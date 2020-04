Marshall Acton to głośnik w formie wzmacniacza. Co - oprócz ciekawego wyglądu - ma jeszcze do zaoferowania?

Marshall Acton - głośnik w stylu vintage

Marshall Acton zwraca uwagę samym swoim designem - ma on formę klasycznego wzmacniacza, z których słynie producent. Stylizowany na retro front z vintage'ową tkaniną ozdabia pozłacane wykończenie z charakterystycznym logo. Jego rozmiary to 150 x 265 x 160 mm, waży 3 kg - sporo jak na głośnik przenośny. Na górze obudowy Acton umieszczono trzy pokrętła analogowe, które pozwolą dostroić dźwięk do potrzeb - możliwa jest indywidualna regulacja basów i wysokich tonów, co pozwoli dopasować brzmienie do warunków akustycznych pomieszczenia. Połączenie ze źródłami dźwięku może odbywać się za pośrednictwem transmitera Bluetooth 4,0 lub kabla minijack (załączony do zestawu). Sprawia to, że głośnik jest kompatybilny praktycznie z każdym urządzeniem na rynku - od smartfonów, tabletów, poprzez gramofony i odtwarzacze MP3. Jednak ten głośnik Bluetooth nie został wyposażony w portu USB, co można policzyć mu na minus.

Marshall Acton - brzmienie

Głośnik Marshall cechuje bardzo dobra jakość dźwięku. Zawdzięcza to kilku elementom, jak obudowa bass-reflex, wspomagająca brzmienie niskich tonów, wzmacniaczom klasy D 2x10W oraz 1x30W, a w przypadku przesyłania muzyki bezprzewodowo, swój udział ma także kodek aptX. Dodając do tego możliwość samodzielnej regulacji basów i tonów wysokich, otrzymujemy jakość, na którą nie będą mogli narzekać nawet najbardziej wybredni użytkownicy. Zakres częstotliwości wynosi od 50 do 20000 Hz, co pozwala utworzyć szeroką scenę, gdzie słychać każdy dźwięk. Warto dodać, że głośnik Bluetooth Marshall może działać w dwóch trybach gotowości, normalnym oraz oszczędzającym energię.

Podsumowując: głośnik Bluetootoh Acton to urządzenie, które co prawda kosztuje znacznie więcej, niż inne głośniki tego typu, jednak jeśli chce się mieć naprawdę wysoką jakość dźwięku - warto w niego zainwestować. Nie bez znaczenia jest również fakt, że świetnie wygląda i nie tylko jest źródłem muzyki, ale również ozdobą pomieszczenia, w którym się znajdzie.