Manta SPK111 - głośnik bezprzewodowy z wbudowanym radiem i ogromnymi możliwościami dźwiękowymi za niewielką cenę.

Manta SPK111 THUNDER to kolejny głośnik bezprzewodowy, wyposażony w technologię Bluetooth (wersja 2.1, zasięg do 10 m) i posiadający wiele przydatnych funkcji. Urządzenie wyposażone zostało w dwa 2-calowe głośniki średniotonowe o mocy 2W każdy oraz 4-calowy subwoofer 5W, który charakteryzuje się wysoką dynamiką dźwięku i wzmocnionymi basami. Wbudowana bateria 1800mAh umożliwia ok. 3,5h pracy. Dzięki technologii Bluetooth możemy łatwo i szybko połączyć się z innym urządzeniem - smartfonem, tabletem czy komputerem, a dzięki dodatkowemu złączu AUX możemy podłączyć także inne sprzęty, niewyposażone w moduł Bluetooth. Gniazda MicroSD oraz USB pozwalają odtwarzać ulubione playlisty bezpośrednio z kart pamięci czy pendrive'ów.

Zaletą głośnika jest wbudowane radio FM, z którego możemy skorzystać, kiedy dostęp do innych funkcji odtwarzania muzyki jest utrudniony.

Nie zabrakło także efektów świetlnych - funkcja DISCO LED LIGHT sprawia, że głośnik sprawdzi się podczas wieczornych imprez ze znajomymi. Obudowa w kształcie tuby w połączeniu z kolorowymi światłami prezentuje się naprawdę ciekawie.

Głośnik Manta SPK111 jest dosyć duży 60x28x51 (cm) i ciężki - ok. 13 kg, ale jego przenoszenie jest ułatwione dzięki naramiennemu pasowi, który otrzymujemy w zestawie. Minusem może być brak odporności na wodę, brak mikrofonu oraz łączności Wi-Fi.