MSI MAG B560M MORTAR WIFI - czy B560 wystarcza?

Testujemy MSI MAG B560M MORTAR WIFI, interesującą płytę główną w formacie Micro ATX. Konstrukcja posiada 12-fazową sekcję zasilania dla CPU, Ethernet 2,5G, Wi-Fi 6E oraz imponujący zestaw złączy ze wsparciem PCIe 4 generacji. Czy potrzebujemy czegoś więcej i czy chipset B560 wystarczy do normalnego domowego użytkowania? Sprawdziliśmy to podczas testów.

Przez ostatnie lata Intel próbował nam wmówić, że do osiągnięcia pełnej wydajności naszych komputerów potrzebujemy płyty głównej opartej na topowym chipsecie tego producenta. Przeważnie dysponował on większą ilością slotów oraz portów do rozbudowy, a także pozbawiony był blokad sprzętowych, takich jak ograniczenie prędkości pamięci RAM do 2933 MHz. Choć płyty główne zbudowane na chipsecie z rodziny „Z”, nadal jako jedyne w generacji mogą pochwalić się odblokowaną możliwością podkręcania procesora, to funkcja ta przez ostatnie lata niestety straciła na znaczeniu.

Sytuacja na rynku diametralnie się zmieniła, od kiedy Intel posiada realną konkurencję w postaci AMD. Wybór procesora od niebieskich już wcale nie jest tak oczywisty, jak jeszcze kilka lat temu. Chcąc do siebie przyciągnąć klientów, trzeba sprostać ich oczekiwaniom. Nie dziwi zatem decyzja o zwiększeniu dostępnej puli linii PCIe czy zdjęciu wspomnianego limitu. Zobaczmy zatem, czy chipset B560 sprawdzi się w domowych warunkach i czy zapewni on taką samą wydajność jak jego drożsi bracia.

Chipsety i różnice pomiędzy nimi

Wraz z premierą 11 generacji procesorów z serii Core zaprezentowane zostały nowe płyty główne, bazujące na układach serii 500. Jednostki Rocket Lake dysponują 20 liniami PCIe 4 generacji, a jedynym chipsetem, na którym nie będziemy w stanie w pełni wykorzystać tej puli jest układ H510 - posiada on bowiem ograniczenie do 16 linii. Nie ma co się dziwić, jest to układ przeznaczony do najtańszych komputerów, służących głównie do pracy biurowej. Kolejne różnice wynikają już ze stopnia rozbudowy samego mostka PCH. Choć są to różnice nawet dwukrotne, na korzyść droższego układu Z590, to B560 dysponuje i tak pokaźną ilościom złączy. Szkoda, że wraz z możliwością zmiany prędkości pamięci DDR4 na wszystkich układach, Intel nie postanowił także odblokować opcji RAID dla dysków SATA. Choć bądźmy ze sobą szczerzy - kto z nas korzysta na co dzień z tego rozwiązania?

MAG B560M MORTAR WIFI

Do testów otrzymaliśmy MSI B560M Mortar w wersji z Wi-Fi - na rynku dostępna jest także wersja pozbawiona bezprzewodowej karty sieciowej. Ten koreański producent w swojej ofercie posiada dwanaście modeli bazujących na chipsecie B560, zapewniając swobodę wyboru przyszłym konsumentom. I choć ostatnio mogłoby się wydawać, że płyty w formacie Micro ATX nie są zbyt popularne, to MSI postanowiło przygotować aż dziewięć konstrukcji tej wielkości. Testowany przez nas egzemplarz jest jej topowym przedstawicielem.

Sama płyta jest niewielkich wymiarów (244 × 244 mm). Wyposażona została w 2 złącza PCIe x16, przy czym dolny port elektrycznie ograniczony jest do prędkości x4 oraz 1 złącza PCIe x1. Poza tym do dyspozycji mamy dwa złącza przeznaczone do dysków M.2, z czego górne zgodne jest z PCIe 4.0 przy zastosowaniu procesorów z rodziny Rocket Lake. Slot ten jest wyposażony w radiator, który wspomoże odprowadzenie ciepła z nośników NVME. Dodatkowo, na dolnej krawędzi PCB płyty znajdziemy kolejne złącza do podłączenia przedniego USB (4×USB 2.0, 2×USB 3.0 oraz USB 3.2 typu C).

