MSI Stealth 15M - test gamingowego laptopa z GeForce RTX 3060

Mieliśmy okazję przetestować laptopa gamingowego MSI Stealth 15M. Sprawdź, jakie wrażenie sprawia w trakcie użytkowania oraz jak sprawdza się na placu boju.

Laptopy gamingowe mają to do siebie, że przykuwają uwagę wszystkich dookoła nie tylko parametrami, ale także zewnętrznym wyglądem. Nie wszyscy jednak chcą, żeby sprzęt, który posiadają krzyczał "on jest graczem!". Mam wrażenie, że MSI Stealth 15M został stworzony właśnie dla takich osób. Laptopa możemy bez problemu zabrać do pracy, na spotkanie biznesowe, czy przedstawić klientowi najnowszą prezentację. Po wszystkim czas wrócić do domu i zagrać mecz, dwa lub pięć w Call of Duty Warzone.

MSI Stealth 15M to solidna i bardzo smukła konstrukcja, wyposażona w 15,6 calowy wyświetlacz Full HD, który gwarantuje częstotliwość odświeżania 144 Hz. Sercem komputera jest procesor Intel Core i7-11375H z rodziny Tiger Lake-H, który w trybie Turbo może osiągnąć taktowanie rzędu 5 GHz, co jest na prawdę przyzwoitym wynikiem. Model, który testowaliśmy posiada 16 GB (możliwość rozszerzenia do 64 GB) pamięci RAM oraz dysk SSD 500 GB. Za grafikę odpowiedzialna jest tutaj karta GeForce RTX 3060, wyposażona w 6 GB pamięci GDDR6.

MSI Stealth 15M - Specyfikacja

Procesor Intel Core i7-11375H (4 rdzenie, 8 wątków, 3.30-5.00 GHz, 12MB cache) Pamięć RAM 16 GB (DDR4, 2666MHz) Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM 64 GB Dysk SSD 512 GB Przekątna ekranu 15,6` Typ ekranu matowy IPS Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (FullHD) Częstotliwość odświeżania 144 Hz Karta graficzna GeForce RTX 3060, 6144 MB GDDR6 Łączność Wi-Fi 6 Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt 4) - 1 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Podświetlana klawiatura tak Wysokość 16 mm Szerokość 358 mm Głębokość 248 mm Waga 1,69 kg

Procesor

Intel Core i7-11375H

MSI Stealth 15M wyposażony jest w procesor Intel Core i7-11375H. Jednostka została opracowana w litografii 10 nm i w oparciu o architekturę Tiger Lake H35. Bazowe taktowanie tego modelu wynosi 3,40 GHz, jednak w trybie turbo może osiągnąć poziom 5 GHz, co realnie przenosi się na osiągi. Maksymalna ilość pamięci RAM, jaką ten procesor jest w stanie obsłużyć to 64 GB.

Karta graficzna

NVIDIA

Za grafikę w tym laptopie odpowiada mobilna wersja GeForce RTX 3060 z architekturą NVIDIA Ampere z 6 GB pamięci GDDR6. Karta jest wyposażona w dedykowane rdzenie RT odpowiadające za ray tracing oraz 120 rdzeni Tensor trzeciej generacji. Znaczące poprawienie osiągów w grach oraz zwiększenie generowania klatek jest spowodowane zastosowaniem technologii DLSS.

Pamięć RAM

W MSI Stealth 15M zostały zainstalowane dwie kości 8GB DDR4, co daje łącznie 16 GB pamięci. Pracują one w konfiguracji dual-channel. Producent umożliwia rozbudowę do maksymalnie 64 GB.

Dysk

W modelu, który mieliśmy okazję testować, został zamontowany dysk SSD o pojemności 512 GB. Podczas testów, średnia prędkość odczytu danych wynosiła 1041 Mb/s, gdzie najniższa wartość to 614 Mb/s, natomiast najwyższa 1605 Mb/s.

