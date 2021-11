Logitech MX Keys Mini - najlepsza mała klawiatura biurowa na rynku

Nieco ponad rok po premierze MX Keys na rynku pojawia się mniejsza wersja MX Keys Mini. Niech was nie zwiodą pozory - to nie tylko zmniejszona wersja MX Keys. Logitech zmienił przełączniki i klawisze funkcyjne, a MX Keys Mini bezsprzecznie jest najlepszą klawiaturą biurową jaką można sobie wymarzyć.

Klawiatura to jedno z najważniejszych akcesoriów do naszego komputera. Z drugiej strony przy wyborze nowego peceta lub laptopa rzadko kiedy zastanawiamy się nad kupnem odpowiedniej klawiatury. Gdy przyjdzie co do czego okazuje się, że wybór ten nie jest prosty. Na rynku znajdziemy mnóstwo wysokiej klasy klawiatur gamingowych oraz klawiatur mechanicznych. Z drugiej strony zakup dobrze wykonalnej i funkcjonalnej klawiatury biurowej jest trudny nawet gdy mamy spory budżet.

MX Keys Mini obok komputera iMac 27 fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Na rynku znajdziemy głównie proste klawiatury membranowe za kilkadziesiąt złotych. Kupimy również bezprzewodowe zestawy renomowanych producentów za 100-200 zł. Niestety komfort pracy na tego typu akcesoriach do najwyższych nie należy.

Jako dziennikarz technologiczny wprowadzam codziennie mnóstwo znaków i wiem, że wygodna klawiatura to niezbędny element do komfortowej pracy w wielu zawodach.

Zdaje sobie z tego sprawę również Logitech. W zeszłym roku na rynku pojawiły się klawiatury z rodziny MX Keys. Mowa o MX Keys (z klawiszami uniwersalnymi) oraz MX Keys for Mac (z klawiszami dedykowanymi systemowi macOS). Są to podświetlane klawiatury biurowe z wyższej półki cenowej. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy korzystałem z MX Keys for Mac i nie wyobrażam sobie powrotu do klawiatury Magic Keyboard 2, którą otrzymałem wraz z komputerem iMac.

MX Keys to świetna klawiatura, ale ma również wady. Dla mnie był nią blok numeryczny, który dla mnie jest całkowicie zbędny. W tym miejscu pojawia się klawiatura MX Keys Mini. Nowa wersja jest mniejsza, ale to nie koniec zmian. Logitech zastosował inne przełączniki oraz oznakowanie klawiszy funkcyjnych. Zmodyfikowano również strzałki. Czy MX Keys Mini to odpowiedni wybór? Pełną odpowiedź na to pytanie uzyskasz za chwilę, ale już teraz mogę zdradzić, że to rewelacyjna klawiatura.

Logitech MX Keys Mini - Specyfikacja techniczna

Wysokość: 131,95 mm Szerokość: 295,99 mm Głębokość: 20,97 mm Masa: 506,4 g Łączność: Bluetooth, opcjonalnie z nadajnikiem Logitech Bolt Wymagania systemowe: Windows 10 lub nowszy, macOS 10.15 lub nowszy, Chrome OS, Linux, iOS 13.4 lub nowszy, iPadOS 14 lub nowszy, Android 5.0 lub nowszy Podświetlenie: Tak Zasięg: 10 metrów Czas pracy na baterii: do 10 dni z podświetleniem, do 5 miesięcy bez podświetlenia Ładowanie: USB Typu C Technologie: Logitech Bolt, Logitech Flow Gwarancja: 24 miesiące

Logitech MX Keys Mini wielkością nie odbiega od klawiatur wbudowanych w komputery przenośne. To dobra wiadomość dla użytkowników, którzy nie będą musieli przyzwyczajać się do innego układu. Logitech zastosował zmniejszone strzałki, spory przycisk Enter oraz pełnowymiarowe przyciski funkcyjne. Warto podkreślić, że MX Keys Mini dostępna jest w jednej wersji - z podwójnym oznakowaniem dla systemu Windows oraz macOS. Oznacza to, że przycisk CMD ma również oznaczenie Alt. Podobnie wygląda sprawa z Option/Start. Dzięki temu zabiegowi klawiatura jest niesamowicie uniwersalna.

MX Keys Mini waży ponad 0,5 kg. Duża masa własna powoduje, że klawiatura pewnie leży na biurku, nie przesuwa się i nie ugina podczas pisania. Niewielkie wymiary ułatwiają łatwe przenoszenie w torbie lub plecaku.

Klasycznie już dla sprzętu Logitech z serii MX, możemy sparować klawiaturę z trzema urządzeniami. Nie zabrakło również funkcji Flow do przenoszenia danych i sterowania pomiędzy dwoma komputerami.

MX Keys Mini wykorzystuje łączność Bluetooth lub nowy nadajnik Logitech Bolt (do nabycia osobno)

Logitech MX Keys Mini - Cena

Logitech MX Keys Mini jest zauważalnie mniejsza od MX Keys, ale cena nie zmalała.

MX Keys Mini i MX Keys for Mac fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Za klawiaturę zapłacimy aż 479 zł. To dużo, ale z pewnością po MX Keys Mini od razu widać, że jest to urządzenie z najwyższej półki. Pracownicy biurowi, którzy wprowadzają mnóstwo tekstu nie powinni zbytnio narzekać na ceną. Dodatkowo Logitech MX Keys Mini nie ma konkurencji. Aktualnie MX Keys jest o kilkadziesiąt złotych tańsza od wersji Mini. Ceny z pewnością wyrównają się za kilka miesięcy.

Logitech MX Keys Mini - Zawartość zestawu

Klawiatura dostarczana jest w niewielkim opakowaniu, które sugeruje kompaktowe wymiary samej klawiatury.

Opakowanie MX Keys Mini fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Czarne pudełko z niebieskimi akcentami zawiera najważniejsze informacje ze specyfikacji technicznej. Logitech chwali się przynależnością do serii MX Master oraz obecnością inteligentnego podświetlenia, które jest kluczową funkcją.

Najważniejsze funkcje MX Keys Mini fot. Daniel OIszewski / PCWorld

W środku poza samą klawiaturą znajdziemy kabel USB Typu A do USB Typu C oraz skróconą instrukcję obsługi.

Zawartość zestawu fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Względem MX Keys zabrakło nadajnika Unifying, ale MX Keys Mini i tak nie jest z nim kompatybilna. Posiadacze nowych komputerów Mac mogą narzekać na kabel z końcówką typu A.

Kabel USB Typu A do USB Typu C fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Logitech MX Keys Mini - Wygląd i jakość wykonania

Od razu po wyjęciu z pudełka zauważymy za co zapłaciliśmy. Klawiatura jest ciężka, bardzo ładna i rewelacyjnie wykonana. MX Keys Mini sprzedawana jest w jednym kolorze - grafitowym. Niestety nie komponuje się on z odcieniem Space Gray wykorzystywanym przez Apple. MX Keys for Mac ma zupełnie inną wersję kolorystyczną.

MX Keys Mini w opakowaniu i MX Keys for Mac fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Klawiatura wygląda jak MX Keys z obciętym blokiem numerycznym. W praktyce zmian jest trochę więcej. Zmieniły się funkcje klawiszy funkcyjnych. Są one dostosowane do aktualnych realiów. Z ich wykorzystaniem wyłączymy mikrofon, otworzymy asystenta głosowego, wykonamy zrzut ekranu lub wywołamy klawiaturę Emoji. Każdy klawisz możemy oczywiście przemapować. Domyślne ustawienia to jedynie propozycja producenta. Zmieniły się również strzałki, które są mniejsze i bardziej "laptopowe".

MX Keys Mini fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Na spodzie klawiatury znajdziemy pięć stopek antypoślizgowych, napis MX Keys Mini oraz certyfikaty niezbędne do wprowadzenia urządzenia na rynek. Klawiatura nie ma możliwości regulacji kąta nachylenia, ale ten dobrany przez producenta jest bardzo uniwersalny i wygodny.

Profil klawiatury MX Keys Mini fot. Daniel OIszewski / PCWorld Strzałki fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Same klawisze posiadają lekkie zagłębienia, które początkowo mogą być problematyczne. Po chwili przyzwyczajenia docenimy jednak ich ergonomiczny kształt. Dzięki wgłębieniom palce mniej męczą się podczas długotrwałego pisania. Zagłębień nie umieszczono w przyciskach funkcyjnych.

