Marshall Kilburn - kompaktowy głośniki stereo o wielkiej mocy. Co go wyróżnia?

Marshall Kilburn to jeszcze jeden bezprzewodowy głośnik w formie wzmacniacza, który oferuje nie tylko świetne brzmienie, ale także dodatkowe funkcje. Został wyposażony w dwa głośniki wysokotonowe (tweetery) oraz jeden 4-calowy woofer. Możliwe jest bezprzewodowe połączenie telefonu, tabletu lub laptopa przez Bluetooth (wersja 4.0) lub za pomocą przewodu, połączonego z telefonem przez gniazdo 3.5mm. Pełnia brzmienia każdego pasma jest możliwa dzięki solidnej konstrukcji i obudowie typu Bass-reflex, która poprawia odtwarzanie niskich tonów.

Wbudowany akumulator 2200 mAh, po pełnym naładowaniu zapewnia ok. 20 godzin odsłuchu, dlatego głośnik sprawdzi się nie tylko w domowych warunkach, ale też podczas wszelkich wypadów. Dzięki pokrętłom umieszczonym na górze urządzenia możemy dostosować brzmienia do warunków, w których się znajdujemy - możliwa jest regulacja basów oraz tonów. Minusem może okazać się brak dostępu do radia FM i nieodporność na zachlapania.

Warto podkreślić niewielkie rozmiary głośnika, co również decyduje o jego mobilności i komforcie podczas użytkowania, szczególnie poza domem. Waży zaledwie 3 kg, a jego rozmiar to 242 x 140 x 140 mm. Łatwość w przenoszeniu umożliwia skórzany, gładki pasek, który dopasowany do całości. Marshall Kilburn swoim wyglądem przypomina klasyczny wzmacniacz gitarowy tej marki. Analogowe pokrętła, pozłacane wykończenia i stylizacja vintage sprawia, że głośnik prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Dostępny jest w kolorze czarnym i kremowym.