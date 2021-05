MSI Optix MAG321CURV

Zakrzywiony ekran dla dodatkowego komfortu.

Jedyny z prezentowanych w naszym zestawieniu monitorów z zakrzywionym ekranem o przekątnej 31,5 cala. Jak zapewnia MSI, wygięcie ekranu zapewnia dodatkowe wrażenia w trakcie użytkowania. Promień krzywizny 1500R jest też najbardziej optymalny dla naszego wzroku. Dla dodatkowego komfortu możemy wyregulować wysokość, na której znajduje się monitor. Uwagę zwraca też wyjątkowo wąska ramka wokół ekranu. Monitor posiada także zamontowane z tyłu diody, których działanie możemy edytować.

Przejdźmy teraz do parametrów technicznych monitora MSI. Wyposażony jest w technologię FreeSync, więc jest on dedykowany głównie graczom korzystającym z kart graficznych AMD. Matryca typu VA oferuje nam bogatą paletę barw, co jednak przychodzi kosztem nieco dłuższego czasu reakcji: 4 ms. Nie powinno to jednak w znacznym stopniu zepsuć wrażeń z rozgrywki. Monitor oferuje nam także częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz. Posiada oczywiście zarówno technologię MSI Anti-Flicker, której zadaniem jest redukcja migotania obrazu oraz technologię redukującą emisję niebieskiego światła, dla dodatkowego komfortu pracy i redukcji zmęczenia naszych oczu. Zgodność z HDR Ready pomaga nam w regulacji kontrastu i cieni. Monitor posiada także aplikację, która umożliwia dopasowanie parametrów wyświetlania do konkretnej gry.

Jest on idealny dla osób, które mogą pozwolić sobie na nieco większy wydatek, ponieważ jego ceny oscylują wokół 2000 złotych. W zamian za to otrzymujemy jednak duży monitor z zakrzywionym ekranem.

Najważniejsze parametry: