Logitech G413 Carbon to klawiatura gamingowa w minimalistycznej obudowie. Jakie funkcje ma do zaoferowanie użytkownikom?

Logitech G413 Carbon - budowa i cechy

Logitech G413 Carbon to mechaniczna klawiatura gamingowa, której górna część obudowy ze stopu aluminium 5052 o wysokiej wytrzymałości. W przyciskach zastosowano przełączniki mechaniczne Romer-G - jak podaje producent, odległość aktywacji na poziomie 1,5mm sprawia, że przełącznik jest o 25% szybszy niż konkurencyjne przełączniki mechaniczne. Do dyspozycji graczy oddano 101 klawiszy, w tym 9 funkcyjnych. W zestawie znajduje się także 12 dodatkowych nakładek klawiszy, dzięki czemu można dostosować najważniejsze klawisze do gier przy użyciu dołączonego narzędzia do wyjmowania klawiszy. Stabilność całości zapewniają regulowane nóżki z gumowymi stabilizatorami. Klawiatura gamingowa Logitech dostępna jest w dwóch wersjach, różniących podświetleniem. prezentowany tu model Carbon to jaskrawoczerwone, a drugi wariant to Silver - różni się tylko tym, że ma je białe.

Logitech G413 Carbon - funkcje

Logitech G413 Carbon został wyposażony w dedykowane przyciski do sterowania multimediami oraz możliwość własnej konfiguracji klawiszy do domyślnej obsługi poleceń multimedialnych. Praktycznym dodatkiem jest tryb pozwalający na dezaktywację klawiszy, które mogą zakłócić grę, takie jak klawisz Windows. 26 klawiszy z funkcją przytrzymywania wielu klawiszy jednocześnie umożliwia naciśnięcie praktycznie dowolnej liczby klawiszy wraz z klawiszami modyfikującymi (Control, Alt, Shift) w dowolnej kolejności, aby wykonać żądane polecenie. Mamy tu również pełen antighosting, co ma zapewniać niezawodną kontrolę podczas jednoczesnego wykonywania wielu poleceń w grze. W Logitech G413 Carbon dostępny jest także dodatkowy, dedykowany kabel USB, który łączy port USB passthrough z osobnym wejściem, co daje mu dostęp do pełnej mocy zasilania i przepustowości danych.

Czy są jakieś wady? Z pewnością należy do nich zaliczyć brak podpórki pod nadgarstki, która przydałaby się w trakcie dłuższych sesji. Szkoda, że za taką cenę mamy tylko jeden kolor podświetlenia.

Podsumowując: Logitech G413 Carbon to bardzo solidna klawiatura dla graczy, ale do perfekcji zabrakło kilku elementów.