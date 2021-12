Mercusys Halo H50G - tani i wydajny Mesh Wi-Fi do dużego domu

Mercusys Halo H50G to przystępny cenowo system Mesh Wi-Fi składający się z trzech urządzeń sieciowych. Rozwiązanie zapewnia wysoką wydajność oraz udostępnia po 3 porty LAN/WAN w każdej jednostce. Całość potrafi pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej nawet największe domy jednorodzinne.

Mercusys wprowadził do sprzedaży nowy system Mesh Wi-Fi Halo H50G. Najlepiej wyposażony zestaw składa się z aż trzech jednostek i pozwala na pokrycie zasięgiem domów o powierzchni do 550 metrów kwadratowych.

Trzy urządzenia sieciowe Mercusys Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

System Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H50G kusi wysoką wydajnością, sporą ilością portów LAN/WAN w standardzie Gigabit Ethernet, trzyletnią gwarancją producenta oraz przemyślaną aplikacją mobilną. Czy warto zainteresować się zakupem tego rozwiązania?

Producent chwali się 36 miesięczną gwarancją fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mercusys Halo H50G - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy: Access Point, Router Rodzaj urządzenia: System Mesh Wi-Fi Rodzaje wejść/wyjść: W każdym urządzeniu: RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 3 szt, Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 - IEEE 802,11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz Częstotliwość pracy: 2,4 / 5 GHz (DualBand) Antena: Wbudowana Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz, 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz Pokrycie zasięgiem: Do 550 m2 Liczba klientów: Ponad 100 Zarządzanie i konfiguracja: Aplikacja mobilna, strona WWW Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, DHCP, Sieć dla gości, SPI Firewall, zarządzanie zdalne Dodatkowe informacje: Przycisk Reset, Dioda powiadomień LED Kolor: Biało-czarny Wysokość: 88 mm Szerokość: 88 mm Głębokość: 88 mm Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Mercusys Halo H50G to system Mesh Wi-Fi z niższej półki cenowej. Nie oznacza to jednak, że producent oszczędził na zastosowanych podzespołach. Całość pracuje w technologii Wi-Fi 5 AC1900 i pozwala na przesyłanie danych z przepustowością do 1300 Mb/s w sieci 5 GHz oraz 600 Mb/s w sieci 2,4 GHz.

Każda z jednostek bazowych Halo H50G posiada trzy porty LAN/WAN w standardzie Gigabit Ethernet, które pozwalają stworzyć przewodową sieć lokalną w całym domu bez konieczności fizycznego przeciągania kabli w ścianach.

Rodzina Halo H50G wspiera płynny roaming umożliwiający przełączanie pomiędzy jednostkami, które będzie niezauważalnie dla użytkownika. Całością sterujemy z wykorzystaniem intuicyjnej aplikacji na urządzenia mobilne z Androidem oraz iOS z dowolnego miejsca na ziemi.

Na pokładzie znajdziemy technologie MU-MIMO, QOS oraz Beamforming. Jednocześnie do sieci lokalnej możemy podłączyć ponad 100 urządzeń.

Mercusys Halo H50G - Cena

Mercusys Halo H50G to jeden z najtańszych systemów Mesh Wi-Fi składających się z trzech urządzeń sieciowych, które pracują w standardzie Wi-Fi 5 AC1900. Sugerowana cena detaliczna Mercusys Halo H50G w trzypaku to około 400 zł.

Testowany system Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H50G konkuruje na rynku z Tenda MW5, Tenda MW6 oraz TP-Link Deco M4. Modele te posiadają jednak nieco gorszą specyfikację techniczną. Na ich pokładzie znajdziemy również mniejszą liczbę portów.

Mercusys Halo H50G - Zawartość zestawu

Zestaw Mercusys Halo H50G dostarczany jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w czarno-czerwonej kolorystyce.

Opakowanie Mercusys Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent umieścił na nim podobizny routerów oraz najważniejsze elementy specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nie zabrakło kodu QR, który pozwala szybko i wygodnie pobrać aplikację Mercusys na urządzenia mobilne.

Kod QR do pobrania aplikacji Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W skład zestawu sprzedażowego wchodzą:

Trzy routery Mercusys Halo H50G

Trzy zasilacze

Przewód RJ-45 - RJ-45

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kabel RJ-45 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Kabel RJ-45 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zasilacz fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zasilacz fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mercusys Halo H50G - Wygląd i jakość wykonania

Mercusys Halo H50G to niezwykle kompaktowe routery.

Mercusys Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent sięgnął po sześcienną obudowę o zaokrąglonych rogach. Długość boków wynosi zaledwie 88 mm, a urządzenia są niesamowicie lekkie. Całość została wykonana z dwukolorowego plastiku. Przeważająca część obudowy jest biała. Jedynie dolna krawędź i spód zostały pomalowane na czarno.

Mercusys Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Materiały, z których wykonano jednostki Mercusys Halo H50G są matowe i nie gromadzą odcisków palców.

Na przodzie urządzenia znajdziemy napis Halo oraz niewielką diodę sygnalizacyjną.

Dioda powiadomień fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na szczycie umieszczono logo producenta.

Logo producenta fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wszystkie porty umieszczono na tylnej krawędzi. Znajdziemy tam trzy porty LAN/WAN w standardzie Gigabit Ethernet, złącze zasilania oraz przycisk reset.

Porty fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na spodzie wygospodarowano miejsce na otwory wentylacyjne oraz naklejkę informacyjną. Umieszczono na niej nazwę domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi oraz adres interfejsu webowego. Producent nie zapomniał również o czterech nóżkach, które podnoszą nieco urządzenie i poprawiają skuteczność działania systemu chłodzenia.

Naklejka informacyjna oraz otwory wentylacyjne na spodzie obudowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mercusys Halo H50G - Konfiguracja

Konfiguracja systemu Mesh Wi-Fi Halo H50G jest prosta, intuicyjna i zaskakująco szybka.

Trzy urządzenia sieciowe Mercusys Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Cały proces zajmie nam zaledwie kilka minut. Na początku podłączamy pierwszy router do zasilania. Następnie przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując dowolne gniazdo LAN/WAN musimy podpiąć router do modemu. W międzyczasie możemy zeskanować kod QR z pudełka i pobrać aplikację Mercusys na nasze urządzenie mobilne.

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do przeprowadzenia konfiguracji musimy założyć konto Mercusys ID. Jest ono niezbędne do działania aplikacji Mercusys. W celu rejestracji wystarczy podać adres e-mail oraz zdefiniować hasło. Po otrzymaniu wiadomości aktywującej nasze konto możemy przystąpić do dalszej konfiguracji systemu Mesh Wi-Fi.

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aplikacja z pomocą piktogramów przeprowadzi nas przez proces podłączenia pierwszego urządzenia Mercusys Halo H50G. Po połączeniu z routerem przeprowadzony zostanie test połączenia z Internetem. W kolejnym kroku należy zdefiniować nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło dostępu.

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po kilkunastu sekundach aplikacja Mercusys przyłączy nas do nowo stworzonej sieci Wi-Fi.

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Program zachęci nas do konfiguracji kolejnych urządzeń wchodzących w skład systemu Mesh Wi-Fi. W aplikacji możemy ustawić lokalizację każdego routera, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie ruchu w sieci. Jest to ostatni krok konfiguracji systemu Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H50G.

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld Konfiguracja początkowa Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mercusys Halo H50G - Aplikacja mobilna

Urządzeniami sieciowymi Mercusys Halo H50G zarządzamy z aplikacji mobilnej Mercusys dostępnej na Androida oraz iOS. Program jest bardzo podobny do TP-Link Deco. Oprogramowanie pozwala na bieżąco monitorować stan i wykorzystanie sieci lokalnej oraz zmieniać jej konfigurację. Dzięki tagowaniu poszczególnych routerów możemy wygodnie sprawdzać ich obciążenie.

Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aplikacja mobilna składa się z dwóch zakładek - Opis usługi oraz Więcej.

Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po otwarciu programu znajdziemy główny ekran, który informuje o statusie połączenia z Internetem oraz ilości podłączonych urządzeń. Z tego widoku uzyskamy również dostęp do powiadomień. Aplikacja Mercusys może informować nas o dołączaniu do sieci nowych urządzeń.

Producent przewidział możliwość wyłączenia diody powiadomień. Możemy również aktywować tryb nocy, który wygasza ją w określonych godzinach.

Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ciekawym rozwiązaniem jest zakładka bezpieczeństwo, która przekazuje najważniejsze statystyki dotyczące naszej sieci. Możemy sprawdzać ilość podłączonych urządzeń danego dnia oraz zapoznać się ze wskazówkami pozwalającymi zwiększyć bezpieczeństwo.

Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna Mercusys fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mercusys Halo H50G - Interfejs webowy

Routery Mercusys Halo H50G posiadają również klasyczny interfejs webowy dostępny pod adresem mwlogin.net. Pozwala on podejrzeć aktualne wykorzystanie podzespołów w routerach oraz mapę sieci lokalnej. Niestety z jego poziomu nie zmienimy konfiguracji sprzętowej systemu Mesh Wi-Fi.

