Mate 40 Pro - test ostatniego flagowca Huawei z Androidem

Mate 40 Pro zamyka pewną erę. Mowa o smartfonach Huawei z Androidem. Jak sprawdza się najnowszy fotosmartfon w praktyce? Czy warto interesować się urządzeniami Huawei z HMS oraz EMUI?

Seria Mate jest dla Huaweia istotna z kilku względów. Polscy konsumenci zapamiętają ją jednak zupełnie inaczej niż wyobrażał to sobie producent. W zeszłym roku na rynku zadebiutował Huawei Mate 30 Pro. Był to pierwszy smartfon tego producenta pozbawiony dostępu do usług Google.

Huawei Mate 40 Pro - widoczne załamania światła na krawędziach

Od tego czasu sporo się zmieniło, ale smartfony Huawei nadal nie posiadają dostępu do usług Google. Teraz - nieco ponad rok po premierze Mate 30 Pro na rynku debiutują najnowsze smartfony Huawei'a - Mate 40, Mate 40 Pro oraz Mate 40 Pro+. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem będą to ostatnie flagowce tego producenta korzystające z Androida.

Do redakcji trafił Huawei Mate 40 Pro - pośredni model z rodziny Mate 40. Czy warto zainteresować się tym kosztującym nieco ponad 5000 zł smartfonem? Jak na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy rozwinęły się autorskie usługi Huawei Mobile Services (HMS)? Tego i kilku innych ciekawych rzeczy o Mate 40 Pro dowiesz się z tej recenzji.

Huawei Mate 40 Pro - Specyfikacja techniczna

Procesor: Kirin 9000 (1x3,13 GHz + 3x2,54 GHz, Cortex A77 + 4x2,05 GHz, Cortex A55)

Kirin 9000 (1x3,13 GHz + 3x2,54 GHz, Cortex A77 + 4x2,05 GHz, Cortex A55) Układ graficzny: Mali-G78

Mali-G78 Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Pamięć wbudowana: 256 GB

256 GB Maks. pojemność karty pamięci: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED

Dotykowy, OLED Częstotliwość odświeżania ekranu: 90 Hz

90 Hz Przekątna ekranu: 6,76 cala

6,76 cala Rozdzielczość ekranu: 2772 x 1344 pikseli

2772 x 1344 pikseli Zagęszczenie pikseli: 456 ppi

456 ppi Rozdzielczość aparatu - tył: 20.0 Mpix - ultraszerokokątny, 50.0 Mpix - szerokokątny, 12.0 Mpix - teleobiektyw

20.0 Mpix - ultraszerokokątny, 50.0 Mpix - szerokokątny, 12.0 Mpix - teleobiektyw Rozdzielczość aparatu - przód: 13.0 Mpix - do selfie

Przysłona obiektywu: f/1.8 - tylny obiektyw ultraszerokokątnym f/1.9 - tylny obiektyw szerokokątny, f/3.4 - tylny teleobiektyw, f/2.4 - przedni obiektyw

f/1.8 - tylny obiektyw ultraszerokokątnym f/1.9 - tylny obiektyw szerokokątny, f/3.4 - tylny teleobiektyw, f/2.4 - przedni obiektyw Zoom - kamera tylna: 50x zoom cyfrowy, 10x zoom hybrydowy

50x zoom cyfrowy, 10x zoom hybrydowy Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa, Kamera DoF (głębia ostrości), Optyczna stabilizacja obrazu, Slow Motion FullHD 1080p (do 240 kl./s), HD 720p (do 3840 kl./s)

Wbudowana lampa błyskowa, Kamera DoF (głębia ostrości), Optyczna stabilizacja obrazu, Slow Motion FullHD 1080p (do 240 kl./s), HD 720p (do 3840 kl./s) Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

Łączność: 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi

5G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi System nawigacji satelitarnej: A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS

A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci NanoSD - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci)

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci NanoSD - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) Czytnik linii papilarnych: W ekranie

W ekranie Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Halla, Magnetometr, Podczerwieni, Światła, Zbliżenia, Żyroskop

Akcelerometr, Barometr, Halla, Magnetometr, Podczerwieni, Światła, Zbliżenia, Żyroskop Ładowanie bezprzewodowe: Tak, ładowanie zwrotne

Tak, ładowanie zwrotne Obudowa: budowa wykonana ze szkła i aluminium

budowa wykonana ze szkła i aluminium Dual SIM: Tak (nano-SIM i eSIM)

Tak (nano-SIM i eSIM) Zainstalowany system operacyjny: Android 10 z EMUI 11

Android 10 z EMUI 11 Dodatkowe informacje: Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Wbudowane głośniki stereo, Funkcja szybkiego ładowania Super Charge, Skaner twarzy, USB OTG

Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Wbudowane głośniki stereo, Funkcja szybkiego ładowania Super Charge, Skaner twarzy, USB OTG Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 4400 mAh

4400 mAh Dołączone akcesoria: Ładowarka, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Ładowarka, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Wysokość: 162,9 mm

162,9 mm Szerokość: 77,5 mm

77,5 mm Grubość: 9,1 mm

9,1 mm Waga: 212 g

212 g Rodzaj gwarancji: Standardowa

Standardowa Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Specyfikacja techniczna Huawei Mate 40 Pro zdecydowanie nie zawodzi, ale na rynku znajdziemy kilka lepiej wyposażonych modeli. Przede wszystkim Mate 40 Pro posiada 8 GB pamięci operacyjnej. To standard dla flagowców, ale w przypadku najdroższych modeli kosztujących powyżej 5000 zł coraz częściej otrzymujemy 12 GB lub nawet 16 GB RAM'u. Warto zauważyć, że Mate 40 Pro posiada ogromny ekran o przekątnej aż 6,76 cala. W rzeczywistości nie jest on jednak tak gigantyczny, jak mogłoby się wydawać. Wszystko przez mocno zagięte krawędzie.

Należy podkreślić również, że Mate 40 Pro podobnie, jak inne nowe smartfony Huawei nie posiada dostępu do usług Google. Urządzenie korzysta z Androida 10 w wersji AOSP z nakładką EMUI 11. Z tego względu nawet pomimo obecności NFC na pokładzie, nie będziemy mogli skorzystać z Google Pay.

Fajnie, że Huawei uczy się na błędach i Mate 40 Pro posiada już głośniki stereo. Na dodatek grają one bardzo dobrze.

Huawei Mate 40 Pro - Cena

Mate 40 Pro to topowy model Huawei na 2020 rok. Jak łatwo się domyśleć, jest to też najdroższy model w portfolio producenta (nie licząc składanego Mate Xs). Urządzenie wyceniono na 5399 zł. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - srebrnej z holograficznym wzorem oraz czarnej. Mate 40 Pro jest o aż 1100 zł droższy od P40 Pro. Naturalnym konkurentem dla Mate 40 Pro jest iPhone 12 Pro, Galaxy Note 20 oraz Galaxy S20+. Na promocjach w podobnej cenie da się również kupić Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Note 20 Ultra.

Huawei Mate 40 Pro - Zawartość zestawu

Huawei Mate 40 Pro dostarczany jest w niewielkich rozmiarów opakowaniu utrzymanym w czarnej kolorystyce. Producent naniósł na nie okrąg, który odwołuje się do charakterystycznej obudowy obiektywów. Huawei chwali się również współpracą z Leica oraz promuje autorski sklep z aplikacjami AppGallery.

W przeciwieństwie do konkurentów zestaw sprzedażowy nie rozczarowuje. W opakowaniu znajdziemy:

Smartfon Huawei Mate 40 Pro z naklejoną folią ochronną

Silikonowy pokrowiec

Słuchawki ze złączem USB Typu C

Kabel USB Typu C do USB Typu A

Szybką ładowarkę SuperCharge o mocy 66 W

Skróconą instrukcję obsługi i innego rodzaju ulotki

Zestaw sprzedażowy Huawei Mate 40 Pro

W przypadku konkurencyjnych urządzeń od Samsunga i Apple nie otrzymamy dedykowanego etui. Decydując się na iPhone 12 Pro w pudełku nie znajdziemy także ładowarki, a smartfon nie będzie miał fabrycznej folii ochronnej na ekran.

Huawei Mate 40 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Huawei Mate 40 Pro nie rozczaruje nas w kwestii jakości wykonania. Smartfon zbudowano z wykorzystaniem zagiętego szkła oraz aluminium. Urządzenie jest rewelacyjnie spasowane i dosyć ciężkie - waży około 210 g.

Huawei Mate 40 Pro

Wygląd jest kwestią indywidualną, ale Mate 40 Pro z pewnością nie jest poprostu kolejnym flagowym urządzeniem. Producent postarał się podczas projektowania najnowszego smartfona. Mate 40 Pro posiada niemalże bezramkowy front. Ekran zajmuje ponad 94% powierzchni panelu przedniego. Dodatkowo podobnie, jak w starszych flagowcach Samsunga wyświetlacz mocno zachodzi na ramki boczne. Taki zabieg wymusił przesunięcie przycisków niemalże na plecki, co może być uciążliwe podczas użytkowania.

