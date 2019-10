Livespace to system CRM pozwalający na sprawne zarządzanie sprzedażą oraz zespołem. Jakie są jego kluczowe cechy?

Livespace to system CRM, który posiada gotowy do wdrożenia proces sprzedaży, który ma pomóc usystematyzować działania handlowe. Każdy klient ma pełną bazę informacji, a użytkownik może zbudować tyle procesów sprzedaży, ile potrzebuje. Ciekawa funkcją są zadania posprzedażowe, stworzone po to, aby właściwie wykorzystać relację jaką udało się zbudować z klientem i nie zapomnieć poprosić go o rekomendację. Można ustalić jasne, zautomatyzowane zasady oceniania klientów, dzięki czemu będzie można skupić się na klientach, którzy przyniosą największe przychody. Zarządzanie sprzedażą może być skuteczniejsze dzięki wyznaczaniu celów sprzedażowych dla poszczególnych osób w zespole. W tym celu Livespace oferuje wiele praktycznych rozwiązań, np. możliwości określenia budżetu, liczbę zebranych referencji i spotkań z klientami.

Livespace obejmuje także zarządzanie zespołem, wraz z wyznaczaniem zadań grupie lub poszczególnym członkom zespołu. Można zdefiniować niezależnie dla każdego dowolne kryteria oceny. Podgląd postępów realizacji celów dostępny jest cały czas na Kokpicie. Dzięki temu każdy członek zespołu wie, jak radzi sobie z realizacją założeń i zostanie w porę ostrzeżony, jeśli coś będzie nie tak. Oczywiście nie mogło zabraknąć mechanizmów podsumowujących działania - w Livespace można odzwierciedlić strukturę produktów lub usług, a następnie analizować statystyki w tym kontekście.

O wszystkich możliwościach Livespace można przekonać się dzięki darmowemu kontu demo, które umożliwia korzystanie z systemu przez 14 dni. Płatny abonament to trzy pakiety: Base, Automation oraz Professional. Różnią się ilością dostępnych funkcji. Cena to odpowiednio 59, 119 oraz 179 zł na miesiąc za użytkownika.