Wgłębienia na przyciskach fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Logitech MX Keys Mini - Podświetlenie

Jedną z najważniejszych funkcji Logitech MX Keys Mini jest inteligentne podświetlenie. Klawiatura posiada białe podświetlenie realizowane za pomocą diod LED, które połączono z czujnikami wykrywającymi dłonie użytkownika. W przypadku, gdy nie korzystamy z klawiatury podświetlenie gaśnie, aby oszczędzać wbudowany akumulator. Intensywność podświetlenia dostosowuje się automatycznie w zależności od warunków panujących w najbliższym otoczeniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ręcznie dostosować jasność podświetlenia lub całkowicie je wyłączyć. Łącznie do dyspozycji mamy 7 stopni intensywności podświetlenia.

Podświetlenie klawiatury fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Klawiatura automatycznie podświetla się gdy kładziemy nad nią ręce aby zacząć pisać. To przydatna funkcja, którą doceni każdy użytkownik pracujący po zmroku.

Praca z MX Keys Mini w nocy to sama przyjemność. Szerokie możliwości regulacji podświetlenia pozwalają dobrać jego intensywność zgodnie z naszymi potrzebami.

Dioda sygnalizująca fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Podświetlenie przydaje się również w dzień. Oznaczenia klawiszy są wtedy bardzo dobrze doświetlone.

Podświetlone przyciski fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Logitech MX Keys Mini - Funkcje dodatkowe

Klawiatura od Logitecha musi posiadać kilka dodatkowych funkcji. Nie inaczej jest z MX Keys Mini. Na pokładzie mamy możliwość połączenia z trzema urządzeniami w tym samym czasie.

Klawisze do przełączania urządzeń fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Przełączenie odbywa się z wykorzystaniem trzech dedykowanych przycisków funkcyjnych od F1 do F3.

Instrukcja parowania fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Istnieje również możliwość przenoszenia plików pomiędzy sparowanymi urządzeniami. Rozwiązanie to działa zarówno na macOS, jak i Windows. Aby funkcja Logitech Flow zadziałała na obu komputerach musimy zainstalować program Logi Options i aktywować Logitech Flow. Komputery muszą być sparowane z tą samą klawiaturą i pozostawać w tej samej sieci lokalnej.

Tak jak już wspominałem z wykorzystaniem Logitech Options możemy również swobodnie zarządzać skrótami klawiszy funkcyjnych oraz na stałe wyłączyć podświetlenie.

Przyciski funkcyjne fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Warto wspomnieć również o nadajniku Logitech Bolt. Jest to element dodatkowy, który możemy dokupić oddzielnie. Po co komu nadajnik skoro klawiatura ma Bluetooth? Rozwiązanie to przyda się gdy nasz komputer z Windows lub macOS ma włączone szyfrowanie dysku. Wtedy podczas rozruchu nie zadziała połączenie z Bluetooth. Oznacza to, że nie otworzymy ustawień uruchamiania lub oprogramowania UEFI/BIOS.

Logitech MX Keys Mini - Oprogramowanie

Klawiatura Logitech MX Keys jest kompatybilna z aplikacją Logi Options.

Logi Options

Program ten pozwala nam zarządzać i sprawdzać stan naszych urządzeń firmy Logitech. Z poziomu aplikacji możemy sprawdzić status naładowania baterii, rodzaj połączenia z komputerem, zamienić klawisze multimedialne na funkcyjne, przywrócić ustawienia domyślne oraz odbyć krótki samouczek, który zapozna nas z możliwościami MX Keys Mini.

MX Keys Mini - mapowanie przycisków

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić funkcje, za jakie odpowiadają poszczególne klawisze funkcyjne. Logi Options pozwala również zobaczyć, jakie urządzenia sparowaliśmy pod poszczególnymi skrótami.

Sparowane urządzenia

Logi Options pozwala dezaktywować podświetlenie klawiatury w momencie gdy naładowanie baterii spadnie poniżej 10%. Możemy również na stałe wyłączyć podświetlenie. Program pozwala także na wyświetlanie powiadomień na ekranie komputera np. sygnalizując nas o aktywacji Caps Locka.

Ustawienia klawiatury MX Keys Mini

Logitech MX Keys Mini - Bateria

Ile Logitech MX Keys Mini trzyma na baterii? Jeżeli zastanawiasz się czy czasy pracy się skróciły to odpowiedź brzmi nie. Możemy liczyć na do 10 dni pracy z włączonym podświetleniem klawiatury oraz do 5 miesięcy bez podświetlenia. Jak to wygląda w praktyce?

Podczas testów klawiaturę ładowałem raz na tydzień, a codziennie korzystałem z niej przez co najmniej 8 godzin (cały czas z włączonym podświetleniem). Co ważne z Logitech MX Keys Mini możemy wygodnie korzystać podczas ładowania. Port USB Typu C znajduje się w tylnej części obudowy. Umieszczono go obok fizycznego włącznika. USB Typu C nie pozwala na przewodowe podłączenie klawiatury do komputera.

Włącznik oraz port USB Typu C fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Logitech MX Keys Mini - Komfort użytkowania

Klawiatura Logitech MX Keys Mini do złudzenia przypomina MX Keys, ale producent zdecydował się na zmianę przełączników. Obawiałem się trochę tej decyzji, ponieważ uwielbiam sposób pracy MX Keys. Szybko okazało się, że producent miał rację. Nowy mechanizm nożycowy pracuje zauważalnie lepiej. Skok klawisza nadal jest niesamowicie gładki i odpowiednio długi, ale reakcja na wciśnięcie łatwiej wyczuwalna i wyraźna.

MX Keys Mini obok MX Keys to najwygodniejsza klawiatura z jaką przyszło mi kiedykolwiek pracować. To akcesorium wprost stworzone do pisania długich wiadomości e-mail, recenzji, tekstów czy nawet książek.

Klawiatura MX Keys Mini jest zdecydowanie wygodniejsza od klawiatur wbudowanych w laptopy oraz akcesoryjnych klawiatur firmy Apple.

Podczas testów na klawiaturze MX Keys Mini napisałem około 40 stron A4 samego tekstu. W trakcie ich pisania nie znalazłem uchybień ergonomicznych. Producent rozmieścił nieco bliżej przyciski cmd/alt oraz options/ctrl zmniejszając jednocześnie spację, więc korzystając z komputera Mac nie ma już problemu z niewygodnym wprowadzaniem polskich znaków.

CMD/Start i Option/Alt fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Logitech MX Keys Mini - Podsumowanie

Logitech MX Keys Mini to świetna klawiatura do pracy biurowej dla osób, które nie używają klawiatury numerycznej. Przełączniki nożycowe sprawdzają się bardzo dobrze. Na klawiaturze pisze się lekko i wygodnie. Brak podpórki na nadgarstki nie jest wadą, ponieważ klawiatura jest niskoprofilowa. Muszę pochwalić również świetnie działające podświetlenie klawiatury z szeroką regulacją intensywności. Nie bez znaczenia są również opcje personalizacji pozwalające przemapować klawisze funkcyjne.

MX Keys Mini obok Magic Mouse 2 fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Czy MX Keys Mini ma jakieś wady? Podczas testu doszukałem się kilku, które nie wpływają na finalną ocenę klawiatury. Z pewnością MX Keys Mini jest droga. Dodatkowo w zestawie nie otrzymujemy odbiornika USB, który jest dostarczany z MX Keys. Niektórym użytkownikom nie spodoba się brak możliwości tworzenia makr na klawiszach funkcyjnych.

MX Keys Mini i MX Keys for Mac fot. Daniel OIszewski / PCWorld MX Keys Mini i MX Keys for Mac fot. Daniel OIszewski / PCWorld

Podsumowując Logitech MX Keys Mini to świetna klawiatura biurowa o zmniejszonych wymiarach. Jeżeli pracujesz z tekstem przez długie godziny z pewnością nie będziesz zawiedzony. Dodatkowo Twoje nadgarstki i palce poczują ulgę, a Ty zwiększysz efektywność swojej pracy.