Front Huawei Mate 40 Pro

Z tyłu znajdziemy matowe szkło z holograficznym wzorem oraz dyskusyjną obudowę obiektywów w kształcie okręgu z logo Leica. Podkreślić należy, że aparat znacząco wystaje ponad obrys urządzenia.

Wystająca obudowa obiektywów

W dolnej części obudowy znajdziemy napis Huawei.

Plecki Huawei Mate 40 Pro

Osobiście wygląd plecak nie przypadł mi do gustu, ale Huawei Mate 40 Pro na żywo prezentuje się znacznie lepiej, niż na zdjęciach i renderach prasowych.

W górnej części ramki umieszczono port podczerwieni, który obecnie nie jest oczywistym elementem wyposażenia flagowego smartfonu.

Port podczerwieni

Na prawym boku umieszczono przycisk zasilający, który pomalowano na czerwono oraz przyciski do regulacji głośności.

Przyciski

Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB Typu C, tackę na karty SIM/pamięci oraz głośnik.

Port USB Typu C na dolnej krawędzi

Huawei Mate 40 Pro - Zagięty wyświetlacz to nie najlepszy pomysł

Huawei Mate 40 Pro posiada wyświetlacz OLED o przekątnej 6,76 cala i rozdzielczości 2772 x 1344 pikseli. Panel oferuje nietypową rozdzielczość ze względu na zagięte krawędzie, które znacząco zachodzą na ramkę. Podobnie, jak w innych flagowcach nie zabrakło 90 Hz częstotliwość odświeżania oraz wsparcia dla HDR10.

Huawei Mate 40 Pro w pokrowcu

Wyświetlacz zastosowany w Huawei Mate 40 Pro to klasa sama w sobie. Z pewnością jest to jeden z najlepszych paneli, jakie znajdziemy w smartfonach. Do jego jakości nie mam najmniejszych zastrzeżeń, ale niestety nie jest to ekran, jaki chciałbym znaleźć w swoim smartfonie. Wszystko przez nadmierne zagięcia krawędzi. Podczas korzystania z urządzenia widać degradację kontrastu na załamaniach. Jest to szczególnie odczuwalne podczas przeglądania materiałów na białym tle. Dodatkowo solidne zagięcia z obu stron powodują rozpraszanie się światła, co znacząco utrudnia korzystania z Mate 40 Pro w świetle słonecznym. Jakby tego było mało, zagięcie ekranu nie zostało w żaden sposób efektywnie wykorzystane. Brakuje chociażby ekranu krawędziowego znanego ze starszych modeli Samsunga Galaxy S.

Przyciski oraz widoczne wyraźne zagięcie ekranu

Do gustu nie przypadła mi również ogromna wyspa z aparatami znajdująca się w lewym górnym rogu. Posiada ona szerokość około 2 cm. Szkoda, że Huawei nie zastosował pojedynczego aparatu do selfie.

Widoczne wycięcie aparatów

Wyświetlacz w Huawei Mate 40 Pro dostarczany jest z preinstalowaną folią ochronną. Niestety dzięki znacznemu zagięciu nie pokrywa ona całego ekranu. Ze względu na charakterystykę panelu możemy także zapomnieć o stosowaniu szkła ochronnego na ekran. Jego montaż przy takich kształtach wyświetlacza jest niemożliwy. Pozostaje nam korzystanie z folii ochronnych i masywnych pokrowców chroniących ekran przed upadkiem.

Huawei Mate 40 Pro - Biometria w końcu działa jak należy

Huawei Mate 40 Pro podobnie, jak poprzednie flagowce Huawei posiada czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Projektanci musieli poświęcić sporo czasu na dopracowanie tego elementu. Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran Huawei Mate 40 Pro działa tak samo dobrze, jak klasyczne czytniki linii papilarnych, jakie znajdziemy w starszych flagowcach. Przyczepić się można jedynie do jego położenia. Mógłby być umiejscowiony odrobinę niżej.

Huawei Mate 40 Pro - Świetna wydajność, której nie wykorzystasz w praktyce

Mate 40 Pro to pierwszy smartfon wyposażony w najnowszy procesor Kirin 9000. To w chwili obecnej najwydajniejszy układ dla smartfonów z Androidem. Dodatkowo wyprodukowano go w 5 nm procesie technologicznym, dzięki czemu możemy liczyć na wysoką wydajność energetyczną. Na pokładzie znajdziemy także 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB szybkiej, wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.1.

