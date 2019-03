Media-Tech MT4090 SCANLINE to ręczny skaner dokumentów A4. Jakie cechy przemawiają za jego zakupem?

Media-Tech MT4090 SCANLINE - budowa i możliwości

Media-Tech MT4090 SCANLINE to skaner ręczny o kompaktowych wymiarach: 255x30x30 mm i lekkiej wadze: 156g. Wraz z nim otrzymujemy pokrowiec ochronny na urządzenie, dzięki czemu można bezpiecznie zabierać go ze sobą. Przeznaczony jest przede wszystkim do skanowania dokumentów, ale sprawdzi się również do skanowania obrazów - maksymalna rozdzielczość wynosi 900 dpi, maksymalna szerokość skanowania to 216mm. Przy użyciu SCANLINE można skanować książki, czasopisma, notatki, rachunki, szkice, wizytówki. Sprawne i dokładne skanowanie możliwe jest dzięki systemowi prowadzącemu z czterema rolkami, co gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku na podłoże. Wbudowany port USB 2.0 umożliwia podłączenie do komputera czy tabletu, a jeśli używasz MT4090 SCANLINE w terenie, wówczas możesz używać kart pamięci microSD do 32GB.

Media-Tech MT4090 SCANLINE - cechy i funkcje

Media-Tech MT4090 SCANLINE zapewnia dwa tryby skanowania: JPEG/PDF. Dzięki temu idealnie nadaje się do sporządzania kopii umów, faktur, kolorowych zdjęć, itp. Zeskanowane obrazy można następnie przejrzeć, wydrukować lub zamienić za pośrednictwem programu OCR na dokumenty Word lub Excel - oprogramowanie firmy ABBYY jest dołączone do urządzenia. Szybkość skanowania strony w kolorze to zaledwie 3s (przy rozdzielczości 300 dpi). Media-Tech MT4090 SCANLINE jest zasilany 2 bateriami AA, które wystarczą do zeskanowania około 200 stron dokumentów.

Podsumowując: Media-Tech MT4090 SCANLINE jest idealnym narzędziem pracy dla handlowców, agentów ubezpieczeniowych, sprzedawców z branży nieruchomości i bankowości, architektów, rzeczoznawców, studentów i wszystkich tych, którzy szanują swój czas i pieniądze. Będzie równiez idealnym pomocnikiem każdego studenta - pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy potrzebnych na kserowanie tomów książek.