Topowa specyfikacja w niskiej cenie. Król pod względem relacji – jakość/cena.

Marka MSI najbardziej rozpoznawalna jest za sprawą podzespołów do PC-tów. Tajwański producent ma jednak w swoim portfolio znacznie więcej ciekawych urządzeń. Wśród nich znajduje się monitor dla graczy MSI Optix G27C4. Co wyróżnia go na tle konkurencji? Atrakcyjny desing, mocna specyfikacja i niska cena.

Monitor wyposażono w zakrzywiony ekran (1500R) o przekątnej 27-cali i rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli). Co w połączeniu z matrycą typu VA o czasie reakcji 1 ms i częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz sprawia, że trudno wyobrazić sobie sprzęt o lepszej konfiguracji do gier. Na uwagę zasługuje również konstrukcja z niezwykle wąskimi ramkami (z wyłączeniem dolnej), która sprzyja korzystaniu jednocześnie z dwóch monitorów.

Oczywiście nie mogło zabraknąć również wsparcia dla takich rozwiązań jak: AMD FreeSync (synchronizuje prace GPU z częstotliwością odświeżania monitora i usuwa problem „rozrywania obrazu”, Anti-Flicker (technologia eliminująca migotanie obrazu) czy Less Blue Light (redukuje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło).

Najważniejsze cechy: