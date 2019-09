Logitech MX Keys - test bezprzewodowej klawiatury z obsługą trzech urządzeń

Możliwość sparowania z trzema komputerami to nie jedyny wyróżnik nowej klawiatury.

Logitech postanowił odświeżyć urządzenia z serii MX. Na rynku pojawiła się nowa mysz MX Master 3 oraz klawiatura MX Keys. Niestety aktualizacji nie doczekała się mniejsza wersja myszki - MX Anywhere.

MX Keys to nowa klawiatura, którą bez problemu można przypisać do urządzeń z segmentu premium. W końcu mało która klawiatura wyceniana jest na niespełna 500 zł. Nawet mechaniczne konstrukcje dla graczy są często tańsze. MX Keys to urządzenie przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechą kluczową jest możliwość sparowania klawiatury z trzema urządzeniami w tym samym czasie. Poza tym to świetne urządzenie wejściowe, które urzeka komfortem użytkowania.

Logitech MX Keys - Wygląd

Logitech MX Keys to spora klawiatura z klasycznym blokiem numerycznym. Pierwsze, co rzuca się w oczy to podwójne oznaczenia na klawiszach funkcyjnych. MX Keys może być wykorzystywana zarówno na komputer PC, jak i Mac'ach. Całość zbudowano na pojedynczej metalowej płycie, która stanowi podstawę. Klawiatura wygląda bardzo elegancko. Przy pierwszym kontakcie trudno nie docenić rewelacyjnej jakości wykonania. Od razu wyczuwalna jest wysoka masa. Klawiatura waży 800 gram. Dzięki temu nikt z pewnością nie potraktuje MX Keys, jako urządzenie przenośne. Całą konstrukcję wyposażono również w bardzo przyczepne gumki, które zapobiegają przesuwaniu się klawiatury po biurku.

Pełnowymiarowa klawiatura powiela układ jeszcze droższego modelu Craft z klawiszami alfanumerycznymi, klawiaturą numeryczną oraz kilkunastoma klawiszami funkcyjnymi, które pełnią rolę przycisków multimedialnych. Te ostatnie mogą być szybko zamienione na klawisze funkcyjne za pomocą naciśnięcia klawiszy FN+Esc.

MX Keys posiada również czujnik zbliżeniowy oraz czujnik oświetlenia, więc klawisze świecą się jedynie gdy ręce użytkownika zbliżają się do klawiatury i gasną po zaprzestaniu pisania. Takie rozwiązanie pozwala przedłużyć żywotność pracy na baterii. Dodatkowo jeżeli poziom naładowania spadnie poniżej 10 procent MX Keys automatycznie wyłącza podświetlenie. Użytkownik w tym samym momencie zostanie poinformowany o konieczności ładowania za pomocą monitu z Logitech Options, a dioda na klawiaturze zmieni kolor na czerwony.

Firma Logitech informuje, że bateria powinna starczyć na około 10 dni pracy z włączonym podświetleniem oraz nawet 5 miesięcy przy wyłączonym podświetleniu. Para dedykowanych przycisków daje użytkownikowi możliwość kontrolowania nad intensywnością podświetlenia. Regulacja jest bardzo szeroka, więc każdy znajdzie odpowiednie dla siebie ustawienie.

Logitech MX Keys - Łączność

Klawiatura łączy się z komputerem na dwa sposoby. W zestawie znajduje się nadajnik Logitech Unifying Receiver. Alternatywnie wykorzystać można również łączność Bluetooth. MX Keys można sparować nawet z trzema urządzeniami jednocześnie. Nie ma również znaczenia, czy wykorzystamy nadajnik, czy łączność Bluetooth. W tym ostatnim przypadku należy nacisnąć jeden z przycisków Easy Switch do momentu, aż dioda LED zacznie migać, co wskazuje, że klawiatura znajduje się w trybie parowania. W tym momencie urządzenie będzie widoczne dla innych sprzętów z Bluetooth. Po sparowaniu można łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi urządzeniami za pomocą przycisku Easy Switch.

Logitech MX Keys - Personalizacja

Podobnie, jak inne urządzenia z serii MX, również klawiatura MX Keys posiada szerokie możliwości personalizacji. W tym celu należy zainstalować oprogramowanie Logitech Options. Po jego uruchomieniu można zmieniać mapowanie przycisków. Oprogramowanie pozwala także sprawdzić, jakie urządzenia podłączone są do komputera. Można zarządzać powiadomieniami oraz włączać i wyłączać funkcje oszczędzania energii. Użytkownicy komputerów Mac docenią możliwość zachowania układu charakterystycznego dla komputerów od Apple.

Logitech MX Keys - Wygoda użytkowania

Dzięki dużym wymiarom klawiatury, MX Keys zapewnia przestronne klawisze, które są wygodne w użyciu. Są one gładkie oraz posiadają lekkie zagłębienie, które idealnie dopasowuje się do opuszków palców. Konstrukcja jest niskoprofilowa, a skok klawiszy krótki. Brakuje nieco wyraźnego sprężenia zwrotnego, które informowało by o wciśnięciu klawisza. Co ważne MX Keys jest niesamowicie cicha. Klawiatura Magic Keyboard dostarczana przez Apple do komputerów iMac jest kilkukrotnie głośniejsza. Aby wydobyć jakikolwiek dźwięk z MX Keys trzeba naprawdę mocną uderzyć w klawisz. MX Keys będzie świetną klawiaturą do pracy w powierzchniach biurowych typu open space.

Logitech MX Keys - Podsumowanie

Klawiatura MX Keys to jedna z najlepszych klawiatur bezprzewodowych, z jakich kiedykolwiek korzystaliśmy. Logitech oferuje dopracowaną konstrukcję z podświetleniem i bardzo wygodnymi klawiszami. Niestety za jakość trzeba zapłacić. MX Keys kosztuje 479 zł i to jej jedyna wada.

Logitech MX Keys - Specyfikacja techniczna