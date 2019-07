Macrium Reflect Free v7 to najlepszy darmowy program do klonowania dysków.

Cena: darmowy

Źródło: techadvisor

Podobnie, jak EaseUS Todo Backup Free, którego znajdziesz poniżej również Macrium Reflect Free v7 nie jest typowym narzędziem do klonowania dysków, ale nawet pomimo tego w bezpłatnej wersji umożliwia wykonanie tego procesu.

Interfejs jest intuicyjny i przejrzysty, a kreator przeprowadza Cię graficznie przez każdy krok w systemie Windows, abyś mógł wybrać dokładnie, które partycje ze starego dysku chcesz skopiować na nowy nośnik.

Jeśli Twój nowy dysk jest mniejszy od starego, nadal jest możliwe sklonowanie go za pomocą Macrium, o ile na nowym jest wystarczająco dużo miejsca, aby przechowywać wszystkie informacje znajdujące się na starym dysku.

Domyślnie, Reflect będzie używał Intelligent Sector Copy, co zasadniczo oznacza, że nie skopiuje pustego miejsca na nowy dysk. Obsługuje również funkcje SSD TRIM i oferuje opcję kopii sektora po sektorze, która zmusza go do kopiowania każdego sektora na nowy dysk.

Jeżeli szukasz darmowego programu uważamy, że Macrium będzie najlepszym wyborem.