Oprogramowanie

Wraz z laptopem, otrzymujemy zainstalowane na nim oprogramowanie MSI Dragon Center. Dzięki niemu możemy sterować praktycznie każdym elementem komputera, dostosowywać poszczególne parametry oraz sprawdzać aktualne wykorzystanie procesora, karty graficznej, pamięci itd.

W głównym oknie programu znajdziemy kilka zakładek. Gaming mode pozwala na dodanie lub usunięcie z listy gier, po uruchomieniu których automatycznie włączy się tryb gamingowy. W wybranych grach, np. Fortnite, możemy zaznaczyć, aby najważniejsze wydarzenia z gry były automatycznie zapisywane w formie wideo. Jest to bardzo ciekawa opcja, szczególnie jeśli lubimy chwalić się swoimi osiągnięciami. Zapisane treści są dostępne w zakładce Game Highlights. Uruchomienie gaming mode ma w założeniu zwiększać wydajność komputera.

W MSI Dragon Center możemy także wybrać jeden z trybów dostępnych dla urządzenia.

Ekstremalna wydajność

Zrównoważony

Cichy

Oszczędzanie baterii

Własne ustawienia - możemy ręcznie dostosować poziom wydajności oraz szybkość wentylatora

W zakładce "monitor" możemy sprawdzić najważniejsze informacje o sprzęcie i aktualnej pracy. Widzimy tutaj model i poziom wykorzystania procesora oraz karty graficznej, ilość oraz użycie pamięci RAM i dysku, temperatury, itd. Z tego miejsca możemy też wyczyścić dysk i zwolnić pamięć podręczną.

Kolejną opcją jaką daje nam MSI Dragon Center jest dostosowanie podświetlenia klawiatury do własnych potrzeb oraz upodobań.

Budowa, klawiatura, porty, bateria

MSI Stealth 15M ma wymiary 358 x 248 x 16 mm, a jego waga to 1,7 kg. Gabaryty te prezentują się dość kompaktowo jak na sprzęt gamingowy z matrycą o przekątnej 15,6 cala. Laptop bez problemu mieści się do standardowego plecaka i nie stanowi nadmiernego obciążenia dla naszych pleców. Komputer dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: Pure White oraz Carbon Grey. Do testów otrzymaliśmy ten ciemniejszy i muszę przyznać, że całość robi naprawdę dobre wrażenie. Obudowa wykonana jest z aluminium. Nad klawiaturą możemy zobaczyć charakterystyczną dla tego modelu kratkę przypominającą plastry miodu. Na plus oceniamy także zawiasy, które są solidnie wykonane i działają bardzo płynnie w zakresie do 180 stopni. Na szczególną uwagę zasługuje zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem. Pod obudową zamontowane są magnesy, dzięki czemu po zamknięciu całość trzyma się bardzo dobrze.

Pod ekranem znajdziemy lekko wyróżniające się logo MSI, natomiast na górnej części pokrywy znajduje się charakterystyczny dla producenta emblemat ze smokiem. Całość wykonania prezentuje się bardzo dobrze i od razu widzimy, że mamy do czynienia z porządnym sprzętem.

Klawiatura

Muszę przyznać, że klawiatura w przypadku tego laptopa sprawdza się świetnie nie tylko podczas grania, ale także w codziennej pracy. Poszczególne przyciski działają bardzo lekko, a układ klawiszy pozwala na szybkie działanie. Jedyna rzecz, która na początku przysparzała nieco problemów, to strzałka sąsiadująca z shiftem. Czasami zamiast wielkiej litery, kursor przeskakiwał do innej linii. Jest to tylko subiektywne odczucie, spowodowane wcześniejszym używaniem klawiatur o innym układzie.

W MSI Stealth 15M zastosowane jest także pełne podświetlenie klawiatury. W aplikacji MSI Dragon Center możemy przełączać się pomiędzy różnymi ustawieniami i kolorami. Do wyboru mamy całą paletę barw RGB oraz podświetlenie statyczne lub dynamiczne, w jednym z proponowanych trybów, takich jak oddech czy zmiana koloru. Możemy stworzyć także różne profile kolorystyczne i w razie potrzeby przełączać się między nimi. Podświetlenie możemy oczywiście także wyłączyć.

