Logitech G Pro Wireless to przeznaczona dla graczy myszka z programowalnymi klawiszami. Jakie są jej zalety?

Logitech G Pro Wireless to mysz bezprzewodowa dla graczy. W celu nawiązania połączenia z komputerem korzysta z autorskiej technologii łączności Lightspeed, co ma niwelować wszelkie problemy związane z opóźnieniami - responsywność powinna wynosić 1ms. Myszka została wykonana z solidnego tworzywa sztucznego, a jej masa wynosi zaledwie 80g. Zastosowano w niej czujnik HERO 16K - jak podaje producent, zużywa on 10 razy mniej energii od innych, w tym powszechnie stosowanego PMW3366, co przekłada się na żywotność akumulatora - można używać go nawet 60 godzin bez konieczności ładowania. O stanie naładowania informują trzy diody na obudowie. Czujnik oferuje zakres DPI od 100 do 16000 DPI. Myszka Logitech to sześć w pełni programowalnych przycisków - przeznaczona do tego celu aplikacja pozwala także na personalizowanie podświetlenia RGB. Wbudowana pamięć daje możliwość stosowanie zapisanych ustawień niezależnie od tego, czy używa się myszki na swoim komputerze czy podłącza do innego.

Logitech G Pro Wireless korzysta z oryginalnej konstrukcji przycisków - lewa i prawa płytka korzystają z metalowych sprężyn, co ma pozytywny wpływ na siłę nacisku niezbędną do kliknięcia oraz ich precyzję. Na spodzie urządzenia znajduje się pięć ślizgaczy - trzy małe, jeden wokół soczewki sensora oraz jeden duży na przedzie. W praktyce sprawdza się to świetnie - myszka "chodzi" jak trzeba w każdej sytuacji.

Podsumowując: myszka Logitech jest urządzeniem godnym polecania każdemu graczowi. Jako jedyny minus można policzyć jej dość wysoką cenę - ale otrzymuje się za nią produkt najwyższej klasy.