Marvel Knights: Punisher - recenzja komiksu

Oferta komiksowa wydawnictwa Egmont rozszerzyła się ostatnio o nową pozycję z serii Marvel Kinghts. Pierwsza część zbiorczego wydania Punishera obejmuje aż 17 albumów wydanych w latach 2000 i 2001.

Opowieść składająca się na tomy 1-12 z roku 2000 i 1-5 z roku 2001 została opracowana przez Gartha Ennisa i zilustrowana przez Steve Dillona. Doświadczeni twórcy mają na swoim koncie pracę nad takimi klasykami jak Preacher, Hitman czy Hellbrazer. Zgodnie z tym kierunkiem, przygody Franka Castle to opowieść dla dużych chłopców. Kolejne strony opowieść ociekają krwią i czarnym humorem.

Muszę przyznać, że nie jestem fanem ilustracji opracowanych przez Dillona. Trudno jednak krytykować pracę wykonaną 20 lat temu. Całe szczęście charakterystyczny dla serii humor, szybko odwrócił moją uwagę od obrazków, sprawiając, że obszerne wydawnictwo przekartkowałem w ciągu 1 dnia.

Motywem przewodnim historii jest powrót Punishera do Nowego Jorku i walka z mafijną rodziną Gnucci, na której czele stoi Ma Gnucci (Mateczka Gnucci w polskim tłumaczeniu). Naprzeciw Franka stają znane i lubiane postacie takie jak The Russian czy Daredevil. Warto podkreślić, że opowieść zawarta na ponad 450 stronach w znacznym stopniu służyła do opracowania filmowego Punishera z 2004 roku.

Zebrane przez Egmont albumy są już doskonale znane polskim fanom - przetłumaczone zeszyty pojawiły się kilka lat temu jako osobne wydawnictwa. Seria Marvel Knights to jednak gratka dla kolekcjonerów oraz świetny wstęp do świata Punishera dla nowych czytelników. Dobrą zachętą powinna być sama cena określona na poziomie 129 zł (chociaż tytuł można nabyć jeszcze taniej, o czym opowiem w kolejnym akapicie) - za 17 albumów wydanych w zbiorczej twardej oprawie na wysokiej klasie papierze kredowym. Ponadto wydanie zawiera bonusową historię "Kills The Marvel Universe" w którym Frank mierzy się ze wszystkimi najpopularniejszymi bohaterami Marvela. Nie zabrakło również przedruków wybranych okładek oraz obszernego posłowia. Wszystko sprawia, że Marvel Knights: Punisher 1 to dość unikatowa propozycja.

Komiks można nabyć w rewelacyjnej cenie 81,51 zł klikając do sklepu Empik.