Logitech MX Master 3- test najbardziej zaawansowanej myszy

Wielofunkcyjna mysz od Logitech'a może znacząco zwiększyć produktywność.

Logitech jest firmą doskonale znaną każdemu użytkownikowi. Przedsiębiorstwo produkuje wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowy taki, jak myszy, klawiatury czy kamerki internetowe. Logitech posiada w swojej ofercie szerokie spektrum produktów - od najtańszych podstawowych modeli, poprzez konstrukcje przeznaczone dla biznesu, aż po urządzenia peryferyjne dla graczy. Wisienką na torcie jest ceniona seria MX Master, w której skład wchodzą świetne klawiatury i myszy.

Na początku miesiąca Logitech zaprezentował nowe urządzenia peryferyjny - mysz MX Master 3 oraz towarzyszącą jej klawiaturę MX Keys. Oba te urządzenia zostały zaprojektowane z naciskiem na jak największą wygodę użytkowania i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb programistów, projektantów oraz innych osób, które spędzają przed komputerem cały dzień roboczy.

MX Master 3 jest następcą cenionej myszy MX Master 2s i podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. MX Master 3 to nie tylko świetna mysz, ale również wielofunkcyjne narzędzie, które znacznie zwiększa produktywność i oferuje masę dodatkowych funkcji.

Logitech MX Master 3 - Wygląd i funkcjonalność

MX Master 3 pod względem wyglądu i konstrukcji czerpie garściami z dobrze znanej od kilku lat myszy MX Master, MX Master 2 oraz MX Master 2S. W tym miejscu trzeba się na chwilę zatrzymać, ponieważ w środku obudowy to zupełnie inna mysz. Zacznijmy od zaprojektowanego na nowo kółka przewijania. Wykonane zostało ze stali obrabianej, a całość została nazwana przez Logitech jako MagSpeed Electromagnetic Scrolling. W uproszczeniu oznacza to, że można przełączać się z przewijania linia po linii na przewijanie stron poprzez obracanie kółka przy użyciu większej siły. Jedno dotknięcie kółka może spowodować przewiniecie 1000 linii w ciągu jednej sekundy, co według producenta powinno wywołać szeroki uśmiech na twarzach programistów oraz wszystkich użytkowników pracujących ze sporymi arkuszami kalkulacyjnymi.

Podczas testów szybsze przewijanie przydało nam się przede wszystkim podczas przeszukiwania wielostronicowych dokumentów tekstowych. Było również niezastąpione podczas scrollowania folderów, które zawierają po kilka tysięcy plików. Na początku funkcja może przerażać i być niewygodna w użyciu, ale wystarczy kilka godzin spędzonych z myszką, aby się do niej przyzwyczaić i znaczącą ją polubić. W trybie swobodnego obrotu całość jest praktycznie niesłyszalna. Nie ma kliknięcia oraz żadnego dotykowego sprężenia zwrotnego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni podczas korzystnia z innych myszy. Aby zatrzymać szybkie przewijanie wystarczy lekko dotknąć kółko, a wszystko nagle zatrzymuje się w miejscu. W każdym momencie można przełączyć mysz w tryb normalnego przewijania. Odpowiedzialny jest za to specjalny przycisk umieszczony nieco pod kółkiem do przewijania. Logitech z pewnością musiał poświęcić wiele czasu, aby tak dobrze dopracować to rozwiązanie.

Znaczna część interakcji znajduje się po stronie kciuka. Znajduje się tam kolejne kółko, które pozwala na przewijanie w poziomie, choć nie odbywa się ono z taką samą prędkością, jak przewijanie za pomocą głównego kółka. Nieco niżej umieszczono przyciski do poruszania się w przód oraz wstecz. To przydatne rozwiązanie, które znajduje się także w tańszych myszach producenta, jak M590. Kolejny przycisk na podkładce pod kciuk umożliwia zainicjowanie gestów. Za jego pomocą można przykładowo otworzyć widok zadań w systemie Windows lub Mission Control na komputerach Mac. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk i przytrzymując go przesunąć mysz nieco w górę.

W tym momencie warto zaznaczyć, że MX Master 3 jest jedną z niewielu myszy, które rewelacyjnie współpracują z komputerami Mac. Komfort użytkowania jest znacznie wyższy, niż w przypadku Magic Mouse 2, a całość działa tak, jakby była zaprojektowana przez samo Apple.

