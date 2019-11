Mediafire pozwala uzyskać najwięcej przestrzeni dyskowej za darmo, ale trzeba się przy tym nieźle natrudzić. Poza tym to bardzo dobra usługa.

Cena: Darmowy

Darmowy 10 GB przestrzeni dyskowej za darmo z możliwością rozszerzenia za pomocą różnego rodzaju akcji premiowych

Łącza z terminami ważności

Udostępnianie plików bezpośrednio do serwisów społecznościowych

Mediafire to solidna i łatwa w użyciu usługa, która oferuje każdemu nowemu użytkownikowi 10 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej. Można ją rozszerzyć nawet do 50 GB, ale trzeba się nieco natrudzić. Możliwe jest to dzięki wykonywaniu różnego rodzaju zadań bonusowych takich, jak zapraszanie znajomych lub łączenie kont społecznościowych z usługą. Ostatnia opcja może być szczególnie przydatna, ponieważ Mediafire pozwala na udostępnianie plików bezpośrednio na stronach takich jak Facebook oraz Twitter.

Serwis promuje fakt, że jego użytkownicy nie podlegają ograniczeniom w zakresie przepustowości pobierania oraz wysyłania plików do usługi dzięki wsparciu dla reklam, które wyświetlane są w darmowej wersji usługi.

Dla użytkowników indywidualnych dostępna jest jedna płatna opcja o nazwie Pro. Kosztuje ona 3,75 dolara miesięcznie przy opłacie rocznej lub 5 dolarów miesięcznie przy opłacie miesięcznej. W zamian użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z portalu bez reklam, 1 TB przestrzeni dyskowej, 20 GB limit wagi jednego pliku, brak kodów captcha w całym serwisie oraz priorytet obsługi na infolinii. Dodatkowo płatny plan oferuje możliwość hasłowania wybranych plików i jednorazowe linki do udostępniania plików.

Podsumowując Mediafire to ciekawe opcja przechowywania danych w sieci dla indywidualnego użytkownika. Oferuje sporą pojemność w atrakcyjnej cenie i ciekawe funkcje dodatkowe, jak udostępnianie plików za pomocą jednorazowego linku.

Zarejestruj się w Mediafire tutaj.