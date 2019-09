Manta SPK204FM to głośnik-tuba. Co ciekawego ma do zaoferowania?

Manta SPK204FM to głośnik bezprzewodowy o mocy 15W. Zwraca uwagę jego oryginalny design w kształcie tuby. Można zabrać go ze sobą w plener dzięki wygodnemu paskowi. Wbudowana bateria 1000 mAh powinna umożliwić odtwarzanie dźwięku przez 8-10 godzin (ładowanie zajmuje ok. 3h). A ponieważ wyposażono go w dwa głośniki oraz osobny subwoofer, który charakteryzuje się wysoką dynamiką i dużym naciskiem na tony wysokie, ale przy niektórych utworach z różnych gatunków muzycznych, dźwięk może wydawać się nieco płaski. Muzyka może być odtwarzana zarówno dzięki sparowaniu z urządzeniami przenośnymi (i stacjonarnymi, mającymi taką możliwość), jak też prosto z kart pamięci (w obudowie znajduje się gniazdo microSD) lub dzięki kablowi USB. Samo Bluetooth to wersja 2.0 (z profilem A2DP), czyli ma zasięg 5-8 metrów i w porównaniu z konkurencją nie jest to zbyt dużo. Wracając do baterii - niestety, nie ma na głośniku żadnego elementu pokazującego stan naładowania, toteż nigdy nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie działać - i za to przyznajemy minus.

Manta SPK204FM ma wbudowane radio FM i za to z kolei dajemy plus. Następny minus należy się za komunikaty głosowe w języku angielskim, których w żaden sposób nie da się wyłączyć. Jest to irytujące zwłaszcza przy włączaniu urządzenia i doprawdy trudno zgadnąć, po co w ogóle zostało wprowadzone? Trzeba również zauważyć, że nie jest to urządzenie wodoodporne.

Podsumowując: Manta SPK204FM to głośnik bezprzewodowy# dla mniej wymagających użytkowników. Nadaje się w sam raz na grilla, do słuchania muzyki przy pracy czy w sytuacji, gdy chcemy umilić sobie czas muzyką płynącą w tle.