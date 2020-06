MANTA MSB9014 Viper II to przystępna cenowo dwukołowa deskorolka elektryczna wyposażona w trójosiowy żyroskop i akcelerometr.

MANTA MSB9014 Viper II wyróżnia się wyglądem. Producent postawił na błyszczące wykończenie w kolorze błękitym. Konstrukcja posiada także wbudowane oświetlenie LED, który przyda się podczas nocnych przejażdżek. Deskorolka posiada zespół napędowy składający się z dwóch 350 W silników zasilających koła. Na pokładzie znalazł się również system odpowiedzialny za poziomowanie. Składa się on z żyroskopu, akcelerometru oraz procesora.

Deskorolka elektryczna MANTA MSB9014 Viper II

Deskorolka elektryczna Manty posiada 36V akumulator o pojemności 4400 mAh. Pozwala on pokonać na pojedynczym ładowaniu do 15 km. Ładowanie od 0 do 100 procent trwa około 4 godzin. MANTA MSB9014 Viper II jest w stanie rozpędzić się do 12 km/h. Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg, a deskorolka pokona wzniesienia o kącie natarcia do 15 stopni.

MANTA MSB9014 Viper II została wyposażona w efektowne oświetlenie LED, które ułatwia poruszanie się po zmroku. Deskorolka posiada również opcję obracania się w miejscu. W zestawie znajdziemy dedykowany futerał umożliwiający przenoszenie i minimalizujący ryzyko uszkodzenia.