MIO MiVue C541 to wideorejestrator zapisujący obraz w jakości Full HD. Jakie są jego zalety?

MIO MiVue C541 to kamerka samochodowa z dwoma wysokiej jakości sensorami optycznym Sony. Obiektyw szerokokątny o zasięgu 130° stopni umożliwia nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości 1080p full HD z prędkością 30 klatek na sekundę. I trzeba przyznać, że wywiązuje się z tego zadania bez najmniejszych problemów. Obraz jest wyraźny i odpowiednio ostry, aby było widać nawet drobne szczegóły, jak cyfry i litery na tablicach rejestracyjnych innych pojazdów. W nocy jest nieco gorzej, ale tylko nieco - co można sprawdzić na wielu testach wideo tej kamery samochodowej, które pojawiły się w sieci. Model ten zwraca uwagę także ciekawym wykonaniem. Kolejna jego zaleta to 3- osiowy G-sensor. Po wykryciu nagłej zmiany ruchu lub kolizji automatycznie uruchamia nagrywanie zdarzenia, a zapis jest blokowany przez nadpisaniem lub skasowaniem. Czujnik działa także w trybie postojowym.

MIO MiVue C541 ma niewielkie wymiary, dlatego po zawieszeniu z przodu nie będzie przeszkadzać w trakcie jazdy. Podczas działania wymaga zasilania z samochodu. Zapisanymi nagraniami wideo można w łatwy sposób zarządzać bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania - możliwe jest sortowanie nagranych materiałów wideo według typu i daty. Czego brak to moduł GPS oraz Wi-fi, ale jeśli nie jest to kierowcy do życia potrzebne, można się doskonale obejść bez tych elementów.

Podsumowując: MIO MiVue C541 to kamera samochodowa w przystępnej cenie, której nabycie warto rozważyć!