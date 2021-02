Kompaktowa klawiatura o niezwykłym komforcie.

MSI Vigor GK50 Elite to niezwykle ciekawa konstrukcja. Jest to jedna z najmniejszych pełnych klawiatur (z padem numerycznym) jakie testowaliśmy. Jej kompaktowy design z pewnością przypadnie do gustu graczom, którzy mają nieco mniej wolnej przestrzeni. Górna część obudowy została wykonana ze szczotkowanego metalu co sprawia, że klawiatura nie tylko znakomicie się prezentuje, ale również bardzo łatwo czyści.

MSI Vigor GK50 Elite wyposażono dodatkowo w stopki antypoślizgowe, które zapewniają wygodę, stabilność i komfort, zarówno podczas zabawy, jak i pracy.

Choć klawiatura marki MSI dedykowana jest graczom, to świetnie sprawdzi się ona również podczas pisania. Vigor GK50 Elite wyposażono w przełączniki mechaniczne Kailh Box White, które cechują się nie tylko wytrzymałością, ale również szybkością i precyzją działania. Zarówno podczas zabawy, jak i pracy klawiatura MSI sprawuje się znakomicie, klawisze reagują szybko, a komfort użytkowania pozytywnie nas zaskoczył. Sporym minusem jest jednak brak podpórki pod nadgarstki, co przy tej cenie, powinno być standardem.

Estetów z pewnością ucieszy fakt, że Vigor GK50 Elite wyposażono w podświetlenie RGB, które możemy ustawić indywidualnie dla każdego klawisza. Oczywiście nie zabrakło również licznych efektów i animacji świetlnych. W ich tworzeniu (podobnie jak ma to miejsce w przypadku makr) pomoże nam autorskie oprogramowanie - MSI Dragon Center.

Niestety, jest to najsłabszy element modelu Vigor GK50 Elite. Aplikacja nie zachwyca designem, ani funkcjonalnością. Oprócz możliwości ustawienia oświetlenia oraz tworzenia makr, nie oferuje ona nam tak naprawdę nic ponadto.