MAGIX Movie Edit Pro to mniej znane, ale warte uwagi oprogramowanie do edycji i montażu materiałów multimedialnych.

MAGIX Movie Edit Pro to oprogramowanie oferujące montaż materiałów wideo w trybach "scenorysu" oraz osi czasu. W obróbce wspomaga użytkownika funkcja stabilizacji obrazu proDAD Mercalli V2, dzięki której nie powinny pojawiać się żadne rozmycia. Każda klatka może być optymalizowana poprzez przycinanie, zmianę kolorów oraz regulację innych ustawień. Można każdą z tych czynności wykonywać ręcznie lub przeprowadzić automatycznie. W uatrakcyjnieniu każdego nagrania pomogą nowe, dynamiczne animacje tytułowe oraz efekty specjalne, w tym świetlne, doskonale nadające zwłaszcza do podkreślania nagrań w terenie. Tryb edycji Multicam umożliwia tworzenie sceny nawet z 4 ustawień kamery przy możliwość jednoczesnego edytowania. W podstawowej wersji aplikacji znalazło się ponad 1500 efektów przejść, wprowadzeń oraz zakończeń. Wbudowane szablony montażu pozwalają na automatyczną synchronizację filmów z muzyką - każdy szablon montażu wyświetla się z pasującym muzycznym tłem.

MAGIX Movie Edit Pro w najnowszej edycji otrzymał poprawiony, 16-bitowy silnik przetwarzania kolorów oraz lepszą obsługę przyspieszania sprzętowego, co wpływa na jakość i szybkość pracy, zwłaszcza znaczną poprawę wydajności podczas renderowania obrazów H.264 & HEVC. Obsługuje eksport do rozdzielczości 4K, ma funkcje umożliwiające tworzenie płyt DVD oraz Blu-ray. Warto podkreślić, że można importować swoje nagrania bezpośrednio ze smartfona lub tabletu do programu za pośrednictwem serwisu Send Anywhere. Program ukazał się w trzech wersjach: opisywana tu Edit Pro, Edit Pro Plus oraz Edit Pro Premium. Bardziej zaawansowane edycje to m.in. obsługa Stereo3D, możliwość umieszczenia do 200 ścieżek multimedialnych (standardowo jest to 32), a także stosowanie przejść 360°.

Podsumowując: MAGIX Movie Edit Pro to solidny wybór, który powinien sprawdzić się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i prywatnych. Ilość funkcji nie przytłacza, dzięki czemu łatwo dokładnie znaleźć to, czego się szuka.