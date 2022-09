MSI Vigor GK50 Low Profile - gamingowa klawiatura nie tylko dla graczy [RECENZJA]

Nowoczesna stylistyka spotyka się z klasycznym doświadczeniem pisania na klawiaturze.

MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

MSI Vigor GK50 może pochwalić się fantastycznie brzmiącymi, klikającymi przełącznikami, które dopełniają pisanie i granie zupełnie nowymi doznaniami dźwiękowymi, aż do momentu, gdy nowoczesne i jasne podświetlenie RGB oraz zgrabna konstrukcja przypomną o zacięciu do współczesnego gamingu.

Jeśli jesteś osobą, która ocenia klawiaturę na podstawie tego, jak brzmi, to MSI Vigor GK50 Low Profile podbije Twoje serce. Jej niskoprofilowe przełączniki i niskie nasadki klawiszy zapewniają wrażenia, których pragną entuzjaści klawiatur mechanicznych, w cenie, która korzystnie konkuruje z dzisiejszym rynkiem. Oto, jak ta klawiatura wypadła w naszym teście.

Specyfikacja

Rodzaj przełączników Mechaniczne - Kailh Low Profile Typ Niskoprofilowa Łączność Przewodowa Interfejs USB Klawisze numeryczne Tak Klawisze multimedialne / funkcyjne Tak Obsługa makr Nie Podświetlenie klawiszy Tak Kolor podświetlenia klawiszy Wielokolorowe - RGB Rodzaj podświetlenia Punktowe - każdy klawisz w innym kolorze, Strefowe - każda strefa w innym kolorze, Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze Złącza USB 2,0 - 1 szt, Podpórka pod nadgarstki Nie Kolor Szary Długość przewodu 1,8 m Czas pracy na baterii Nie dotyczy Obsługiwane systemy Windows Obudowa Metalowa Dodatkowe informacje Niski profil klawiszy, Stopki antypoślizgowe, Podświetlane logo, Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover, Dynamiczne efekty świetlne RGB Dołączone akcesoria Dodatkowe nakładki na klawisze, Narzędzie do zdejmowania nakładek klawiszy Długość 435 mm Szerokość 141 mm Wysokość 34 mm Waga 700 g

Cena

Choć w podobnej cenie możemy znaleźć wiele propozycji od konkurencji, to - za cenę około 300 zł - MSI Vigor GK50 jest wartościowym zakupem bez jakichkolwiek poświęceń. Poniżej można sprawdzić, jak wyglądają ceny tej klawiatury w popularnych sklepach z elektroniką.

Design i komfort użytkowania

Muszę śmiało stwierdzić, że Vigor GK50 z pewnością wkradnie się do estetyki każdego gracza dzięki kilku subtelnym akcentom. Klawiatura ma standardowe rozmiary, lecz MSI chwali się, że ma ona niewielką wysokość 1,3 cala, przez co jest smukła i lekka. Podczas gdy czarne nasadki klawiszy i szara płyta górna ze szczotkowanego metalu daje odczucie urządzenia biznesowego, tak ośmiokątny kształt nasadek i wyraźna czcionka na klawiszach zaczynają opowiadać inną historię.

Niskie nasadki klawiszy również sprawiają, że klawiatura nabiera bardziej śmiałego charakteru, jeśli patrzeć na nią pod odpowiednim kątem. Dodatkowo na dole znajduje się kawałek czerni, co jeszcze bardziej nadaje charakteru i rozbija cały ten szary metal. Vigor GK50 oferuje także kontrolę mediów, jak również kontrolę oświetlenia RGB oraz, z mniej oczywistego powodu, oprogramowanie do podkręcania kart graficznych Afterburner - poprzez przytrzymanie klawisza z logiem smoka i zidentyfikowanie odpowiedniej ikony (F1), co jest dość proste.

Po odwróceniu Vigor GK50 "do góry nogami" ujrzeć można większe logo firmy MSI, dwie nóżki, które odchylają się na boki zamiast tradycyjnie w górę, a także pięć miękkich gumowych stopek. To właśnie dzięki tym gumowym nóżkom Vigor GK50 zawsze trzymał się w miejscu podczas intensywnej gry lub pisania na klawiaturze, mimo że waży tylko 1,5 kg. Nie straszna była tej klawiaturze żadna sesja gamingowa, nawet ta, podczas której towarzyszyły mi duże emocje.