Touchpad

Gładzik w tym modelu jest dość spory, co pozwala na komfortowe korzystanie. Zastosowane są tutaj zintegrowane przyciski funkcyjne. Touchpad szybko reaguje na dotyk i jest bardzo precyzyjny, dzięki czemu praca z jego użyciem jest komfortowa.

Złącza

MSI Stealth 15M jest wyposażony we wszystkie najpotrzebniejsze złącza w laptopach nowej generacji. Są one rozmieszone w dość przemyślany sposób, dzięki czemu unikniemy sytuacji, gdzie podłączona gamingowa myszka z szerokim wtykiem zablokuje nam inne porty. Na lewej ściance znajdziemy gniazdo zasilania, czytnik kart pamięci micro SD, port USB 3.0 oraz wyjście mikrofonowo-słuchawkowe. Po prawej natomiast mamy dostęp do gniazda HDMI 2.0 oraz po jednym USB 3.0, USB-C Display port i USB-C Thunderbolt 4.

Dźwięk

Testowany laptop jest wyposażony w dwa głośniki zamontowane na spodzie obudowy. Dzięki temu mamy wrażenie, jakby dźwięk rozchodził się z całej powierzchni komputera. Sytuacja nieco komplikuje się, kiedy pracujemy lub gramy trzymając go na kolanach, ponieważ wtedy dźwięk może być lekko przytłumiony. Głośność, jak na laptopa jest dobra. Słyszymy wszystko wyraźnie, dźwięk jest czysty, jednak brakuje mu nieco basu. Problem pojawia się po odpaleniu wszystkich wentylatorów w systemie Cooler Boost. Dźwięk systemu chłodzenia nie zagłusza wszystkiego, ale jest to dość irytujące. Nie przeszkadza to za bardzo w słuchaniu muzyki czy oglądaniu filmów. Problem pojawia się przy graniu, szczególnie online, gdzie każdy, nawet najmniejszy odgłos ma znaczenie. Odpowiedni zestaw słuchawkowy niweluje tę niedogodność.

Bateria

Bateria w MSI Stealth 15M nie jest niestety elementem, który można pochwalić. Całkowite naładowanie z poziomu 10 procent zajmuje nieco ponad godzinę, jednak długość pracy bez podłączania do zasilania jest niewiele dłuższa. Komputer, w momencie kiedy nie był obciążany wymagającymi procesami a służył tylko do pracy z edytorem tekstu oraz przeglądarką internetową, wytrzymał około 3 godziny do momentu uruchomienia się trybu oszczędzania energii. Podczas grania ten czas obniża się jeszcze bardziej i wynosi niecałe 1,5 godziny.

Ekran

Oknem na świat w przypadku MSI Stealth 15M jest ekran o przekątnej 15,6 cala, przy częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jest to matowa matryca IPS, charakteryzująca się rozdzielczością wyświetlania 1920/1080 (Full HD). Maksymalna jasność to 255 nitów. Ekran w tym laptopie jest bardzo przyzwoity. Charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, szczególnie w przypadku czarnego. Ekran doskonale sprawdza się zarówno w grach, w codziennej pracy, przeglądaniu internetu lub oglądaniu filmów. Wyświetlacz jest zdecydowanie mocną stroną tego modelu MSI.

Użytkowanie i kultura pracy

Możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że rozrywka oraz praca na MSI Stealth 15M jest bardzo komfortowa. Ze względu na stosunkowo niską wagę, biorąc pod uwagę rozmiar matrycy oraz podzespoły tego komputera, świetnie sprawdzi się w przypadku mobilnych użytkowników. Należy tylko zawsze pamiętać o zabraniu ze sobą ładowarki.

Laptop uruchamia się błyskawicznie, a odpalenie gry, kiedy inne aplikacje działają w tle, nie stanowi dla tego komputera żadnego problemu.

