MSI Modern 14 w bazowej konfiguracji to świetny ultrabook dla studenta. Za około 3000 otrzymujemy wydajne podzespoły i świetnie wykonaną obudowę.

MSI Modern 14 to ważący zaledwie 1,3 kg ultrabook wyposażony w najnowsze podzespoły. Podstawowa konfiguracja oferuje dwurdzeniowy procesor Intel Core i3-1115G4 oraz 8 GB szybkiej pamięci masowej DDR4 3200 Mhz. Co ważne pomimo lekkiej obudowy w MSI Modern 14 możemy rozbudować pamięć operacyjną. Producent przewidział do tego dwa gniazda obsługujące maksymalnie 32 GB RAMu.

MSI Modern 14

Na pliki przeznaczono dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB.

Komputer posiada 14 calową matrycę IPS LCD z matową powierzchnią o rozdzielczości Full HD.

MSI wyposażyło laptopa w nowoczesną kartę sieciową z obsługą Wi-Fi 6.

Ultrabook posiada pokaźną ilość portów. Znajdziemy wśród nich USB Typu A, USB Typu C, HDMI oraz czytnik kart pamięci.

Obudowa MSI Modern 14 została wykonana z aluminium. Klawiatura oferuje białe podświetlenie. Szkoda, że zabrakło czytnika linii papilarnych.

Producent chwali się czasem pracy na baterii wynoszącym do 10 godzin oraz głośnikami stereo z technologią Nahimic 3.