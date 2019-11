MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - recenzja i porównanie z Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC

Przetestowaliśmy kartę graficzną GeForce GTX 1660 SUPER firmy MSI w wersji Gaming X. Sprawdziliśmy jak sobie radzi w porównaniu z produktem Palita.

Karta graficzna GeForce GTX 1660 SUPER jest najnowszym produktem w ofercie Nvidii. Porównując do starszego modelu 1660, dysponuje ona nowszą pamięcią GDDR6. Bez zmian pozostaje jej pojemność na poziomie 6 GB. Częstotliwość taktowania rdzenia ulepszonego modelu jest taka sama jak w tym bez dopisku 'SUPER', jednakże MSI w omawianym produkcie zastosował wyższą częstotliwość w trybie boost, wynoszącą 1830 MHz, co powinno zapewnić lepsze rezultaty od fabrycznych 1785 MHz.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Cena

Produkt MSI nie należy do najtańszych kart z serii GTX 1660 SUPER. Za cenę jaką potencjalnemu nabywcy przyszłoby wydać za tą kartę można już kupić model z dopiskiem TI. Należy jednak pamiętać, że omawiana karta jest produktem topowym, wyposażonym w jeden z najlepszych systemów chłodzenia na rynku oraz w szereg diod RGB LED. Mimo wyższej ceny od reszty modeli GTX 1660 SUPER, jest to karta wyróżniająca się lepszą jakością wykonania i wydajniejszym systemem chłodzenia, co usprawiedliwia jej cenę.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Zawartość opakowania

Opakowanie w jakie zapakowana jest karta, rozmiarem przypomina to od Palita. Na opakowaniu poza logiem producenta oraz informacją o modelu i wersji karty graficznej, znajdziemy jeszcze dane dotyczące technologii w jakie wyposażony został ten produkt, jak i jego dane techniczne.

W opakowaniu znajduje się czarne kartonowe pudełko przykryte kartką z podziękowaniami za zakup produktu oraz czarną kopertą. W niej znajduje się krótka instrukcja obsługi i instrukcja w formie komiksu ze smokiem MSI, która tłumaczy po kolei instalację karty w systemie, procedurę wgrania do niej sterowników oraz instalację i obsługę oprogramowannia MSI Afterburner.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Konstrukcja i wykonanie

Karta znajdująca się w pudełku wyposażona jest w system chłodzenia TWIN FROZOR 7. Charakteryzuje się on falowo zakrzywionym radiatorem, chłodzeniem tranzystorów MOSFET, wysokiej jakości termopadami oraz pastami termoprzewodzącymi i ciepłowodami o średnicy 6 mm, skoncentrowanymi w podstawce, co ma na celu zwiększenie efektywności przenoszenia ciepła z podstawki na radiator. Umieszczone na karcie dwa wentylatory TORX Fan 3.0 generują bardziej zcentralizowany przepływ powietrza, zapewniajac w ten sposób wyższą wydajność w odprowadzaniu ciepła. Całości uczucia produktu z wyższej półki dodaje obecność metalowego backplate z logo producenta, który dodatkowo przyczynia się do utrzymania niższych temperatur. Karta posiada 8-pinoiwe gniazdo zasilania oraz wyposażona jest w jeden port HDMI i trzy DisplayPort. Produkt od firmy MSI jest konstrukcją 2-slotową.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Specyfikacja karty

Specyfikacja techniczna testowanego przez nas modelu prezentuje się następująco:

Ilość rdzeni CUDA : 1408

: 1408 Częstotliwość podwyższona : 1830 MHz

: 1830 MHz Wielkość pamięci : 6 GB

: 6 GB Szerokość Magistrali pamięci : 192 bit

: 192 bit Typ DRAM : GDDR6

: GDDR6 Szybkość pamięci : 14 Gbps

: 14 Gbps Przepustowość pamięci : 336 GB/s

: 336 GB/s Microsoft DirectX : 12

: 12 OpenGL : 4.6

: 4.6 Typ złącza : PCIe 3.0 x16

: PCIe 3.0 x16 Złącza wyświetlaczy : 1x HDMI 2.0b, 3x DP 1.4

: 1x HDMI 2.0b, 3x DP 1.4 Wymiary : 247 x 127 x 46 mm

: 247 x 127 x 46 mm Pobór mocy karty graficznej : 125 W

: 125 W Rekomendowana moc zasilacza : 450 W

: 450 W Dodatkowe złącza zasilania : 1 x 8-pin

: 1 x 8-pin Technologie: Nvidia Ansel, Nvidia Highlights, Nvidia G-SYNC, HDCP 2.2, VR Ready

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Specyfikacja platformy testowej

Podczas testów wykorzystaliśmy platformę testową wyposażoną w:

Procesor : Intel i9 9900K @ 4Ghz

: Intel i9 9900K @ 4Ghz Pamięć RAM : Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz

: Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz Płyta Główna : ASRock Z390 Steel Legend

: ASRock Z390 Steel Legend Obudowa : Corsair Carbide 678C

: Corsair Carbide 678C Zasilacz : SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W Chłodzenie: SilentiumPC Navis RGB 280

Testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sterownika w wersji 441.08.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Wydajność w grach

Kartę przetestowaliśmy w pięciu grach:

Far Cry 5 w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie ultra

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie ultra Wiedźmin 3: Dziki Gon w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie uber

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie uber Battlefield V w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie wysokim z DirectX 11

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie wysokim z DirectX 11 Wolfenstein 2: The New Colossus w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie mein laben

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie mein laben Final Fantasy XV wykorzystując jego benchmark w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie high quality

Produkt firmy MSI w pierwszych trzech testach został pokonany przez kartę Palita. W Battlefieldzie zabrakło jej jedynie jednego FPS'a do dogonienia konkurenta, ale w kolejnych testach zdecydowanie lepszy był produkt firmy ze smokiem w logo.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Wydajność w benchmarkach

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X został przez nas sprawdzony w czterech benchmarkach:

3D Mark Time Spy

Cinebench R15 OpenGL

PC Mark 10

UNIGINE Superposition

Karta dopiero w testach wydajności przy użyciu benchmarków pokazała swój prawdziwy potencjał, wypadając zdecydowanie lepiej niż produkt Palita i uzyskując od niego lepsze rezultaty w każdym z przeprowadzonych testów.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Pobór mocy

Pobór mocy bez obciążenia został sprawdzony watomierzem z otwartymi trzema kartami w Google Chrome: stroną główną PCWorld.pl, filmem na temat piekielnej maszyny w serwisie youtube, oraz podczas przeglądania rezultatów wyszukiwania frazy “PCWorld” w wyszukiwarce Google. Pobór pod obciążeniem sprawdziliśmy podczas uruchomionego benchmarku w grze Final Fantasy XV.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Temperatury

Karta graficzna, podczas użytkowania jej w sposób nieobciążający trzymała temperaturę 46 °C. Jest ona wyższa niż w produkcie firmy Palit, ale należy pamiętać, że produkt wyposażony jest w technologię ZERO FROZOR, która uruchamia wentylatory dopiero po przekroczeniu 60 C. Do tego czasu karta jest chłodzona w trybie pasywnym i stąd wynikają wyższe temperatury podczas niskiego użycia karty. Dzięki temu karta pozostaje bezgłośna do momentu gdy wystąpi wyższe zapotrzebowanie na jej moc i tym samym pojawi się potrzeba zbicia jej temperatury.

Po uruchomieniu benchmarka w Final Fantasy XV, temperatura skoczyła maksymalnie do 65 °C, co jest wartością o zaledwie 5 °C wyższą od wartości granicznej dla pracy w trybie pasywnym oraz o 3 °C niższą od konkurenta.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X - Podsumowanie

MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X jest jedną z topowych GTX'ów 1660 SUPER dostępnych na rynku. Za trochę wyższą cenę niż inne modele, oferuje wysokiej klasy system chłodzenia oraz 4+2 fazową sekcje zasilania, pozwalającą utrzymać stabilną pracę karty. Gamingowy charakter dodatkowo dają znajdujące się na niej diody RGB LED. Karta jest zdecydowanie godna plecenia dla osób szukających wydajnego produktu cechującego się wysoką jakością wykonania.