Płyta główna w wojskowym stylu i formacie m-ATX dla procesorów AMD Ryzen.

MSI B450M MORTAR MAX jest przeznaczony dla procesorów Ryzen pierwszej, drugiej i trzeciej generacji oraz procesorów Athlon zgodnych z podstawką AM4, w którą wyposażona jest płyta. Użytkownik ma do wykorzystania cztery gniazda pamięci RAM, obsługujące do 64 GB. Płyta obsługuje pamięci podkręcone do 4133 MHz. Produkt MSI wyposażony jest w dwa złącza M.2, obsługujące kolejno od góry PCIe 3.0 x4 oraz PCIe 2.0 x4. Za stabilną pracę z pełną prędkosćią najbardziej zaawansowanych procesorów na tą platformę odpowiadają ulepszone radiatory Extended Heatsink oraz rozbudowany układ regulatora PWM. Płyta wyposażona jest w chipset B450, który umożliwia podkręcenie zainstalowanego na nim procesora. Produkt MSI posiada zabezpieczenie portu PCI-e przed zginaniem i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Wygląd płyty jest stonowany, w kolorach głównie czarnych oraz szarych i jak sam producent pisze, bardziej w wojsokym stylu. Jedynym, bardziej kolorowym miejscem jest górna część prawej krawędzi płyty, gdzie znajdują się diody RGB. Istnieje oczywiście możliwość podłączenia dodatkowych pasków RGB LED, gdyż na płycie znajdują się dwa złącza 5050 RGB LED 12 V. Tylni panel zawiera przycisk Flash BIOS oraz po jednym porcie PS/2 Combo, DisplayPort, HDMI, LAN, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 Type C, Optical S/PDIF OUT. Do tego dochodzą po dwa port USB 2.0 i cztery USB 3.2 Gen 1. Produkt posiada 3-letnią gwarancję producenta.