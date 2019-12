Mała karta nie zawsze jest słaba - Recenzja Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC

Do naszej redakcji trafiła mała karta, która mimo kompaktowych rozmiarów jest w stanie powalczyć o zadowalające FPS'y w dużych produkcjach.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC jest małą kartą, będącą ulepszoną wersją GeForce GTX 1650. W porównaniu do słabszego modelu posiada ona szybszą pamięc GDDR6 w niezmienionej ilości 4 GB ze zdecydowanie wyższą przepustowością oraz o 45 MHz szybszym taktowanie rdzenia w stosunku do tego samego modelu producenta, ale w wersji bez dopiska SUPER. W nowym modelu pojawił się również dodatkowy port zasilania 6-pin oraz zmieniony został układ portów wideo. Zamiast dwóch Display Portów i jednego HDMI znajdziemy tu po jednym porcie Display Port, HDMI i DVI-D.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Cena

Produkt Gainwarda jest jednym z tańszych GeForce'ów GTX 1650 SUPER dostępnych na rynku. Kosztuje on zaledwie 20 zł więcej od modelu bez dopiska OC, czyniąc mocniejszą wersję bardziej opłacalną ze względu na tak niską różnicę cenową. Cena na poziomie 755 zł jest bardzo konkurencyjna i nadal jedna z najniższych na rynku. Czyni to z tej karty jeden z najbardziej opłacalnych produktów pod względem stosunku jakości i wydajności do ceny.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Zawartość opakowania

Karta zapakowana jest w małe opakowanie. Zarówno jego bok, góra jak i dół pokazuje informacje dotyczące modelu i producenta. Front dodatkowo zawiera informacje na temat ilości pamięci oraz o modelu fabrycznie podkręconym. W środku znajduje się standardowy, brązowo-beżowy karton, w którym znajdziemy kartę oraz instrukcję szybkiej instalacji.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Konstrukcja i wykonanie

Testowany produkt jest konstrukcją wyposażoną w jeden duży wentylator. Karta nie posiada backplate, ani żadnych diod. Jest to prosta konstrukcja 2-slotowa zasilana jednym dodatkowym 6-pinowym złączem.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Specyfikacja karty

Specyfikacja techniczna testowanego przez nas modelu prezentuje się następująco:

Ilość rdzeni CUDA : 1280

: 1280 Częstotliwość podwyższona : 1770 MHz

: 1770 MHz Wielkość pamięci : 4 GB

: 4 GB Szerokość Magistrali pamięci : 128 bit

: 128 bit Typ DRAM : GDDR6

: GDDR6 Szybkość pamięci : 12 Gbps

: 12 Gbps Przepustowość pamięci : 192 GB/s

: 192 GB/s Microsoft DirectX : 12

: 12 OpenGL : 4.6

: 4.6 Typ złącza : PCIe 3.0 x16

: PCIe 3.0 x16 Złącza wyświetlaczy : 1x HDMI 2.0, 1x DP, 1x DVI-D

: 1x HDMI 2.0, 1x DP, 1x DVI-D Wymiary : 168 x 126 x 39 mm

: 168 x 126 x 39 mm Pobór mocy karty graficznej : 100 W

: 100 W Rekomendowana moc zasilacza : 350 W

: 350 W Dodatkowe złącza zasilania : 1 x 6-pin

: 1 x 6-pin Technologie: NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, HDCP 2.2, VR Ready

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Platforma testowa

Podczas testów wykorzystaliśmy platformę testową wyposażoną w:

Procesor : Intel i9 9900K @ 4Ghz

: Intel i9 9900K @ 4Ghz Pamięć RAM : Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz

: Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz Płyta Główna : ASRock Z390 Steel Legend

: ASRock Z390 Steel Legend Obudowa : Corsair Carbide 678C

: Corsair Carbide 678C Zasilacz : SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W Chłodzenie: SilentiumPC Navis RGB 280

Testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sterownika w wersji 441.41.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Testy w grach

Kartę przetestowaliśmy w pięciu grach:

Far Cry 5 w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie ultra

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie ultra Wiedźmin 3: Dziki Gon w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie uber

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie uber Battlefield V w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie wysokim z DirectX 11

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie wysokim z DirectX 11 Wolfenstein 2: The New Colossus w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie mein laben

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie mein laben Final Fantasy XV wykorzystując jego benchmark w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie high quality

Pod względem wydajności, karta Gainwarda jest bardzo blisko droższego GTX 1660 SUPER. Jedynym miejscem, gdzie widać ogromną różnicę między nimi jest Wolfenstein 2. Wynik o ponad 100 FPS mniejszy jest spowodowany niską ilością pamięci na karcie graficznej. Posiadanie tylko 4 GB powoli zaczyna być wartością niewystarczajacą do grania na najwyższych detalach w rozdzielczości 1080p, co doskonale pokazuje ten przypadek. Obniżenie detali na wysokie powinno zapewnić znaczący wzrost ilości klatek na sekundę.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Testy w benchmarkach

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC został przez nas sprawdzony w czterech benchmarkach:

3D Mark Time Spy

Cinebench R15 OpenGL

PC Mark 10

UNIGINE Superposition

Mimo porównania do szybszego GTX 1660 SUPER, tańszy produkt Gainwarda był w stanie go pokonać w większości benchmarków.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Pobór mocy

Pobór mocy bez obciążenia został sprawdzony watomierzem z otwartymi trzema kartami w Google Chrome: stroną główną PCWorld.pl, filmem na temat piekielnej maszyny w serwisie youtube, oraz podczas przeglądania rezultatów wyszukiwania frazy “PCWorld” w wyszukiwarce Google. Pobór pod obciążeniem sprawdziliśmy podczas uruchomionego benchmarku w grze Final Fantasy XV.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Temperatury

Gainward podczas użytkowania go w sposób nieobciążający trzymał temperaturę 34 °C. Jest to bardzo niska wartosć, zwłaszcza że karta nie była wtedy słyszalna.

Po uruchomieniu benchmarku w Final Fantasu XV, kultura pracy dużo się nie pogorszyła, a temperatura skoczyla maksymalnie do 64 °C.

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC - Podsumowanie

Gainward Pegasus GeForce GTX 1650 SUPER OC jest małą kartą, która mimo kompaktowych rozmiarów potrafi trzymać niskie temperatury zachowując dobrą kulturę pracy. Produkt Gainwarda świetnie sobie radzi z grami w rozdzielczości 1080p, pod warunkiem, żę w części z nich zjedziemy z detalami z najwyższych na wysokie. Za cenę 755 zł jest to bardzo udany produkt, który jest świetnym wyborem dla osób szukających taniej karty graficznej, pozwalającej na rozgrywkę w najnowsze tytuły nie koniecznie na najwyższych detalach.