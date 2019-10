Linuxpl - Pakiet Enduser

Pakiet Endurser to jeden z dwóch hostingów WordPressa, oferowanych przez Linuxpl. Czy warto z niego skorzystać?

Nazwa: Pakiet Enduser

Rejestracja: 79 zł (rok)

Linuxpl oferuje dwa pakiety: Enduser, dla blogerów, właścicieli pojedynczych stron i sklepów oraz Developer - dla agencji i freelancerów, tworzących strony zawodowo. Ta pierwsza oferuje 2 GB przestrzeni na serwerze, możliwość stworzenia do dwóch stron oraz 500GB transferu na miesiąc. Ruch do strony podlega analizie i filtrowaniu „w locie”. Dzięki temu, w razie wykrycia niepokojącej charakterystyki ruchu, atakujący jest blokowany. Dzieje się tak, przykładowo, przy wielokrotnym, błędnym wpisywaniu hasła. Zastosowano tu Memcached (512 MB) i Redis (128 MB) - mechanizmy cache'owania obiektowego, działające w oparciu o szybkie przechowywanie i operacje na danych w postaci klucz=>wartość. Włączenie jednego z tych mechanizmów znacznie przyspiesza operacje bazodanowe. LS Cache to specjalne oprogramowanie w warstwie serwerowej: LiteSpeed wzbogacony o specjalny mechanizm cache'ujący pod WordPress.

Linuxpl tworzy kopię baz co 6 godzin, a kopie plików co 24 godziny. W ramach opłaty przechowuje się 7 kopii dziennych i 4 kopie tygodniowe. Dla dodatkowej poprawy bezpieczeństwa strony możliwa jest integracja z Cloudflare. Autorskie mechanizmy dostawcy obejmują m.in. audyt punktów krytycznych, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo. Kolejna zaleta to 14-dniowy okres testowy, w trakcie którego można sprawdzić wszystkie nowe możliwości.

Podsumowując: Linuxpl to bezpieczna, warta uwagi propozycja w bardzo dobrej cenie.