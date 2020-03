Logitech PRO X to słuchawki z wyższej półki cenowej. Czy warto je nabyć?

Logitech PRO X to gamingowe słuchawki nauszne o zamkniętej konstrukcji. Zostały wyposażone w mikrofon na elastycznym pałąku. Zwraca w nim uwagę zastosowanie specjalnej, autorskiej technologii producenta - BLUE VO!CE. Pozwala ona na korzystanie z filtrów głosu w czasie rzeczywistym. Ma to pozwolić na redukcję szumów, syczenia oraz dodanie kompresji, co powinno przełożyć się na bogatszy, czystszy i brzmiący bardziej profesjonalnie głos w jakości studyjnej. Jest to jednak funkcja dostępna tylko na komputerach, a do jej wykorzystania niezbędne jest zastosowanie oprogramowania G HUB. Mikrofon można odpinać. Wracając do tego, co najważniejsze, czyli samych słuchawek - ich muszle wyłożono pianką z pamięcią kształtu. Podstawą nausznic jest aluminiowa rama.

Logitech PRO X wykorzystuje siateczkowe membrany PRO-G o średnicy 50 mm. Dają pasmo przenoszenia w zakresie 20 Hz - 20 kHz, a dzięki zastosowaniu technologii DTS HEADPHONE:X 2.0 zapewniany jest dźwięk przestrzenny 7.1. Ma on poprawić basy i nadawać większą czystość dźwięku, pomagając rozgraniczać bliskie i oddalone odgłosy. I sprawdza się to doskonale w praktyce. Kabel słuchawek oferuje długość 200 cm, dzięki czemu można zasiąść wygodnie przy komputerze lub konsoli. Ma wbudowane sterowanie głośnością i wyciszeniem. Zaletą jest fakt, że gdy kupuje się te słuchawki dla graczy, w zestawie otrzymujemy dwie pary nausznic - skórzaną i welurową - oraz zewnętrzną kartę dźwiękową USB.

Podsumowując: słuchawki gamingowe Logitech doskonale sprawdzają się podczas gry, dają też bardzo wysoką jakość dźwięku podczas oglądania filmów czy korzystania z multimediów.