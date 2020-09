MSI MPG Sekira 100R - wzorowo wykończony Mid-Tower

Jeśli układanie przewodów nie jest Twoją mocną stroną to możesz śmiało wybrać MSI MPG Sekira 100R. Tutaj okablowanie chowa się samo, a estetyka zostanie zachowana nawet w rękach największego bałaganiarza.

Redakcyjne platformy PCWorld nie należą do najlepiej uporządkowanych. Regularne testy nowych podzespołów sprawiają, że nie ma sensu spinać przewodów i dokładnie układać poszczególnych wiązek. Rozwiązanie stanowią solidne obudowy High Tower - pozwalające na dość swobodne zarządzanie przestrzenią. Właśnie z tego powodu testy obudowy w formacie Mid-Tower nie wzbudziły entuzjazmu zespołu redakcyjnego. Jak się miał za chwilę okazać, nasze obawy były całkiem niepotrzebne.

MSI MPG SEKIRA 100R - Specyfikacja i wrażenia

Testowany przez nas model to nowa konstrukcja z oferty MSI. Obudowa o wymiarach 420 x 215 x 475 mm zaskakuje stosunkowo wysoką masą (7,9 kg), mogącą dobrze świadczyć o jakości zastosowanych materiałów. Solidna rama została wykończona szkłem i szczotkowanym aluminium. Całość robi wrażenie bardzo zwartej konstrukcji klasy premium.

Górny panel kryje zestaw złącz, składający się na 2 gniazda USB 3.2 Gen.1, wtyk USB 3.2 Gen 2 Typu C oraz wejście i wyjścia audio.

Oczywiście obudowa została wyposażona w pre-instalowane chłodzenie. Do dyspozycji użytkownika oddano 4 wentylatory 120mm ARGB - z czego trzy ulokowano we frontowej części konstrukcji, a czwarty umieszczono klasycznie - na tylnej ściance.

Ponadto MSI MPG SEKIRA 100R otrzymała dwa (trzymające się na magnesach) filtry przeciwpyłowe. Jeden - ulokowany na dole zabezpiecza zasilacz przed kurzem. Drugi - górny, ma chronić przed pyłem chłodnicę od systemu wodnego, jeśli zdecydujemy się takową zainstalować.

MSI MPG SEKIRA 100R - Cena i dostępność

Wyceniany na 489 zł model znajdziemy w większości popularnych sklepów ze sprzętem komputerowym. Cena w tym wypadku jest adekwatna do zastosowanych materiałów i oferowanych parametrów - konkurencja w tej cenie proponuje dość podobne rozwiązania.

MSI MPG SEKIRA 100R - Montaż

Nasze testy przeprowadziliśmy w oparciu o następujące podzespoły:

Aorus Gaming Z490 (ATX)

Thermaltake Macho (Pasywnie)

MSI GeForce GTX 1660 Super GamingX (247 mm)

CoolerMaser MasterWatt 750 (pół-modularny)

AVerMedia Live Gamer HD 2

P-Link Archer TX3000E

Dodatkowo sprawdziliśmy również możliwość zamontowania chłodzenia AIO SilentiumPC Navis Evo 240.

Już na początku, MSI MPG SEKIRA 100R zaskoczyła nas sposobem uzyskiwania dostępu do jej wnętrza. Aby ją otworzyć musimy odkręcić tylko 2 śruby, zamontowane przy górnej krawędzi, tylnej ścianki obudowy. To niezwykle wygodne rozwiązanie - jeśli komputer jest dosunięty do ściany, użytkownik nie musi "nurkować" w poszukiwaniu dolnych śrubek.

Wykręcenie wspomnianych śrub, pozwala na zsunięcie górnej pokrywy obudowy, co z kolei zapewnia nam możliwość wysunięcia pionowo do góry obydwu ścianek bocznych. To kolejna warta powielania koncepcja wzornicza. "Odbezpieczone" ścianki boczne stoją stabilnie w swoich szynach do chwili aż zdecydujemy, że chcemy którąś z nich wyjąć.

Montaż rozpoczęliśmy od przykręcenia płyty głównej do fabrycznie zainstalowanych kołków, rozlokowanych z myślą o formacie ATX. Oczywiście ich położenie możemy w razie potrzeby zmieniać. Ta część przebiegła bez problemu. Płyta przylgnęła bezpośrednio do osłony zasilacza, zostawiając na górze nieco miejsca na ewentualny montaż chłodnicy lub wygodne wyprowadzenie kabli, ulokowanymi tam przepustami.

