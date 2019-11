Niestety czasy, kiedy 50 GB przestrzeni otrzymywał każdy użytkownik minęły, ale Mega to nadal bardzo ciekawa usługa.

Cena: Darmowy

Darmowy 15 GB przestrzeni dyskowej dla nowych użytkowników z możliwością powiększenia za pomocą osiągnięć

Szyfrowanie typu end-to-end

Mega nie ma dostępu do danych użytkowników

Mega to firma pochodząca z Nowej Zelandii, która oferuje dosyć popularną usługę przechowywania danych w chmurze. Niestety czasy, kiedy każdy użytkownik otrzymywał aż 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej minęły. Obecnie darmowe jest 15 GB, które można rozszerzyć dzięki różnego rodzaju aktywnością dostępnym w obrębie usługi. Obejmują one walidację konta, instalację aplikacji klienckiej oraz zaproszenie znajomych do korzystania z usługi. Niestety otrzymywana dodatkowa przestrzeń dyskowa jest indywidualna dla każdego użytkownika i ważna tylko maksymalnie przez rok czasu, co jest sporą wadą.

Mega oferuje kilka płatnych pakietów. Podstawowy Pro Lite kosztuje 21,29 zł miesięcznie i oferuje 200 GB pojemności oraz możliwość przesłania łączenie 1 TB danych. Kolejna wersja to Pro I za 42,62 zł za miesiąc. Opcja ta oferuje 1 TB pojemności oraz możliwość przesłania łącznie 2 TB danych. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przewidziano pakiety Pro II i Pro II. Kosztują one odpowiednio 85,29 zł miesięcznie i 127,96 zł miesięcznie i oferują 4 GB pojemności i możliwość przesłania 8 TB danych oraz 8 TB pojemności i możliwość przesłania 16 TB danych.

Głównym atutem Mega jest bezpieczeństwo, a szyfrowanie typu end-to-end chroni pliki użytkowników nawet podczas przesyłania pomiędzy urządzeniem końcowym, a serwerami usługi. Kluczem do szyfrowania jest hasło użytkownika, co oznacza, że nawet Mega nie może uzyskać dostępu do osobistych danych użytkowników usługi. Z drugiej strony utrata klucza będzie problematyczna, a odzyskanie danych może okazać się niemożliwe. Trzeba o tym pamiętać.

Usługa posiada również rozszerzenia dla Chrome'a i Firefox'a, bezpieczny czat z innymi użytkownikami Mega oraz dodatek pocztowy do aplikacji Thunderbird, dzięki czemu można łatwo i bezpiecznie wymieniać duże pliki.

Podsumowując Mega to szybka, łatwa w użyciu i bezpieczna usługa.

Zarejestruj się w Mega tutaj.