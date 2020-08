Logitech MX Keys for Mac - najlepsza klawiatura, jaką miałem [TEST]

MX keys for Mac to nowa wersja flagowej klawiatury biurowej przygotowana specjalnie dla komputerów Mac. Po dwóch tygodniach nie chcę wracać do Magic Keyboard od Apple.

Jeżeli kiedykolwiek szukałeś wygodnego zestawu do pracy biurowej z pewnością wiesz, że zakup klawiatury i myszy stanowi nie lada wyzwanie. Na rynku znajdziemy mnóstwo tanich konstrukcji za kilkadziesiąt złotych, ale brakuje zestawów klawiatur i myszy, które przeżyją 8 godzin pisania przez 5 dni w tygodniu, a na dodatek zapewnią wysoki komfort pracy. W momencie, gdy dodamy do tego podświetlenie klawiatury to znalezienie odpowiedniego zestawu jest niemalże niemożliwe.

Klawiatura MX Keys for Mac obo iMac'a 4K

W tym miejscu pojawia się Logitech - znany na całym świecie producent urządzeń peryferyjnych takich, jak klawiatury, mysze czy kamerki wideo. Posiada on w portfolio wiele modeli klawiatur i myszy, a każdy znajdzie coś w swoim budżecie. Ja do testów wybrałem flagową klawiaturę MX Keys w nowej wersji dedykowanej komputerom Mac, która pojawiła się na rynku miesiąc temu. Po dwóch tygodniach jej używania nie chcę już wracać do oryginalnej klawiatury Apple Magic Keyboard.

Zastanawiasz się czym zaskoczyła mnie klawiatura MX Keys for Mac? Tego i wielu ciekawych rzeczy dowiesz się już za chwilę. Niniejszy test jest tożsamy z zwykłą wersją klawiatury MX Keys, która posiada jedynie inny układ klawiszy - dla systemu Windows 10.

Logitech MX Keys for Mac - Specyfikacja techniczna

Wysokość: 20,5 mm

20,5 mm Szerokość: 430,2 mm

430,2 mm Głębokość: 131,63 mm

131,63 mm Masa: 810 g

810 g Podwójna łączność: Możliwość połączenia za pomocą dołączonego odbiornika USB lub technologii Bluetooth Low-Energy

Możliwość połączenia za pomocą dołączonego odbiornika USB lub technologii Bluetooth Low-Energy Klawisze Easy-Switch umożliwiające podłączenie nawet trzech urządzeń i łatwe przełączanie się między nimi

Łączność bezprzewodowa o zasięgu 10 m

Czujniki zbliżeniowe wykrywające dłonie i włączające podświetlenie

Czujniki oświetlenia otoczenia dostosowujące poziom jasności podświetlenia

Możliwość ładowania za pomocą kabla USB-C. Pełne naładowanie może wystarczyć na 10 dni lub nawet na 5 miesięcy przy wyłączonym podświetleniu, żywotność baterii może zależeć od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera

Wyłącznik

Wskaźnik klawisza Caps Lock i wskaźnik stanu akumulatora

Zgodność z myszą z obsługą technologii Logitech Flow

Na początku zaczniemy od najważniejszych elementów specyfikacji technicznej. MX Keys for Mac to pełnowymiarowa, membranowa klawiatura biurowa z blokiem numerycznym, podświetleniem i układem klawiszy dla komputerów Mac. Na pokładzie znajdziemy wbudowaną baterię, inteligentne czujniki oświetlenia, złącze USB Typu C oraz wiele klawiszy funkcyjnych.

MX Keys for Mac

Logitech MX Keys for Mac - Cena

Logitech MX Keys for Mac to jedna z najdroższych klawiatur w portfolio Logitech, ale pomimo ogromnych możliwości i rewelacyjnej ergonomii zestaw ten jest zauważalnie tańszy od klawiatury Apple Magic Keyboard z blokiem numerycznym (549/629 zł w zależności od koloru). Cena detaliczna na poziomie 479 zł może nieco odstraszać, ale MX Keys for Mac jest warta każdej wydanej na nią złotówki, a Twoje ręce będą Ci za nią dziękować codziennie. Sprzęt i akcesoria do komputerów Apple są zwykle droższe. Podobnie jest z MX Keys - wersja for Mac kilkadziesiąt złotych więcej od tej dedykowanej Windowsowi.

Logitech MX Keys for Mac - Zawartość zestawu

Klawiatura dostarczana jest w białym opakowaniu z czarnymi detalami. Jeżeli na przestrzeni ostatnich lat kupowałeś jakikolwiek produkt od Logitech to z pewnością wiesz, jak wygląda pudełko MX Master. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę to wysoka masa zestawu sprzedażowego. Jak się póżniej okazało zawdzięczamy ją klawiaturze, której masa własna przekracza 800 gram.

