MSI MPG Z390 GAMING PLUS

Zalety: Bardzo wysoka jakość komponentów

Dobre możliwości podkręcania procesora i bardzo dobre pamięci

Duże możliwości dostosowania podświetlenia we wnętrzu obudowy

Dwa sloty M.2 o pełnej szybkości Wady: Układ audio mógłby być nieco lepszy (ten jest znacznym kompromisem)

Trochę mało portów USB typu A na tylnym panelu portów (tylko pięć)

Brak wewnętrznego headera USB typu C

MSI MPG Z390 GAMING PLUS to propozycja MSI ze średniej półki cenowej. W stosunku do modeli z wyższej półki widoczne są pewne cięcia, ale płyta prezentuje się dość dobrze w swojej klasie cenowej.