Logitech MX Master 3 - Łączność

Podobnie, jak w przypadku klawiatury MX Keys, która zadebiutowała z MX Master 3 całość można sparować maksymalnie z trzema urządzeniami za pomocą nadajnika Logitech Universal Receiver lub przy wykorzystaniu technologii Bluetooth. W przypadku skorzystania z drugiej opcji należy przełączyć przycisk Easy Switch na dole myszy na kanał, aby uruchomić tryb parowania. Od tej pory MX Master 3 pojawi się na liście dostępnych urządzeń na komputerze, na którym uruchomione zostanie skanowanie Bluetooth. Po sparowaniu z wieloma urządzeniami mysz może łatwo przełączać się między nimi za pomocą przycisku Easy Switch.

W przypadku wykorzystywania wielu komputerów na raz Logitech MX Master 3 posiada świetną funkcję Logitech Flow. Aby z niej skorzystać wszystkie urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci oraz mieć zainstalowane oprogramowanie Logitech Options. Po uruchomieniu na każdym z nich funkcji Flow ukrytej w oprogramowaniu Logitech Options można bez problemu używać myszy na wielu komputerach przesuwając ją z ekranu na ekran. Co więcej przenosić za pomocą przeciągnięć można również obrazy, pliki, a nawet całe foldery. Całość działa na różnych platformach i przesyła dane przy wykorzystaniu sieci. Testowaliśmy rozwiązanie z MacBook'iem Air oraz laptopem Acer'a z Windowsem. Wszystko działało bez najmniejszego problemu.

Logitech MX Master 3 - Personalizacja

Oprócz tego, że oprogramowanie Logitech Options wymagane jest do uruchomienia funkcji Logitech Flow to odblokowuje przy okazji wiele niestandardowych opcji dla MX Master 3. Każdy z przycisków może zostać zmapowany i przydzielony do innych zadań i funkcji poprzez przypisanie go do danej opcji w Logitech Options. Oprogramowanie umożliwia również regulacje czułości czujnika oraz kółka przewijania. Można także tworzyć różnego rodzaju skróty dla wybranych aplikacji.

Logitech zdaje sobie sprawę, że większość użytkowników nie będzie przez kilka godzin (opcji jest naprawdę mnóstwo) konfigurować swojej nowej myszki, więc przygotowano kilka wstępnie ustawionych profili dla najczęściej używanych aplikacji, jak Photoshop. Logitech Options automatycznie skanuje komputer w poszukiwaniu zainstalowanego oprogramowania oraz informuje użytkownika o przygotowanych profilach ustawień.

Same mapowanie jest całkiem sprytne. Przykładowo w Photoshopie pokrętło przewijania w poziomie steruje rozmiarem pędzla, przycisku przód/tył cofają oraz ponownie wprowadzają zmiany, a główne pokrętło przewijania przesuwa obraz, kiedy je trzymamy. W praktycznie wszystkich programach, które mieliśmy zainstalowane na testowym komputerze oprogramowanie bardzo sensownie mapowało poszczególne przyciski.

Logitech MX Master 3 - Podsumowanie

W ciągu kilkunastu dni, które spędziliśmy z MX Master 3 mysz zaprezentowała się z najlepszej możliwej strony. Konstrukcja jest przemyślana, a Logitech w końcu wymienił port microUSB na popularniejsze USB Typu C. Dzięki MX Master 3 praca stała się przyjemniejsza, szybsza oraz bardziej produktywna. Myszka sprawdziła się dużo lepiej od Magic Mouse 2 oraz tańszych modeli Logitech'a. Podobnie, jak klawiatura MX Keys mysz również do tanich nie należy. Jej cena detaliczna wynosi 479 zł. Mimo tego wszystkim użytkownikom, którzy bardzo dużo czasu spędzają podczas pracy z komputerem lub pracują na kilku maszynach jednocześnie zdecydowanie polecamy zakup MX Master 3. Wszyscy posiadacze poprzednika - MX Master 2s mogą sprać spokojnie. Nowa mysz jest lepsza, ale nie na tyle, aby myśleć o wymianie MX Master 2s na MX Master 3.

Czy w takim wypadku MX Master 3 ma jakiekolwiek wady poza stosunkowo wysoką ceną. Podczas testów znaleźliśmy jedną, która wiąże się bezpośrednio z konstrukcją myszy. MX Master 3 jest bardzo duża i zupełnie nie nadaje się do przenoszenia. Dla użytkowników laptopów stworzono mniejszą wersję MX Anywhere, ale mysz ta nie została odświeżona. Najnowszym modelem nadal pozostaje MX Anywhere 2s. W zestawie brakuje też jakiegokolwiek pokrowca.

Logitech MX Master 3 - Specyfikacja techniczna