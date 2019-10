MIO MiVue 798 Dual to niewielka kamera z wielkimi możliwościami. jakimi? Zobacz!

MIO MiVue 798 Dual to kamera samochodowa, która została wyposażona w wysokiej jakości sensor optyczny STARVIS CMOS. Ma to zapewniać doskonały kontrast oraz jasną i bogatą kolorystykę, nawet w słabym oświetleniu. Nagrywa w jakości QHD czyli 2.5K. Jej rzeczywisty kąt widzenia wynosi 150°, a jasność obiektywu to F1.8. Wbudowany moduł Wi-fi umożliwia natychmiastowe wykonanie kopii zapasowej filmów na smartfonie lub udostępnianie ich za pośrednictwem aplikacji MiVue Pro. Bezprzewodowa aktualizacja WIFI OTA pozwoli mieć pewność, że oprogramowanie systemowe rejestratora MiVue 798 Dual jest zawsze aktualne, a szybkość transferu danych maksymalna. GPS znajduje się wewnątrz urządzenia, dzięki czemu nie jest wymagane podłączanie zewnętrznych urządzeń. W każdym nagraniu rejestrowana jest prędkość i lokalizacja pojazdu - zapis prędkości można włączyć lub wyłączyć.

MIO MiVue 798 Dual oferuje wbudowaną bazę fotoradarów z opatentowanym systemem inteligentnych ostrzeżeń - urządzenie w dynamiczny sposób analizuje odległości i prędkości zbliżania się do radaru. Baza posiada bezpłatne aktualizacje przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) ostrzegają o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS), przemęczeniu i kolizją z autem poprzedzającym (FCWS). Gdy trzyosiowy G-sensor wykryje nagłe zmiany przeciążenia, urządzenie natychmiast zapisuje plik do chronionego katalogu - tylko użytkownik może wykasować takie nagranie. Czujnik posiada wielostopniową regulacje czułości, co pozwala na optymalne dopasowanie go do potrzeb. Urządzenie MiVue 798 Dual jest dostarczane z wewnętrzną, tylną kamerą MiVue A30, która stanowi uzupełnienie kamery głównej, rejestrując szczegóły za autem.

MIO MiVue 798 Dual to warta polecenia kamera, a jedyną jej wadą jest dość wysoka cena.