I choć nie znajdziemy na płycie wyświetlacza kodów błędów POST, to przy 24-pinowej wtyczce zasilania odnajdziemy diody informujące nas o błędach podczas rozruchu komputera.

Sama płyta nie posiada podświetlenia RGB, ale do dyspozycji są 2 złącza dla adresowalnych 5V diod oraz jedno pojedyncze dla trakcyjnego 12V RGB.

Tylny panel również został bogato wyposażony: 4 złącza USB 2.0, 4 wejścia USB 3.2, w tym jedno typu C, HDMI oraz Display port. Złącze Ethernet obsługiwane przez układ Realtek 8125B pozwala na wymianę danych z prędkością do 2.5 Gbit/s, a bezprzewodowa karta sieciowa Intela AX210 zapewnia komunikację w najnowszym standardzie Wi-Fi 6E. Jeżeli nasz procesor dysponuje zintegrowanym układem graficznym, możemy skorzystać ze złącza HDMI oraz DisplayPort, aby podłączyć nasz monitor.

Płyta wyposażona została w socket LGA 1200, który bez trudu obsłuży procesory zarówno z 10, jak i 11 generacji Intela, w tym najmocniejsze - Core i9.

Do zasilania tych najbardziej prądożernych układów mamy, w lewym górnym rogu płyty, 2 gniazda 8 oraz 4-pinowe. Jak podaje MSI, sama sekcja zasilania to 12-fazowa konstrukcja bazująca na technologii Dual Rail. Oznacza to, że tak naprawdę mamy do czynienia z sekcją z 6 fazami, które są powielane bez użycia tak zwanych dublerów, co eliminuje dodatkowe opóźnienia.

MSI tym razem nie zdecydowało się na użycie układów zintegrowanych typu DrMOS, a zastosowało parę MOSFET-ów od Sinopower SM4337 oraz SM4503N, które spokojnie poradzą sobie nawet z 50A obciążeniem. Za ich kontrolę odpowiada cyfrowy kontroler PWM Renesas RAA 229001. Za odprowadzanie ciepła z sekcji zasilania odpowiada radiator posiadający spore ożebrowanie.

Aby sprawdzić, jak radzi sobie sekcja zasilania oraz jej chłodzenie, użyliśmy naszego redakcyjnego i9-10850K, który ze zdjętymi limitami mocy nie stanowił większego wyzwania dla sekcji zasilania - jej temperatura pod pełnym obciążeniem nie przekroczyła 80°C.

Srebrna stylistyka niekoniecznie każdemu przypadnie do gustu, dlatego miłym dodatkiem mogą okazać się naklejki na radiatory sekcji zasilania. MSI udostępnia również szablon do własnoręcznego przygotowania bardziej spersonalizowanej wersji.

BIOS i możliwości podkręcania

BIOS, typowy dla płyt MSI, po naciśnięciu klawisza F7 ukazuje bardziej zaawansowane funkcje. Pisaliśmy wcześniej, że overclocking procesorów powoli traci na znaczeniu. Dzięki technologiom takim jak na przykład Turbo Boost 3.0, procesor i tak już pracuje. Bardzo rzadko się zdarza, aby osiągnąć zegary wyższe niż te, do których CPU boostuje. Wynika to po części z produkcji w 14 nm litografii, technologia ta mimo usilnych prób Intela zbliża się swojego kresu możliwości. Praw fizyki niestety nie da się oszukać i nie można ciągle podnosić zegara procesora, ponieważ wiąże się to z rosnącym poborem prądu oraz ilością ciepła generowaną przez układ.

