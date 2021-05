MSI RTX 3060 Ti 8 GB Gaming X TRIO – dobra karta, tylko gdzie ją kupić?

GeForce RTX 3060 Ti to układ graficzny, który możemy zaliczyć do najwyższej półki w hierarchii kart Nvidii. Miała ona zapewnić równowagę pomiędzy wydajnością a ceną.swoją oficjalną premierę miały na. Dziś przyjrzymy się karcie z oferty MSI: mianowicie Gaming X TRIO. Jest to najwyższy model w ofercie koreańskiego producenta i zarazem jeden z drożej wycenionych. Co zyskujemy w zamian? Przekonamy się w tej recenzji.

NVIDIA GA104 - serce RTX 3060 Ti

Zanim omówimy kartę od MSI zapoznajmy się ze specyfikacją układu, na jakim ona bazuje. Wszystkie karty z serii RTX 3000 produkowane są w oparciu o 8 nm proces technologiczny Samsunga i bazują na architekturze Amper. Dzięki czemu mamy pełne wsparcie najnowszych bibliotek takich jak DirectX 12 w wersji Ultimate (wraz ze wsparciem dla Ray Tracingu), OpenCL 2.0 czy najświeższą wersji Nvidia Cuda. Sam RTX 3060 Ti zbudowany jest z układu GA 104 znanego choćby z RTX 3070, który jednak został znacznie okrojony. Do dyspozycji mamy 4864 jednostki cieniujące, zwane także rdzeniami CUDA, 152 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 80 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 152 rdzenie Tensor, które wspomagają działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Sama technologia Nvidii DLSS korzysta właśnie z takiego rozwiązania w celu poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 38 rdzeni RT drugiej generacji.

RTX 3060 Ti, podobnie jak swój mocniejszy brat oparty na układzie GA 104, posiada 8 GB pamięci GDDR6, która komunikuje się z układem poprzez 256-bitową szynę danych. Pamięci pracują z częstotliwością 1750 MHz, co przekłada się na prędkość 14 Gbps. Bazowy zegar dla procesora graficznego to 1410 MHz, który dzięki trybowi Boost osiąga 1665 MHz. Nie zagłębiając się w szczegóły, technologia Nvidii Turbo Boost bazuje na odczycie podstawowych parametrów pracy układu, takich jak m.in: temperatura, maksymalny pobór mocy, napięcie oraz obciążenie układu. Dzięki przygotowanym tabelom wartości, karta dobiera częstotliwość rdzenia. Dlatego właśnie podczas grania widzimy przeważnie dużo wyższe zegary niż te, które deklaruje producent. Dla konstrukcji referencyjnych limit poboru mocy został ustawiony na 200 W, co nie ogranicza partnerów Nvidii do produkcji kart i przygotowania do nich biosów - umożliwiających podniesienie tego limitu np. do 220 W czy 250 W. Karta z komputerem komunikuje się poprzez interfejs PCI-Express w wersji 4.0 z pełną prędkością x16. Monitor możemy podłączyć przez jedno złącze HDMI 2.1 oraz trzy złącza Display Port 1.4 ze wsparciem dla kompresji DSC. Dzięki czemu nie ma problemu z podłączeniem ekranów obsługujących rozdzielczości 8K przy odświeżaniu nawet 120 Hz.

MSI RTX 3060 Ti Gaming X TRIO

Pierwsze co rzuca się w oczy, po wyjęciu z pudełka, to jak duża jest karta. Jej długość to 32 cm, natomiast wysokość to 14 cm, a wraz z rozmiarem wzrasta także waga, która wynosi 1,45 kg. Dobrze, że producent dodaje dodatkowy suport do podtrzymania karty w obudowie. Przed zakupem na pewno lepiej sprawdzić, czy zmieści się ona do naszej skrzynki pod biurkiem.

Karta posiada podświetlenie ARG zarówno na obudowie chłodzenia, jak i na swoim grzbiecie, kompatybilne z Mystic Light i z możliwością sterowania poprzez oprogramowanie Dragon Center.

MSI swoje gabaryty zawdzięcza rozbudowanemu systemowi chłodzącemu. Za dobrą wentylację radiatora odpowiadają trzy 95 mm wentylatory TORX FAN 4.0, które cechują się lepszym skupieniem strumienia powietrza, tzw. ciśnieniem statycznym. Radiator zbudowany na bazie sześciu heatpiów, zapewnia chłodzenie nie tylko rdzeniowi karty, ale odprowadza ciepło z sekcji zasilania oraz z modułów pamięci. Podobnie jak w topowych modelach Amper, również tutaj mamy zapewniony częściowy przepływ powietrza przez kartę. Nie wpływa to negatywnie na temperaturę procesora czy pamięci RAM, obsadzonych tuż nad GPU.