Lewa krawędź MX Keys for Mac

W środku poza samą klawiaturą znajdziemy kabel USB Typu C do USB Typu C kompatybilny z nowszymi komputerami od Apple, nadajnik Unifying oraz skróconą instrukcję obsługi.

Logitech MX Keys for Mac - Wygląd i jakość wykonania

Po wyjęciu klawiatury z opakowania od razu widzimy za co zapłaciliśmy. Klawiatura jest ciężka, masywna i sprawia rewelacyjne pierwsze wrażenie. Logitech MX Keys for Mac wykonano z szarego aluminium w kolorze Space Gray. Akcesorium idealnie komponuje się z laptopami od Apple w tym samym kolorze, ale równie dobrze wyglądało z moim srebrnym komputerem iMac Retina 4K.

Na spodzie znajdziemy napis MX Master for Mac i 6 stopek antypoślizgowych. Z tyłu umieszczono wybrzuszenie, które podnosi lekko klawiaturę. Znajdziemy w nim port USB Typu C (do ładowania) oraz włącznik. Klawiatura nie ma możliwości regulacji kąta nachylenia, ale ten dobrany przez producenta jest bardzo uniwersalny i wygodny.

Spód MX Keys for Mac

Same klawisze podobnie jak w MX Keys są dosyć nietypowe. Posiadają one bowiem okrągłe wgłębienie na środku, które naprowadza nasz palec centralnie na środek przycisku. Wgłębienia nie znajdziemy na klawiszach funkcyjnych.

Wklęsłe klawisze

Przechodząc do nich, MX Keys for Mac ma aż 19 klawiszy funkcyjnych, o których więcej w dalszej części recenzji.

Przycisk F19 do blokowania komputera

Logitech MX Keys for Mac - Podświetlenie

Logitech MX Keys for Mac to jedna z niewielu bezprzewodowych klawiatur biurowych z wbudowanym podświetleniem. Klawiatura posiada białe podświetlenie realizowane za pomocą diod LED, które połączono z czujnikami wykrywającymi dłonie użytkownika. W przypadku, gdy nie korzystamy z klawiatury podświetlenie gaśnie, aby oszczędzać wbudowany akumulator. Intensywność podświetlenia dostosowuje się automatycznie w zależności od warunków panujących w najbliższym otoczeniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ręcznie dostosować jasność podświetlenia lub całkowicie je wyłączyć. Łącznie do dyspozycji mamy 7 stopni intensywności podświetlenia.

Podświetlenie klawiszy

Klawiatury od Apple nie posiadają wbudowanego podświetlenia - producent doszedł do wniosku, że duży ekran komputera iMac wystarczajaco podświetli klawisze, ale to nie do końca prawda. Praca z podświetlana MX Keys for Mac w nocy jest znacznie bardziej przyjemniejsza.

Logitech MX Keys for Mac - Funkcje dodatkowe

Logitech nie byłby sobą, gdy nie dodał kilku funkcji dodatkowych znacząco zwiększających użyteczność klawiatury. MX Keys for Mac posiada możliwość sparowania z trzema urządzeniami. Możemy się pomiędzy nimi przełączać za pomocą dedykowanych klawiszy od F13 do F15.

Przyciski do parowania urządzeń

Istnieje również możliwość przenoszenia plików pomiędzy sparowanymi urządzeniami. Rozwiązanie to działa zarówno na macOS, jak i Windows. Po skopiowaniu pliku za pomocą CMD-C możemy go wkleić za pomocą CMD-V na innym komputerze Mac.

Przyciski funkcyjne dla macOS

Nie zabrakło także dodatkowych klawiszy funkcyjnych, jak Delete, którego nie uświadczymy w oryginalnej klawiaturze Apple Magic Keyboard oraz klawisze multimedialne do wywołania aparatu, kalkulatora czy blokowania komputera. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprogramować je według własnych potrzeb.

Klawisz Delete, którego brakuje w klawiaturach od Apple

Logitech MX Keys for Mac dostarczana jest z nadajnikiem Unifying. Po co nadajnik do klawiatury dla komputerów Mac, które od lat mają wbudowanego Bluetooth'a? Jeżeli skorzystamy z opcji szyfrowania dysku FileVault szybko okaże się, że mogą pojawić się problemy z łącznością. W tym momencie przyda się nadajnik na USB.