Jeżeli chodzi o podkręcanie procesora na płycie B560, to mamy możliwość zablokowania zegarów na stałe z maksymalną wartością trybów turbo. Choć i to może okazać się trudne, ponieważ nie mamy pełnej kontroli nad napięciem zasilania układu. Jedyną aktywną opcją jest offset wynoszący zaledwie 50 nV - być może z updatem BIOS-u dostaniemy choć trochę większe możliwości. Pozostałe napięcia takie jak VCSA, VCIO czy napięcie zasilania pamięci DDR4 nie posiadają już takich limitów. W BIOS-ie możemy również zmienić zarówno limity mocy dla procesorów PL1 oraz PL2, jak i czas trwania maksymalnego turbo (TAU).

Samo podkręcanie pamięci przebiega bez najmniejszych trudności. Płyta bez problemu ładuje profile XMP, nawet te wynoszące 4000 MHz. Dodatkowo płyta posiada ciekawą funkcję Memory Try It!, dzięki której możemy wybrać, w jakim trybie komputer ma wystartować. Producent zadbał nawet o kilka wersji profili, które różnią się opóźnieniami dla najbardziej popularnych prędkości oraz trybami pracy Gear1 i Gear2.

Dla bardziej obeznanych w tej tematyce dostępne jest także ręczne podkręcanie. Wtedy to my decydujemy o każdym ustawieniu pojedynczych timingów, których tabela jest pokaźnej wielkości. Warto zaznaczyć, że możliwości zmiany parametrów pamięci dotyczą procesorów Intela zarówno z 10, jak i 11 generacji.

Poniżej kilka screenów z programu AIDA ukazujących, jak wypada wydajność pamięci RAM na testowanej płycie.

Platforma testowa

Wraz z płytą otrzymaliśmy procesor I5-11400F, czyli najtańszy wariant 6-rdzeniowego Rocket Lake na LGA1200. Procesor ten pozbawiony jest zintegrowanego układu graficznego. Bazowy zegar tego układu to 2,6 GHz, ale w trybie turbo potrafi on osiągnąć 4,4 GHz dla 1 rdzenia oraz 4,2 GHz przy pełnym obciążeniu.

Aby sprawdzić, czy na B560 tracimy wydajność w stosunku do droższych układów, takie same testy zostały wykonane na płytach wyposażonych w chipset Z490 oraz Z590.

PROCESOR: INTEL CORE i5-11400F

INTEL CORE i5-11400F PŁYTA GŁÓWNA: MSI B560 MORTAR WIFI, ASUS MAXIMUS XIII HERO Z590, GIGABYTE AORUS Z490 MASTER

MSI B560 MORTAR WIFI, ASUS MAXIMUS XIII HERO Z590, GIGABYTE AORUS Z490 MASTER KARTA GRAFICZNA: MSI RTX 3060 Ti 8 GB Gaming X TRIO

MSI RTX 3060 Ti 8 GB Gaming X TRIO RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: Cooler Master MasterAir MA620P RGB

Testy

W pierwszej kolejności sprawdziliśmy wydajność w popularnej serii benchmarków 3DMark. Jedyna zauważalna różnica występuje w teście Port Royal, gdzie płyta oparta na starszym układzie Z490 osiąga 5% przewagę nad konkurencją.

W pozostałych testach syntetycznych oraz w grach nie zauważyliśmy znaczących różnic w wydajności.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wydajność oraz wyposażenie MSI B560M Mortar WIFI, płytę tę śmiało można wykorzystać w domowym komputerze nie tylko do prac biurowych, ale także do gier. I choć cena oscylująca w granicach 800 zł może wydawać się wysoka, to należy wziąć pod uwagę, że konstrukcja oparta jest na chipsecie B560 i posiada kilka dodatków.

Okazuje się, że płyty główne wyposażone w Ethernet 2,5 Gbit/s oraz łączność bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 6E kosztują przeważnie powyżej 1200 zł i są oparte na układzie Z590. Jeżeli nie mamy zamiaru podkręcać procesora, bądź planujemy zakup wersji z blokadą tej opcji, to warto zdecydować się na MSI B560M Mortar, bo jak mówi slogan reklamowy “skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać”.