MSI DS502 to słuchawki dla graczy od znanego producenta. Czy warto wydać na nie pieniądze?

MSI DS502 to słuchawki gamingowe z wysokiej jakości przetwornikami o średnicy 40 mm. Dzięki ulepszonej, pasywnej funkcji redukcji szumów oraz dużemu rozmiarowi nauszników, dochodzące z zewnątrz hałasy są mniejsze. Jakość dźwięku można określić jako bardzo dobrą, w czym ma zasługę również ulepszony, wielokanałowy system dźwięku przestrzennego Virtual 7.1 Surround Sound oraz technologii Xear Living - daje ona możliwości wirtualnego przesunięcia głośników w odpowiednie miejsce w przestrzeni oraz opcji zarządzania i regulacji częstotliwości sygnału do optymalnego poziomu, dzięki czemu każdy głośnik może osiągać najwyższy poziom jakości dźwięku. Ponadto możliwa jest zmiana ustawień lub dostrojenie parametrów odtwarzania dźwięku za pomocą dołączonego do zestawu oprogramowania DS502 Headset. W ten sposób możesz zoptymalizować scenę dźwiękową. Dostępnych jest 27 ustawianych globalnie efektów środowiskowych, w tym takie środowiska jak: łazienka, sala koncertowa, dźwięk rozchodzący się pod wodą, pub muzyczny, itp.

Słuchawki gamingowe MSI wyróżnia na tle konkurencji wbudowany system wibracji, który zapewnia dodatkowe wrażenia podczas rozgrywek. Model ten ma w pełni regulowany pałąk na głowę i zamknięte nauszniki z miękką wyściółką, co ma pozytywny wpływ na komfort użytkowania. Dodatkowym elementem jest regulowany mikrofon dookólny. Głośność można regulować za pomocą pokrętła na kablu - niestety, jest ono bardzo duże i sprawia, że cała konstrukcja ciąży nieco w dół. Estetykę wyglądu słuchawek MSI DS502 zwiększa podświetlenie LED.

Podsumowując: MSI DS502 to bardzo solidna propozycja w przystępnej cenie. Zdecydowanie warte zakupu - nie tylko dla graczy.