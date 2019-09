Mysz Logitech G203 Prodigy została zainspirowana klasyczną konstrukcją legendarnej myszy do gier Logitech G100S Gaming Mouse. Czy jest warta zakupu?

Logitech G203 Prodigy to myszka dla graczy, która oferuje rozdzielczość w zakresie od 200 do 8000 DPI. Zwraca uwagę jej konstrukcja - posiada mechaniczny system naciągu przycisków ze sprężynami metalowymi, co sprawia, że lewy i prawy przycisk myszy są gotowe do kliknięcia, redukując siłę wymaganą do klikania. W połączeniu z oddzielnym lewym i prawym przyciskiem zwiększa to spójność i zapewnia wyraźne odczucia kliknięcia i reakcję. Odświeżanie położenia w G203 wynosi 1 000 razy na sekundę, czyli 8 razy szybciej niż standardowe myszy. Oznacza to, że po przesunięciu myszy lub kliknięciu nią reakcja na ekranie jest praktycznie natychmiastowa. Model Logitech G203 Prodigy można używać bezpośrednio po wyjęciu z pudełka oraz w pełni skonfigurować przy użyciu oprogramowania Logitech Gaming Software do wyboru pełna paleta RGB, czyli 16,8 milionów kolorów oraz różne poziomy jasności.

Logitech G203 Prodigy dedykowany jest dla graczy praworęcznych. Kabel ma praktyczną długość 200 cm, na minus zaliczamy brak oplotu. Należy wziąć pod uwagę, że "gryzoń" w przypadku osób z większymi dłońmi może okazać się zbyt mały. Oprogramowanie producenta pozwala uzyskać dostęp do ponad 300 profili gier i inteligentnego podświetlenia, które reaguje na operacje wykonywane w grach. Zaawansowani użytkownicy mogą skonfigurować wszystkie sześć programowalnych przycisków w celu uproszczenia operacji w grach. Można zapisać preferencje we wbudowanej pamięci myszy i używać ich na dowolnym komputerze bez konieczności instalowania oprogramowania, łączenia z Internetem lub ponownego konfigurowania na nowym komputerze.

Podsumowując: Logitech G203 Prodigy świetnie sprawdza się w grach, a także codziennym użytkowaniu. Jest z pewnością dobrym pomysłem na zakup!