetowca.

Lenovo Z5s to typowy przedstawiciel średniej półki cenowej, ale można go kupić za mniej, niż 1000 zł, przez co umieszczamy go w naszym zestawieniu. To jedyne urządzenie w rankingu, które posiada procesor Qualcomm Snapdragon 710. Jego wydajność odpowiada flagowym chipom z 2017 roku.

Produkt od Lenovo z wyglądu bardzo przypomina smartfony od Xiaomi z Redmi Note 7 na czele. Gdyby nie logo umieszczone na pleckach większość dziennikarzy technologicznych miałaby problem z rozpoznaniem producenta. Czy to źle, że Lenovo Z5s wygląda tak samo, jak Xiaomi? Nie, ponieważ smartfon posiada bardzo przemyślaną konstrukcję. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest w odpowiednim miejscu na pleckach, a prawie cały front wypełniony jest za pomocą sporego 6,3 calowego ekranu z malutkim wcięciem.

Urządzenie posiada 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Bateria ma pojemność 3300 mAh i z pewnością nie będzie najmocniejszą stroną urządzenia. Dla porównania Redmi Note 7, który wygrywa w naszym rankingu posiada ogniwo o pojemności 4000 mAh. Podobnie, jak w przypadku większości innych chińskich smartfonów z tego segmentu cenowego Z5s nie posiada NFC. Nie zabrakło za to Dual SIM oraz gniazda słuchawkowego Jack.

Dlaczego Lenovo Z5s kosztuje zaledwie 1000 zł? Szybki procesor i poprawna specyfikacja techniczna w dzisiejszych czasach nie oznaczają murowanego sukcesu. Lenovo jest tańsze od konkurencji, ponieważ producent ten nie jest rozpoznawalny w branży smartfonów, a na dodatek nie można być pewnym co do ilości i jakości aktualizacji oprogramowania. Bardzo prawdopodobne, że Z5s na zawsze pozostanie z Androidem 9.0 Pie na pokładzie.