Używałem klawiatury przez około dwa tygodnie, a moje dłonie i nadgarstki nie zauważyły żadnych większych problemów podczas korzystania z tej klawiatury. Miłym dodatkiem byłaby jednak dedykowana podpórka pod nadgarstki, jaką dołącza do swoich klawiatur wielu innych producentów tego typu sprzętu, co prawdopodobnie przyniosłoby jeszcze lepszy efekt i komfort z użytkowania.

Przejdźmy jednak do konkretów, czyli tego, co gracze uwielbiają najbardziej - podświetlenie RGB. Kiedy już je aktywujesz, nasadki klawiszy Vigor GK50 wzmacniają efekt podświetlenia, tworząc poświatę na ramie klawiatury. Nieoczywista czcionka i zagadkowe, mocno widoczne ikony klawiszy Spacja, Shift, Enter, Tab i Back Space nadają całości własnego, mocno wyróżniającego się charakteru, co tylko potęguje wrażenia, jakie oferuje nam podświetlenie RGB. Dzięki głośnemu profilowi dźwiękowemu przełączników i odczuciu, jakbym pisał na klawiaturze do pisania, sprawia, że Vigor GK50 również idealnie wpasowuje się w moje gusta.

Same klawisze są czarne i matowe, dzięki czemu można uniknąć odcisków palców. Przełączniki natomiast są naturalnie klikające, a w połączeniu z ich szybką reakcją i okazjonalnym echem z metalowej górnej płyty (zwłaszcza podczas uderzania w spację) dały mi bardzo przyjemne odczucia z użytkowania. Mają one 3 mm całkowitego skoku i aktywują się z prędkością 1,5 mm. Jak już wspomniałem, wyróżniającymi się klawisze funkcyjne, które oferują nieco większy opór niż inne. Klawiatura posiada również n-key rollover i anti-ghosting.

Dodatkowo MSI dołącza alternatywne klawisze Ctrl i Alt (oraz narzędzie do ich ściągania), które mają wypukłe garby zamiast wcięć, aby ułatwić ich szybkie wciśnięcie. Osobiście nie znalazłem jednak dla nich większego zastosowania podczas gry. Jeśli jednak ich użyjecie, zauważycie, że te wypukłe klawisze są nieco wyższe, co zdecydowanie ułatwia ich lokalizację podczas nocnej sesji w ciemnym pokoju.

Oprogramowanie

Vigor GK50 ma współpracować z oprogramowaniem MSI Dragon Center, lecz miałem problemy z jego pobraniem. Oświetlenie ma również współpracować z MSI Mystic Light, które pozwala ustawić dopasowane RGB wśród obsługiwanych komputerów, komponentów i urządzeń peryferyjnych od MSI.

Bez oprogramowania można jednak nadal przełączać się pomiędzy gotowymi efektami RGB, lecz brakuje niektórych opcji, takich jak wybranie konkretnego koloru. Efekty RGB można zmienić za pomocą klawiszy skrótu, naciskając przycisk Dragon i jeden z klawiszy nawigacyjnych (strzałek), które są oznaczone dla kontroli RGB. Jest też kontrola jasności. Poza tym, Vigor GK50 jest pozbawiony dodatkowych funkcji. Otrzymujesz jednak inne klawisze funkcyjne, do sterowania muzyką, blokowania lub odblokowywania klawisza Windows lub aktywowania oprogramowania MSI Afterburner.

Podsumowanie

MSI Vigor GK50 z łatwością wpasuje się w gamingowy lub biurowy styl każdego biurka. Zapewnia to ostra, lecz stabilna i klasyczna z pozoru, a jednocześnie krzykliwa i mocno gamingowa konstrukcja, gdy tylko aktywujesz podświetlenie RGB i zaczniesz stukać w klawisze. Dla fanów klawiatur mechanicznych, których uszy lubią głośno klikające klawisze, jest to wręcz wybór idealny.