Zastosowane przez nas chłodzenie wykorzystało 100% oferowanej przestrzeni. Trzeba przy tym pamiętać, że to jedna z najwyższych konstrukcji na rynku. Oferowane 170 mm bez problemu pomieści większość dostępnych na rynku coolerów.

Następnie zainstalowaliśmy karty rozszerzeń. Jak widać na zdjęciach, obyło się tutaj bez najmniejszych problemów. Maksymalna długość karty to 340 mm. To całkiem dużo biorąc pod uwagę, że referencyjny GeForce RTX 3080 ma 285 mm.

Bez problemów znaleźliśmy również miejsce na dysk SSD 2,5". Ciekawie zaprojektowany uchwyt, pozwala na wyjęcie uprzednio przykręconego nośnika, bez konieczności stosowania narzędzi - wyjmujemy go po prostu wraz z ramką montażową. Nasz wybór padł na slot montażowy ulokowany na osłonie zasilacza. Drugi taki sam jest ukryty z drugiej strony ścianki montażowej.

Największym wyzwaniem miał być zasilacz, instalowany pod osłoną przy dolnej ściance obudowy. Zastosowaliśmy podstawowe kable zasilające płytę i procesor, pojedynczy przewód PCIe i pojedynczy przewód SATA. Całe szczęście płyta główna jest otoczona z dwóch stron przepustami umieszczonymi dosłownie co kilka milimetrów. Montaż jest więc bajecznie prosty i bardzo łagodny dla palców użytkownika. Rozlokowane kable możemy łatwo spinać i przymocować do konstrukcji za pomocą opasek zaciskowych dodanych do zestawu.

Ostatnim krokiem jest rozlokowanie okablowania samej obudowy. Nie jest to duże wyzwanie. Wystarczy podpiąć kontroler, przewód USB oraz złączyć ze sobą wentylatory za pomocą dołączonego do zestawu rozgałęziacza.

Dodatkowo podczas testów sprawdziliśmy także możliwości w zakresie instalacji chłodnicy od zestawu AIO. Dla omawianej płyty głównej montaż przebiegł bez najmniejszych problemów ale kosztem dostępności górnych przepustów. W przypadku płyty z inaczej rozlokowanymi slotami pamięci RAM (w naszym przypadku Asrock Z490 Steel Legend) montaż odbywał się już na milimetry, a zatrzaski modułów opierały się o chłodnicę.

MSI MPG SEKIRA 100R - Użytkowanie

Wrażenia z dwutygodniowego użytkowania MSI MPG SEKIRA 100R są bardzo pozytywne. Obudowa prezentuje się elegancko, nie ma tendencji do zbierania brudu, a filtry przeciwpyłowe spełniają swoje zadanie. Wentylatory ARGB cieszą oko, a w połączeniu z perfekcyjnie rozprowadzonymi przewodami sprawiają, że nawet przeciętna konfiguracja wygląda jak starannie skompletowany zestaw gamingowy.

Wysoka masa materiałów przekłada się na wysoką stabilność całości. Gumowe przepusty i dobrze rozlokowane zaczepy sprawiają, że żadne elementy nie wpadają w wibracje. Co za tym idzie platforma nie wydaje żadnych dodatkowych dźwięków.

MSI MPG SEKIRA 100R - Podsumowując

Wysokiej jakości materiały i świetnie rozlokowane przepusty to największe zalety MSI MPG Sekira 100R. Oprócz tego doceniamy kilka sztuczek wzorniczych. Imponuje pomysł na dwu-śrubowy demontaż boczków oraz fajne podstawki pod dyski SSD. Oczywiście MSI zadbało również o gamingową stylistykę - nienachalną, ale wyraźnie podkreślającą upodobania użytkownika. Nawet bez ponoszenia dodatkowych kosztów, sprzęt umieszczony w obudowie będzie wyglądał jak rasowa i dopieszczona konstrukcja z katalogu.

Jedyne "ale" jakie udało nam się sformułować dotyczy miejsca na chłodzenie wodne. Większość chłodnic mieści się bez najmniejszego problemu, ale w przypadku niektórych płyt, niewielka ilość miejsca może ograniczyć wygodę montażu.