Logitech MX Keys for Mac - Oprogramowanie

Klawiatura Logitech MX Keys for Mac podobnie jak inne urządzenia peryferyjne od Logitech jest kompatybilna z aplikacją Logi Options. Program ten pozwala nam zarządzać i sprawdzać stan naszych urządzeń tego producenta. Z poziomu aplikacji możemy sprawdzić status naładowania baterii, rodzaj połączenia z komputerem, zamienić klawisze multimedialne na funkcyjne, przywrócić ustawienia domyślne oraz odbyć krótki samouczek, który zapozna nas z możliwościami MX Keys for Mac. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić funkcje, za jakie odpowiadają poszczególne klawisze funkcyjne. Logi Options pozwala również zobaczyć, jakie klawisze sparowaliśmy pod poszczególnymi klawiszami.

Oprogramowanie Logi Options

Specjalnie dla MX Keys for Mac dodano dwa elementy - możliwość całkowitej dezaktywacji podświetlenia oraz możliwość wyłączenia podświetlenia przy rozładowanym poniżej 10% akumulatorem.

Program odpowiada również za wyświetlanie powiadomień - na przykład po wciśnięciu klawisza Caps Lock.

Urządzenia sparowane z klawiaturą

Logitech MX Keys for Mac - Bateria

Producent chwali się, że Logitech MX Keys for Mac wytrzyma po pełnym naładowaniu nawet 5 miesięcy. Mowa oczywiście o czasie uzyskanym przy wyłączonym podświetleniu. Jeżeli je uruchomimy czas pracy skróci się do 10 dni. Podczas testów klawiaturę ładowałem średnio raz na tydzień, a codziennie korzystałem z niej przez co najmniej 8 godzin.

Port USB Typu C do ładowania i włącznik

Logitech MX Keys for Mac - Wrażenia z użytkownika

Wrażenia z użytkowania to najważniejszy podpunkt recenzji klawiatury. Jest to także najbardziej subiektywny element całego testu, ponieważ każdy ma inne preferencje. W moim odczuciu MX Keys for Mac to najlepsza klawiatura jaką kiedykolwiek używałem. Do tej pory za najlepsze urządzenie wprowadzające uważałem klawiaturę mojego MacBook'a z 2015 roku. Na drugim miejscu był zestaw Logitech MK850 Performance, a na trzecim Apple Magic Keyboard. Teraz MX Keys wskoczył na pierwszą pozycję mojego osobistego rankingu spychając jednocześnie klawiaturę mojego MacBook'a o kilka stopni niżej.

Z MX Keys for Mac korzystałem przez ostatnie 2 tygodnie wprowadzając codziennie po kilkanaście tysięcy znaków (kilka stron A4 samego tekstu). Po tym czasie mam tylko jedno drobne zastrzeżenie do ergonomii. Klawiatura posiada szeroką spację i klawisz Command, który utrudnia nieco dostęp do klawisza Option niezbędnego do wprowadzania polskich znaków. Jest on umieszczony o kilka centymetrów dalej niż w Apple Magic Keyboard.

MX Keys for Mac I Apple Magic Keyboard - widoczne znaczne przesunięcie klawisza Option w MX Keys

Logitech MX Keys for Mac vs Apple Magic Keyboard

Poniżej na zdjęciach widać klawiaturę MX Keys for Mac w porównaniu do Apple Magic Keyboard.

Dodatkowy blok numeryczny w MX Keys for Mac

MX Keys for Mac wygrywa z Magic Keyboard dłuższym skokiem klawisza z pewną informacją zwrotną, podświetleniem, mnogością funkcji i obecnością bloku numerycznego. Klawiatura Magic Keyboard dostarczana z komputerami iMac wygrywa wyglądem, który idealnie komponuje się z komputerem, akumulatorem oraz niewielkimi wymiarami - nie każdy preferuje klawiaturę z blokiem numerycznym.

Porównanie wielkości MX Keys for Mac z Apple Magic Keyboard

Logitech MX Keys for Mac - Podsumowanie

Logitech MX Keys for Mac to bardzo przemyślane narzędzie pracy, które idealnie komponuje się z komputerem pracującym pod kontrolą macOS. MX Keys for Mac z pewnością jest klawiaturą dla ludzi pracujących na komputerze przez wiele godzin, którzy cenią sobie ergonomię, komfort oraz wysoką jakość wykonani. Jeżeli połączymy wszystkie funkcje i cechy charakterystyczne klawiatury MX Keys for Mac szybko okaże się, że cena detaliczna nie jest tak wygórowana, jak mogłoby się to na początku wydawać.

Klawisze Command i Option

Podsumowując MX Keys for Mac to jedna z najlepszych klawiatur dla komputerów Mac, jakie znajdziesz na rynku. Z pewnością jest to o wiele lepszy wybór niż Magic Keyboard od Apple.