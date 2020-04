MIO Mivue 795 to kamera samochodowa, która ma w sobie łączyć wysoką jakość nagrań z solidnością. Co oferuje w praktyce?

MIO Mivue 795 to wideorejestrator samochodowy z wyświetlaczem 2,7". Taka wielkość umożliwia wygodne oglądanie zapisanych klipów wideo bez konieczności połączenia ze smartfonem lub komputerem. Używa matrycy CMOS oraz przesłony f/1.8. Jakość nagrań za dnia nie pozostawia wiele do życzenia, widać także po nich zastosowanie HDR, sprawiające, że kolorystyka ujęć jest żywa. Tryb nocny wypada natomiast przeciętnie - widać lekką ziarnistość. Mio NightVision Pro to funkcja, która umożliwia ręczne ustawienie siedmiu stopni jakości obrazu w trybie nocnym. Zarówno za dnia, jak i w nocy Mivue 795 oferuje pole widzenia w zakresie 150 stopni, a więc dość duże. Z innych zalet należy wymienić system wspomagania ADAS - alarmuje, gdy zjedzie się z pasa ruchu, ostrzega przed możliwością kolizji z samochodem przed nami oraz informuje o zmęczeniu kierowcy.

MIO Mivue 795 wyposażono w moduł GPS - jednak wypada on bardzo różnie. Czasami podaje lokalizację z opóźnieniem sięgającym nawet kilkunastu sekund. Doskonale spisują się natomiast trzyosiowy sensor przeciążeń oraz tryb parkingowy. W obu tych elementach w momencie wykrycia kolizji lub innego oddziaływania na samochód, np. nagłej zmiany kierunku jazdy lub prędkości, klip wideo jest blokowany i nie można go skasować - dzięki czemu może posłużyć za dowód w sądzie. Wypada także wspomnieć, że ta kamera samochodowa otrzymała system ostrzegania o fotoradarach wraz z możliwością dodawania swoich pozycji.

Podsumowując: MIO Mivue 795 to wart polecenia rejestrator do samochodu. Choć do perfekcji nieco zabrakło, jest bardzo dobrym rozwiązaniem do jazdy dziennej.