Holograficzny wzór na pleckach

Niestety ze względu na brak dostępu do usług Google nie mogłem przetestować Mate'a 40 Pro w testach syntetycznych takich, jak Geekbench, AndroBench czy 3DMark. Musicie uwierzyć mi na słowo, że Huawei Mate 40 Pro działa rewelacyjnie szybko. W Antutu smartfon ten wykręca prawie 700 tysięcy punktów bijąc tym samym konkurencję z procesorami Exynos 990 oraz Snapdragon 865.

Szkoda, że posiadając tak wydajne podzespoły raczej nie wykorzystamy w pełni ich potencjału. Wszystko przez oprogramowanie.

Huawei Mate 40 Pro - EMUI 11, usługi HMS i App Gallery

Huawei Mate 40 Pro pracuje pod kontrolą Androida 10 w wersji AOSP z autorskimi usługami HMS. Oznacza to, że nie skorzystamy z usług Google takich, jak Sklep Play, Gmail, Mapy, YouTube czy Wiadomości Google. Całość przykryto autorską nakładką EMUI 11. Mate 40 Pro jest pierwszym smartfonem, który otrzymał najnowszą wersję EMUI. Zmiany są subtelne, a całość nadal pracuje pod kontrolą Androida 10.

Ekran domowy

Dodatkowo Huawei Mate 40 Pro prawdopodobnie jest ostatnim flagowcem tego producenta pracującym pod kontrolą Androida. Najnowsze informacje wskazują, że już w przyszłym roku zadebiutuje autorski system Harmony OS 2.0, a Mate 40 Pro będzie jednym z pierwszych urządzeń, które otrzymają aktualizacje. Oznacza to, że smartfon ten może zakończyć historię współpracy Huawei z Google.

EMUI 11

Wracając do samego oprogramowania jest ono przemyślane i atrakcyjne wizualnie. Posiadacze starszych modeli z pewnością bez problemu poradzą sobie z obsługą EMUI 11.

Mate 40 Pro wykorzystuje usługi HMS, które stale się rozwijają. Od czasu testów Huawei P40 Lite (zapoznaj się z naszym testem) oraz P40 Lite E (zapoznaj się z naszym testem) zmieniło się wiele, ale niestety rozwiązanie Huawei nadal nie jest pełnoprawnym konkurentem dla usług Google.

Huawei AppGallery

Sklep AppGallery nadal świeci pustkami, a dopiero w październiku 2020 roku Huawei udostępnił autorską nawigację Petal, która nadal pozostaje w fazie beta, o czym niestety przekonałem się na własnej skórze. Aplikacja posiada dosyć dokładne dane ale źle wyznacza trasy, a czas dojazdu znacząco odbiega od rzeczywistości. Należy nadmienić również, że Mapy Petal nie oferują wskazówek głosowych w języku polskim.

Mapy Petal

Decydując się na jakikolwiek nowy smartfon Huawei nadal nie skorzystamy z popularnych aplikacji takich, jak Dysk Google, Spotify, Chrome, Gboard, Netflix, Photoshop czy Lightroom. Programów tych nie znajdziemy w AppGallery. Istnieje oczywiście możliwość instalacji ręcznej z wykorzystaniem pliku .APK, ale nie przystaje ona do flagowego smartfona za ponad 5000 zł.

Huawei Mate 40 Pro - Aparat

Huawei od lat pozycjonuje się na producenta fotosmartfonów oraz chwali się bliską współpracą z firmą Leica. Nie inaczej jest w tym roku. Znane logo niemieckiego producenta aparatów fotograficznych znajdziemy również na pleckach Mate 40 Pro.

Smartfon wyposażono w aparat Ultra Vision oraz Selfie Ultra Vision. Na pleckach znajdziemy 50 Mp aparat z przysłoną f/1,9, 20 Mp obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/1,8, laserowy autofocus oraz 12 Mp teleobiektyw z 10 krotnym zoomem hybrydowym oraz 50 krotnym zoomem cyfrowym. Z przodu znajdziemy 13 Mp ultraszerokokątny aparat do selfie z dodatkowym modułem ToF do zdjęć portretowych.

Huawei Mate 40 Pro oferuje możliwość nagrywania filmów w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Nie zabrakło także trybu slowmotion oferującego nawet 3840 klatek na sekundę przy wykorzystaniu rozdzielczości 720p.

Jak w praktyce sprawdza się aparat Huawei Mate 40 Pro?

Z pewnością jest to jeden z najlepszych fotosmartfonów na rynku. Zdjęcia wykonywane Huawei Mate 40 Pro posiadają realistyczne odwzorowanie kolorów oraz cechują się wysoką szczegółowością.

