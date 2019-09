Logitech G PRO X Gaming Headset to słuchawki stworzone w celu "zapewnienia zaawansowanej komunikacji i precyzyjnego dźwięku. " jak wypadają w praktyce?

Logitech G PRO X Gaming Headset to słuchawki dla graczy z przewodem o długości 2 metrów. Wyposażono je w trwałą, lekką ramę z aluminium i stali, dzięki czemu są bardzo wytrzymały, a zarazem lekkie - ich waga to 320 gramów. Te słuchawki gamingowe mają zamkniętą konstrukcję nauszną - a w zestawie znajdziemy dwie pary nausznic (skórzaną i welurową). Pod nimi znajduje się pianka zapamiętująca kształt,co powinno zwiększyć komfort związany z ich długotrwałym użytkowaniem. Jeśli chodzi o to, co najważniejsze, czyli dźwięk, zastosowano tu membrany 50 mm, stworzone z użyciem wyjątkowych materiałów siateczkowych, mające pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz. Korzystają z technologii DTS HEADPHONE:X 2.0. Ma ona zapewniać wrażenia akustyczne skupione na obiekcie. Przenosi dźwięk przestrzenny 7.1 na wyższy poziom dzięki poprawionym basom, większej czystości dźwięku i większemu poczuciu odległości. Co najważniejsze, nowy poziom świadomości odległości rozgranicza bliskie i oddalone dźwięki, dzięki czemu jeszcze łatwiej jest zlokalizować wrogów.

Na tym nie koniec zalet. Słuchawki gamingowe Logitech mają mikrofon korzystający z technologii BLUE VO!CE. Daje ona możliwość wyboru filtrów głosu w czasie rzeczywistym w celu redukcji szumów, dodania kompresji i usuwania syczenia. Gdy mikrofon nie jest potrzebny, można go w łatwy sposób odpiąć. Profile dźwiękowe korektora — dostrojone przez e-sportowców — są dostępne w oprogramowaniu G HUB. Można wykorzystać gotowe lub dostosować je według własnych upodobań i zapisać w zewnętrznej karcie dźwiękowej USB, aby użyć ich na innych komputerach PC.

Podsumowując: Logitech G PRO X Gaming Headset to bardzo dobry model, który można polecić nie tylko do gier, ale i cieszenia się multimediami. Nikt nie będzie żałować ich nabycia.