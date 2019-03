MSI Vigor GK 80 CS to klawiatura mechaniczna z wyższej półki. Co ma do zaoferowania graczom?

MSI Vigor GK 80 CS - budowa i cechy

MSI Vigor GK 80 CS to mechaniczna klawiatura dla gracza. Spód i boki wykonane zostały z tworzywa sztucznego, płyta główna ze szczotkowanego aluminium. Trzeba jednak zauważyć, że zastosowany plastik nie wygląda na solidny. W modelu tym zostały użyte przełączniki klawiaturowe Cherry MX RGB Red, a oprócz zwykłych przycisków mamy tu także cztery multimedialne. Aby wygodnie używać klawiatury nawet przez dłuższy czas, otrzymujemy ciężką, metalową podpórkę na nadgarstki, która wpływa pozytywnie na stabilność całości. Oczywiście na tej półce cenowej nie może zabraknąć podświetlenia RGB LED. Na plus należy policzyć odpinany kabel w oplocie. Ma on długość 200 cm, co pozwala na dość dużą swobodę w wygodnym ulokowaniu się z klawiaturą.

MSI Vigor GK 80 CS - funkcje

MSI Vigor GK 80 CS oferuje opcje personalizacji z poziomu klawiatury - nie jest do tego niezbędne dodatkowe oprogramowanie. A ma do zaoferowania możliwość dostosowania efektów świetlnych oraz ustawienia własnych makr. Jeśli dodatkowo skorzystamy z aplikacji Gaming Center, można także ustawiać tryby działania innych podzespołów MSI, znajdujących w komputerze, na przykład karty graficznej czy płyty głównej, aby dopasować wydajność do potrzeb. Dostępna jest opcja blokowania klawisza Windows na czas rozgrywek, a także pełny Anti-Ghosting. W standardzie ma 6-Key Rollover, który – po włączeniu trybu gry – zmienia się w N-Key Rollover. Jednym zdaniem rzecz podsumowując: mamy tu wszystko, czego tylko gracz może potrzebować na czas zabawy.

Podsumowując: MSI Vigor GK 80 CS to solidna klawiatura dla graczy, która oferuje dużą wygodę nie tylko w samej rozgrywce, ale także dostosowaniu jej wydajności. Oczywiście w tm celu trzeba dysponować podzespołami producenta. Jednak nawet jeśli się ich nie ma, umożliwia wygodną zabawę, warto więc rozważyć jej zakup.