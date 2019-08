Logitech G PRO X Gaming Headset - test zestawu słuchawkowego

Logitech G PRO X to zestaw słuchawkowy obsługujący technologię Blue VO!CE!. Jest to pierwsza konstrukcja od Logitech związana z przejęciem, legendarnego producenta mikrofonów Blue Microphones. Sprawdziliśmy jak nowość sprawuje się w praktyce.

Produkty Logitech G to wyjątkowa seria w ofercie producenta. Należące do niej urządzenia to sprzęt stworzony we współpracy z profesjonalnymi graczami. Jednocześnie jest to grupa produktów, do których w pierwszej kolejności trafiają nowinki technologiczne. Słuchawki Logitech G PRO Gaming Headset mogą okazać się jednym z najbardziej przełomowych produktów w swojej kategorii.

Logitech G PRO X - cena i dostępność

Słuchawki zostały wypozycjonowane w górnej połowie, średniej półki cenowej. Wydatek rzędu 500 zł będzie akceptowalny dla użytkowników, którzy przynajmniej kilka razy w tygodniu uczestniczą w rozgrywkach online. Konkurencyjne produkty to nieco tańsze SteelSeries Arctis 5 oraz sprzedawane w takiej samej cenie Creative Sound BlasterX H7 i ASUS TUF Gaming H7. Trudno nie odnieść wrażenia, że to właśnie konstrukcja od Logitech zapewnia najciekawsze parametry w całym zestawieniu. Poniżej prezentujemy listę najlepszych ofert na słuchawki Logitech G PRO X.

Logitech G PRO X - zestaw i budowa

Słuchawki są sprzedawane w czarnym, eleganckim opakowaniu. Wewnątrz kartonu znajdziemy wytłoczkę ze słuchawkami oraz pokaźny zestaw akcesoriów. Wśród dodatków odnajdziemy:

Przewód w oplocie do komputera PC (2 m) z regulacją głośności i wyłącznikiem mikrofonu

Rozgałęziacz w oplocie do komputera PC (120 mm) z oddzielnymi portami mikrofonowym i słuchawkowym

Przewód do telefonu komórkowego (1,5 m) z mikrofonem i pilotem do odbierania rozmów

Materiałowe nakładki słuchawek

Mikrofon PRO z wtykiem mini Jack i regulowanym pałąkiem

Zewnętrzna karta dźwiękowa USB

Etui w formie piankowego woreczka

Listę dodatków uzupełniają fabrycznie zamontowane nakładki z tworzywa imitującego skórę. Obydwa typy nakładek wypełniono pianką zapamiętującą kształt głowy. Pałąki słuchawek wykonano z lakierowanej stali i oddzielono od głowy poduszkami obszytymi materiałem skóropodobnym. Elementy konstrukcyjne ozdobiono aluminiowymi wstawkami. Matowa czerń obudowy i anodyzowane na szaro aluminium, tworzą bardzo stonowaną kompozycję. Producent zrezygnował z podświetlenia, na rzecz eleganckiego minimalizmu - to popularny trend stylistyczny w ostatnich miesiącach. Mikrofon jest podłączany do słuchawek osobno z wykorzystaniem gniazda miniJack.

Logitech G PRO X - specyfikacja

Deklarowana specyfikacja słuchawek prezentuje się następująco:

Długość: 138 mm

138 mm Szerokość: 94 mm

94 mm Wysokość: 195 mm

195 mm Masa (bez kabla): 320 g

320 g Długość kabla do komputera: 2 m

2 m Długość kabla do telefonu komórkowego: 1,5 m

1,5 m Rozgałęziacz do komputera PC: 120 mm

120 mm Membrana: PRO-G o średnicy 50 mm z hybrydowych materiałów siateczkowych

PRO-G o średnicy 50 mm z hybrydowych materiałów siateczkowych Magnes: neodymowy

neodymowy Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz

20 Hz–20 kHz Impedancja: 35 Ω

35 Ω Czułość: 91,7 dB SPL przy 1 mW i 1 cm

91,7 dB SPL przy 1 mW i 1 cm Widełki: aluminium

aluminium Pałąk: stal

stal Nakładki słuchawek: sztuczna skóra i pianka zapamiętująca kształt

sztuczna skóra i pianka zapamiętująca kształt Dodatkowe nakładki słuchawek: materiał i pianka zapamiętująca kształt

materiał i pianka zapamiętująca kształt Zakres odbierania dźwięków mikrofonu: nerkowy (jednokierunkowy)

nerkowy (jednokierunkowy) Typ: kondensator elektretowy

kondensator elektretowy Wymiary: 6 mm

6 mm Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 10 kHz

100 Hz – 10 kHz Gwarancja: 24 miesiące

Logitech G PRO X - komfort

Konstrukcja słuchawek zapewnia swobodną kontrolę rozmiaru. Pałąk komfortowo przylga do głowy, a nakładki okalają całą małżowinę. Ruchome elementy redukują niepotrzebny nacisk na głowę. Producent przyłożył należytą uwagę do wygody użytkowania. Pomimo tego rekomendujemy przymierzenie słuchawek przed zakupem. Podczas testów, dwie osoby, które miały styczność Logitech G PRO X, zwracały uwagę na zbyt mocny ucisk przy dolnej krawędzi słuchawek. Powodował on nieprzyjemny ból między linią szczęki, a małżowiną, pojawiający się po około godzinie pracy. Zdecydowana większość użytkowników była zadowolona z lekkości i dopasowania konstrukcji.

