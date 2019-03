Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G to klawiatura mechaniczna z wieloma praktycznymi funkcjami. Jakimi? Wyjaśniamy - zobacz!

Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G - budowa i cechy

Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G to gamingowa klawiatura mechaniczna, wyposażona w 113 klawiszy z przełącznikami Romer-G (ich żywotnośc jest szacowana na 70 milionów kliknięć). Zdaniem producenta są szybsze niż standardowe przełączniki mechaniczne. W liczbie tej znajduje się 9 programowalnych klawiszy, do których można przypisać makra, a także przyciski multimedialne wraz z rolką ustawiania głośności. Do klawiatury dołączona została praktyczna, zdejmowana podpórka pod nadgarstek. Za stabilność urządzenia odpowiada aż siedem mat antypoślizgowych, dających gwarancję, że nawet podczas najbardziej intensywnych rozgrywek nie będzie ona przesuwać się po biurku. Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G to klawiatura gamingowa niskoprofilowa - do czego trzeba się przyzwyczaić, jeśli dotąd używało innych modeli. Dwie nóżki umożliwiają jej podniesienie, co powinno pomóc w przyzwyczajeniu się do tego. Podświetlenie oferuje pełny wybór kolorów RGB, a oprogramowanie umożliwia indywidualne dopasowanie go do preferencji. Kabel o długości 180 cm nie ma oplotu i nie można go odczepić od klawiatury.

Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G - funkcje

Zarządzanie funkcjami klawiatury Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G jest możliwe dzięki dostępnemu na stronie producenta oprogramowaniu Logitech Gaming Software. Umożliwia wybranie jednego z pięciu fabrycznie ustawionych trybów oświetlenia oraz efektów, a także stworzenie własnych. To samo dotyczy makr - a co ułatwia życie to fakt, że klawiatura współpracuje z 617 grami, a profile makr można przełączać zarówno w programie, jak i za pomocą klawiszy funkcyjnych. Przycisk MR umożliwia rejestrowanie makr w trakcie rozgrywki, za co kolejny plus dla tego modelu. Wszystkie 113 przycisków ma pełen Anti-Ghosting, co jest kolejną zaletą tego modelu. Klawiatura Logitech ma specjalny, wysuwany dok na smartfona. Aby skorzystać z tej możliwości, potrzebna jest aplikacja Arx Control. A jakie to możliwości? Otóż korzystając ze smartfona lub tabletu, można wyświetlać informacje pochodzące z gry, ważne statystyki systemowe i elementy sterujące w obsługiwanych grach, takich jak Tom Clancy’s The Division. Dok obsługuje urządzenia z systemem iOS i Android.

Podsumowując: Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G to klawiatura, która powinna sprawdzi się doskonale w zastosowaniach gamingowych - i to najważniejsze. Szereg praktycznych rozwiązań sprawia, że rozgrywka przy jej użyciu to czysta przyjemność, dlatego jeśli masz odpowiedni budżet i szukasz solidnego, ułatwiającego zycie modelu - będzie jak znalazł.