Tył karty jest osłonięty backplatem, który na początku sprawia wrażenie plastikowego. MSI podaje, że przy jego konstrukcji został użyty grafen, czyli materiał o bardzo wysokiej przewodności cieplnej. Zdecydowano się nawet na użycie termopadów zarówno po drugiej stronie układu zasilania, jak i kości GDDR6.

Po usunięciu osłony i chłodzenia ukazuje się nam PCB karty. Z tyłu, wyraźnie zaznaczone białym pasem, znajdziemy miejsce, gdzie znajdują się wcześniej wspomniane adresowalne diody RGB. Konstrukcja płytki drukowanej jest współdzielona z RTX 3070 Gaming X TRIO, więc większość bloków do chłodzenia wodnego z wyższego modelu powinna pasować też do RTX 3060 Ti.

Z przodu da się zauważyć dodatkowe metalowe wsparcie, zapobiegające uginaniu się konstrukcji. Biorąc pod uwagę wagę samej karty na pewno nie zaszkodzi.

Sekcja zasilania to ośmiofazowy układ zbudowany na podzespołach od OnSemi. MSI zdecydowało się na użycie 45 A DrMosów 302045 w parze z kontrolerem NCP 81610. I choć konkurencja stosuje 50- a nawet 60-amperowe układy w swoich konstrukcjach, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby podnieść limit mocy dostępny dla GPU do 240 W, z możliwością ręcznego podbicia do 250 W. Do domowego podkręcania spokojnie wystarczy.

Moduły GDDR6 produkcji Samsunga przewidziane są do pracy z częstotliwością 1750 MHz, zgodną ze specyfikacją Nvidii. Zmianie natomiast uległ zegar rdzenia karty, który zdecydowano się fabrycznie podbić dla trybu Boost do 1860 MHz.

Platforma Testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K

INTEL CORE i9 10850K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z490 MASTER

GIGABYTE Z490 MASTER RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Temperatury, pobór prądu i podkręcanie

Podkręcanie kart graficznych z rodziny Amper nie różni się znacząco od swoich poprzedników. Maksymalny zegar dalej jest osiągany przez tryby boost, a jego utrzymanie zależne jest zarówno od limitu mocy dostępnego dla rdzenia, jak i jego temperatury. W pierwszej kolejności postanowiliśmy sprawdzić kres osiągów testowanej karty. Ustawiając wentylatory na 100% udało nam się wymusić pracę układu z prędkością 2145 MHz oraz pamięciami na 2045 MHz (16,3 Gbps). Zaowocowało to najlepszym wynikiem w teście Port Royal na konfiguracji RTX 3060 Ti + 10850K oraz 64 miejscem ogólnie. Jednak ze względu na dyskomfort wynikający z hałasu, jaki generowały wentylatory pracujące z pełną prędkością, w czasie naszych testów zdecydowaliśmy się na ustawienia 2080 MHz dla rdzenia oraz 15,8 Gbps (1975 MHz) dla pamięci i bez ingerencji w prędkość działania wentylatorów systemu chłodzenia.

Wszystkie nasze testy przeprowadzaliśmy na otwartym testbench, niwelując tym wpływ przepływu powietrza w obudowie komputera. Różnice w temperaturach pomiędzy pracą karty na domyślnych ustawieniach, a po podkręceniu to 1°C. Potwierdza to, z jak wydajnym chłodzeniem mamy do czynienia. Same wentylatory po OC przyspieszyły nieznacznie nie generując przy tym większego hałasu.

Zarówno testy temperatur, jak i poboru prądu przez kartę sprawdzaliśmy podczas pracy w programie Furmark. Dodatkowo na wykresie poboru prądu znajduje się także najwyższy odczyt podczas wszystkich naszych testów.

Testy

W pierwszej kolejności wyniki w popularnych testach syntetycznym 3DMark. Jedynym benchmarkiem niezależnym od procesora i ilości rdzeni jest Port Royal, który to również testuje wydajność Ray Tracingu. Wyniki Z Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną, tak zwany GPU Score. RTX 3060 Ti spokojnie pokonuje GTX 1080 Ti, nie wspominając już o kartach z rodziny 60 z poprzednich generacji.

Jak pisaliśmy na początku RTX 3060 Ti to karta zaliczana dalej do segmentu najwydajniejszych konstrukcji. Z tego względu przetestowaliśmy ją w trzech rozdzielczościach 1080p, 1440p oraz 2160p. Od premiery Nvidii zarzucano, że nowe układy z serii Amper posiadają za małą ilość pamięci - zobaczmy czy potwierdzą to nasze rezultaty, zwłaszcza w rozdzielczości 4K.