Logitech G PRO X - mikrofon

Kwota 500 zł pozwala na zakup dobrze brzmiących słuchawek. Większość markowych konstrukcji dostępnych w tej cenie, zapewnia zbliżony poziom jakości dźwięku. Producenci rywalizują ze sobą główne w kontekście jakości wykonania, designu i wygody. Możliwości mikrofonu schodzą zazwyczaj na drugi plan - jak gdyby oferowany aktualnie poziom rozmów był technologicznym maksimum. Właśnie to jest kontekst, w którym należy wyróżnić najnowszą konstrukcję Logitecha. Przejęcie marki Blue Microphones pozwoliło firmie wdrożyć specjalistyczną technologię Blue VO!CE! do słuchawek ze średniej półki cenowej. Przemycenie rozwiązania premium to poważna zachęta dla dojrzałych użytkowników.

Wykorzystanie pełni możliwości Logitech G PRO X Gaming Headset wymaga zainstalowania programu Logitech G HUB, odpowiadającego za konfigurację wszystkich produktów z serii Logitech G. Dla słuchawek PRO X zaprojektowano dedykowaną zakładkę, skoncentrowaną w szczególności na konfiguracji mikrofonu. Technologia BLUE VO!CE pozwala użytkownikowi na nakładanie filtrów głosu wedle autorskiej konfiguracji, bądź korzystania z presetów. Wśród gotowych ustawień odnajdziemy między innymi nastawy stosowane przez profesjonalnych graczy. Zmiana ustawień pozwala na indywidualną redukcję szumów, kompresję i korekcję głosu. Dzięki temu nasi sojusznicy w grze usłyszą dźwięk bez zniekształceń, niezależnie od warunków panujących w naszym otoczeniu.

Możliwość nagrania próbki dźwiękowej i odsłuchiwania różnic w czasie rzeczywistym podczas zmiany ustawień, to świetnie działające rozwiązanie. Pomimo ogromu funkcji, producent nie stosuje skomplikowanej nomenklatury i usprawnień, które mógłby być niezrozumiałe dla przeciętnego użytkownika. Zapoznanie się z działaniem wszystkich funkcji i zrozumienie generowanych przez nie efektów, nie zajmuje więcej niż 10 minut. Konfiguracja mikrofonu była jednym z najbardziej satysfakcjonujących zadań, jakie przyszło nam wykonywać podczas jakikolwiek testów słuchawek.

Logitech G PRO X - brzmienie

Wyraźnie słychać, że zestaw słuchawkowy od Logitech został opracowany ze szczególnym naciskiem na komunikację. Świadczy o tym mocno wyeksponowana średnica czyli tonacja, w której mieści się między innymi ludzki głos. Neutralna charakterystyka, sprawia że niektóre gatunki muzyczne będą odbierane z mniejszą satysfakcją niż ma to miejsce w przypadku basowo brzmiących konstrukcji od JBL czy AKG. Takie rozwiązanie ma również swoje plusy - przede wszystkim należy do nich zaliczyć wysoką szczegółowość, cieszącą ucho w przypadku muzyki symfonicznej i wymagających precyzji gatunków instrumentalnych. Uwagę zwraca wąsko rozlokowana scena z wyraźnie odczuwalną głębią. Taka charakterystyka sprawia wrażenie odsłuchu w dystansie. Bez wątpienia możliwości słuchawek właściwie odpowiadają na potrzeby graczy.

Delikatne korekty dźwięku brzmienia są możliwe z poziomu wspomnianego wcześniej oprogramowania Logitech G HUB. Utworzone profile mogą być błyskawicznie zachowywane w pamięci DAC. Odpięcie DAC zauważalnie zmienia charakterystykę dźwięku - głębia zostaje zredukowana, a dźwięki nabierają melodyczności.

Logitech G PRO X - podsumowanie

Logitech G PRO X Gaming Headset to zestaw słuchawkowy dla profesjonalistów i entuzjastów. Cena na poziomie 500 zł jest w pełni adekwatna do możliwości sprzętu. Produkt zasługuje na szczególną uwagę w kontekście możliwości mikrofonu - jest to prawdopodobnie najlepszy na rynku produkt, dla graczy nastawionych na rozgrywkę w trybie online.