Zdjęcie w dzień

Zdjęcie szerokokątne w dzień

5x zoom hybrydowy

10x zoom hybrydowy

Zdjęcie macro

Podczas testów doceniłem również jakość zdjęć nocnych, które posiadają niesamowitą głębie. Niestety nie ma róży bez kolców. Mate 40 Pro posiada problem z wyostrzaniem. Czasami musiałem ręcznie wskazywać miejsce ostrzenia, aby wykonać fotografię. Dodatkowo podobnie, jak w przypadku starszych modeli smartfon nie najlepiej radzi sobie z nagrywaniem filmów wideo. W tym aspekcie dużo lepiej odnajdują się flagowce od Samsunga oraz iPhone.

Zdjęcie w trybie nocnym

Problemy z ostrością podczas wykonywania zdjęć nocnych

Zdjęcie nocne

Pochwalić trzeba również kamerkę do selfie. Oferuje ona bardzo dobrą jakość, której nie znajdziemy u konkurencji.

Selfie

Selfie szerokokątne

Huawei Mate 40 Pro - Bateria i szybkie, 66 W ładowanie

Huawei Mate 40 Pro posiada akumulator o pojemności 4400 mAh. W połączeniu z 5 nm procesorem oraz zoptymalizowanym oprogramowaniem zapewnia on bardzo dobre (jak na flagowca) czasy pracy na baterii. Bez zbędnego oszczędzania energii jesteśmy w stanie spokojnie pracować przez 6-7 godzin bez przerw. W przypadku normalnego użytkownika Mate 40 Pro poprosi o podłączenie do ładowarki średnio raz na dwa dni. Jeżeli zdecydujemy się wykorzystać możliwości fotograficzne Mate'a 40 Pro czas ten ulegnie skróceniu do jednego dnia. Podczas całego testu nie spotkałem się z sytuacją, w której smartfon rozładował się przed końcem dnia.

W przypadku intensywnego korzystania z telefonu dobrym pomysłem może być obniżenie częstotliwości odświeżania do klasycznych 60 Hz. Zabieg ten pozwoli wydłużyć czas pracy o dodatkowe kilka godzin.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Huawei Mate 40 Pro rozładował się po 12 godzinach i 30 minutach. Jak na flagowca z niemalże 7 calowym wyświetlaczem OLED to dobry wynik.

Mate 40 Pro posiad również asa w rękawie, którym jest superszybki system ładowania przewodowego oraz bezprzewodowego. W zestawie znajdziemy 66 W ładowarkę Super Charge, która pozwoli naładować smartfona od 0 do 100% w zaledwie 45 minut. Dodatkowo na pokładzie znalazł się 50 W system ładowania bezprzewodowego oraz 5 W ładowanie zwrotne, które przyda się do szybkiego podładowywania akcesoriów takich, jak słuchawki czy smartwatch.

66 W ładowarka Super Charge

Huawei Mate 40 Pro - Świetny smartfon, który zamyka pewien etap w historii firmy

Huawei Mate 40 Pro byłby jednym z najlepszych smartfonów 2020 roku. Niestety brak dostępu do usług Google bardzo skutecznie podcina mu skrzydła. Mate 40 Pro z pewnością zapadnie nam w pamięci jako jedno z ostatnich urządzeń Huawei pracujących pod kontrolą Androida. To także jedno z najmniej docenianych urządzeń, którego premierę skutecznie przyćmiło wprowadzenie na rynek iPhone'a 12 Pro z LiDARem oraz możliwością nagrywania w Dolby Vision.

Plecki w dedykowanym etui

Podczas testów Mate'a 40 Pro doceniłem świetny ekran OLED, wysoka wydajność, atrakcyjny wygląd, superszybkie ładowanie oraz kompaktowe wymiary pomimo obecności niemalże 7 calowego ekranu. Nie spodobało mi się oprogramowanie, które bez usług Google jest znacznie mniej użyteczne. Do gustu nie przypadł mi też wygląd aparatów oraz znaczne zagięcie ekranu, które skutecznie odbiera przyjemność z użytkownika.

Podsumowując Mate 40 Pro to świetne urządzenie, które pozostanie ciekawostką. Chcąc wydać około 5000 zł na telefon z dobrym aparatem lepiej zdecydować się na iPhone 12 Pro, Samsunga Galaxy S20 Ultra lub Samsunga Galaxy Note 20. Wszystkie te urządzenia są równie dobre, a na dodatek posiadają dostęp do usług Google i zapewnione co najmniej trzyletnie wsparcie.