Assassin’s Creed Valhalla

W nowej odsłonie tej popularnej serii przy ustawieniach najwyższych do rozdzielczości 2K nie ma problemu z płynnością. Pojawiają się one dopiero przy 4K gdzie co prawda osiągamy ponad 30 FPS ale do 60 dalej sporo brakuje. Gra ta nie obsługuje też funkcji DLSS, więc nią ma co liczyć na dodatkowy boost.

Watch Dogs: Legion

Pierwsza gra w naszych testach czerpiąca z wszystkich technologii Nvidii. Ustawienia najwyższe, ray tracing na Ultra i aby myśleć o płynnej grze w rozdzielczościach wyższych niż Full HD trzeba wspomagać się DLSS. Gra ta umożliwia włączenie RT dla układów GTX, co jak widać, dość znacząco odbija się na wydajności starszych układów.

Far Cry 5

Czekając na nową odsłonę tej serii, sprawdziliśmy jak radzą sobie nowe karty z już starszym silnikiem, bazującym na DX11. Bez większych zaskoczeń - RTX 3060 Ti spokojnie, nawet w 4K, jest w stanie generować płynne 60 FPS

GTA 5

Kolejny tytuł z silnikiem gry bazującym na DX11, który mimo swoich lat dalej potrafi zmęczyć nowe komputery.

Counter-Strike: Global Offensive

Tej gry nie mogło zabraknąć w teście, mimo że na ustawieniach low bardziej skupia się ona na procesorze niż na karcie graficznej. RTX 3060 Ti spokojnie tutaj poradzi sobie z płynnym wyświetlaniem nawet na panelach 240 Hz.

Call of Duty: Warzone

Dość popularna, a przede wszystkim darmowa, odsłona tej serii strzelanek. Ustawienia najwyższe nie stanowią problemu dla RTX 3060 Ti nawet w rozdzielczości 4K, gdzie osiągamy ponad 60 FPS a w Full HD ponad 150 FPS.

Cyberpunk 2077

Gra ta wciąż budzi sporo kontrowersji z racji na dość słabą optymalizację oraz ilość błędów. Korzysta ona zarówno z Ray Tracingu, jak i DLSS, który jest niestety wymagany, jeżeli na ekranie chcemy zobaczyć więcej klatek niż na konsolach poprzedniej generacji. Wszystkie testy przeprowadziliśmy na ustawieniach wysokich z suwakiem RT przesuniętym na poziom średni, poza kartami z serii GTX, na których nie można było włączyć śledzenia promieni.

Shadow of the Tomb Raider

Jeden z pierwszych tytułów wykorzystujący zarówno Ray tracing, jak i DLSS. Gra działa dopiero od rozdzielczości 1920x1200, z tego też względu, zabrakło jej podczas testów dla Full HD. Samo podkręcenie karty nie wpływało na wydajność RTX 3060 Ti.

Wolfenstein: Youngblood

Kolejny tytuł z wsparciem dla RT. Sama gra pokazuje też dobitnie, jak ważną technologią jest DLSS. Im wyższa rozdzielczość, tym większy zysk dzięki niej, a wynik 149 FPS w rozdzielczości 4K zrobił ogromne wrażenie, więc dla pewności test ten powtarzaliśmy 5 a nie 3 razy, jak mamy to w zwyczaju, aby upewnić się, że nie jest to jakiś błąd.

Podsumowanie

Jak podsumować produkt, którego nie można kupić? Skupiając się na samych parametrach MSI RTX 3060 Ti Gaming X, to należy zaznaczyć, że jest to karta bardzo wydajna i wyposażona w bardzo dobry system chłodzenia. Na dzień dzisiejszy karta ta sprawdzi się zarówno dla posiadaczy ekranów 4K, jak i tych z mniejszą rozdzielczością, ale za to szybszym odświeżaniem. Poza wydajnością w grach trzeba też wspomnieć o wydajności RTX 3060 Ti przy “wydobyciu” kryptowalut, która wynosi ponad 60MH/s, stając się jedną z bardziej opłacalnych konstrukcji dla "górników". W normalnych czasach jedynym minusem mogłaby być cena karty, która wynosi 2299 zł. Jak pisaliśmy na wstępie, to czyni ją jedną z droższych RTX 3060 Ti oraz stawia ją dość blisko RTX 3070. Oczywiście najpierw musimy doczekać się dostępności obu tych modeli na półkach.