W przypadku, kiedy gramy w bardziej wymagające tytuły, laptop dość mocno się grzeje, jednak zastosowany tutaj nowoczesny system chłodzenia Cooler Boost sprawdza się bardzo dobrze. Pomaga w tym także aluminiowa obudowa, która skutecznie rozprasza ciepło. Na górnej części komputera zauważalne są skoki temperatury, jednak konstrukcja została przemyślana w taki sposób, że na klawiaturze, a szczególnie w okolicy przycisków WSAD nie pojawia się nieprzyjemna, gorąca wyspa. Dzięki temu użytkowanie jest komfortowe nawet w przypadku uruchomienia wymagających produkcji.

Nieco przeszkadza głośność wiatraków, kiedy temperatura idzie do góry. W momencie, kiedy uruchomi się Cooler Boost, laptop staje się głośny, jednak jest to wspólna cecha wszystkich laptopów gamingowych.

Wydajność

Czas na najważniejsze, czyli wydajność. W testach syntetycznych, przy użyciu 3D Mark Time Spy, wynik tego laptopa to 6307 punktów, co stawia go nieco ponad średnią dla laptopów gamingowych.

A jak komputer sprawdza się w grach? Testowaliśmy go w czterech różnych tytułach.

Call of Duty Warzone

Jeśli jesteś fanem battle royale i często grasz w Warzone, MSI Stealth 15M będzie dobrym wyborem. Podczas rozgrywki notowaliśmy wyniki w przedziale 95-105 FPS. Podczas większych starć klatki spadały do poziomu około 80, jednak zdarzało się to bardzo rzadko i nie wpływało znacząco na zabawę. Gra była testowana na ustawieniach - wysokie.

Fortnite

Kolejny battle royale w testach. Może się wydawać, że ta gra nie wygląda zbyt pięknie i nie wymaga wyjątkowo mocnej specyfikacji, jednak potrafi na prawdę sporo wycisnąć z naszego sprzętu. Graliśmy na najwyższych ustawieniach (epickie) i utrzymaliśmy przez cały czas przedział 80-110 FPS. Raz, na kilkadziesiąt rozegranych meczy zdarzył się crash i klatki spadły do poziomu około 24, jednak prawdopodobnie był to błąd gry, ponieważ reset naprawił problem.

Jedi: Upadły Zakon

Star Wars Jedi: Upadly Zakon jest grą przepiękną. Ilość detali oraz wygląd całego otoczenia przyprawia o zawrót głowy. Grę uruchomiliśmy na ustawieniach epickich, które są najwyższymi z możliwych. Podczas całej rozgrywki utrzymywaliśmy stały poziom 120 FPS, co było wystarczające do płynnej rozgrywki oraz cieszenia oka widokami. Nawet w otwartych lokacjach i podczas wymachiwania mieczem świetlnym nie zarejestrowaliśmy spadków wyświetlanych klatek.

Doom Eternal

Wybór na tę grę padł przede wszystkim ze względu na tempo rozgrywki, ilość wyświetlanych elementów oraz ogólny design produkcji. Dooma uruchomiliśmy na najwyższych możliwych ustawieniach, czyli "ultrakoszmar". Podczas kilkugodzinnej rozgrywki notowaliśmy cały czas przedział 90-110 FPS. Patrząc na to, jak wiele dzieje się w tej grze, jest to bardzo solidny wynik.

MSI Stealth 15M - podsumowanie

MSI Stealth 15M jest na prawdę dobrym sprzętem dla graczy. Bez żadnego problemu można uruchomić na nim najnowsze i wymagające gry, które na najwyższych ustawieniach będą działać płynnie.

Najsłabszymi elementami tego sprzętu jest długość pracy na baterii oraz głośność przy dużym obciążeniu, jednak jest to cecha wspólna dla wszystkich laptopów gamingowych. W ogólnym rozrachunku MSI Stealth 15M wypada bardzo dobrze i śmiało możemy polecić go osobom, które szukają dobrego sprzętu do gier, a nie chcą wydawać bardzo dużych pieniędzy. Za laptopa w konfiguracji, którą mieliśmy okazję testować trzeba zapłacić 6499 zł.