Interfejs webowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Interfejs webowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Interfejs webowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mercusys Halo H50G - Testy

Mercusys chwali się, że system Mesh Wi-Fi składający się z trzech jednostek Halo H50G zapewnia pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej domu lub biura o powierzchni do 550 m2. Dodatkowo jednocześnie dostęp do Internetu może uzyskać ponad 100 urządzeń.

Trzy urządzenia pokryją swoim zasięgiem nawet 550 m2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Testowany system Mesh Wi-Fi postanowiliśmy sprawdzić w parterowym domu jednorodzinnym o powierzchni około 120 m2 i jego najbliższym otoczeniu.

Trzy urządzenia sieciowe Mercusys Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na potrzeby testów wybraliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od głównego Halo H50G (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od głównego Halo H50G - 2 ściany; 10 metrów od drugiego Halo H50G - 2 ściany; 5 metrów od trzeciego Halo H50G - 2 ściany

10 metrów od głównego Halo H50G - 2 ściany; 5 metrów od drugiego Halo H50G (w tym samym pomieszczeniu); 10 metrów od trzeciego Halo H50G - 2 ściany

15 metrów od głównego Halo H50G - 4 ściany, 10 metrów od drugiego Halo H50G - 2 ściany; 5 metrów od trzeciego Halo H50G - jedna ściana

Mercusys Halo H50G - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Na samym początku sprawdziliśmy siłę sygnału sieci Wi-Fi. Do tej próby wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy S10) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Wyniki testów siły sygnału sieci Wi-Fi

System Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H50G zachował się zgodnie z oczekiwaniem. W każdym punkcie pomiarowym wydajność sieci bezprzewodowej była niemalże identyczna. Oznacza to, że routery posiadają mocne anteny pozwalające na stworzenie sieci bezprzewodowej o dużym zasięgu. Podczas prób nie mieliśmy najmniejszych problemów z płynnym przełączaniem się pomiędzy stacjami bazowymi.

Routery Mercusys Halo H50G podczas pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi poradziły sobie porównywanie do zauważalnie droższych systemów Mesh Wi-Fi.

Mercusys Halo H50G - iPerf 3

W następnej kolejności system Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H50G poddaliśmy testom narzędziem iPerf3. Podczas próby, w której zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 295 Mb/s, a Bandwidth 323Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów narzędziem iPerf 3

Rezultaty zarejestrowane przez system Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H50G są zadowalające. W ostatnich dwóch punktach pomiarowych wydajność sieci nieznacznie spadała. Nie wpłynęło to jednak na komfort pracy i prędkość połączenia z łączem testowym 150/20 Mbps. Nawet w ostatnim punkcie pomiarowym oddalonym od każdego Halo H50G mogliśmy liczyć na szybki dostęp do sieci z minimalnymi opóźnieniami.

Mercusys Halo H50G - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak system Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H50G poradzi sobie w popularnym narzędziu SpeedTest, którego działanie polega na sprawdzeniu prędkości Internetu. Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/20 Mbps. Na początku zmierzyliśmy prędkość Internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów narzędziem SpeedTest

Jak widać na wykresie powyżej, urządzenia sieciowe nie miały najmniejszych problemów z obsłużeniem testowego łącza.

W każdym z punktów pomiarowych rezultaty były praktycznie identyczne, co jest charakterystyczne dla systemów Mesh Wi-Fi.

Sprawdziliśmy także, jak wypada prędkość Internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego w każdej ze stacji bazowych. Rezultaty nie odbiegają od tych, zarejestrowanych w próbach z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej.

SpeedTest LAN - główny router Mercusys Halo H50G SpeedTest LAN - drugi Mercusys Halo H50G SpeedTest LAN - trzeci Mercusys Halo H50G

Mercusys Halo H50G - Podsumowanie

Mercusys Halo H50G to przystępny cenowo system Mesh Wi-Fi składający się z trzech urządzeń sieciowych. Producent postawił na przemyślaną specyfikację techniczną oraz jednostki bazowe o niewielkich rozmiarach.

Mercusys Halo H50G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniłem wydajność tworzonej sieci bezprzewodowej, obecność łącznie aż 9 portów LAN, bardzo łatwą konfigurację oraz przemyślaną aplikację do zarządzania i monitorowania statusu pracy. Warto podkreślić również obecność atrakcyjnej stylistycznie obudowy oraz dostępność wbudowanego narzędzia do poprawy bezpieczeństwa sieci Wi-Fi.

Do wad testowanego systemu Mesh Wi-Fi można zaliczyć brak uchwytów do montażu stacji bazowych na ścianie oraz interfejs webowy, który nie jest dostępny w języku polskim.

Podsumowując Mercusys Halo H50G to świetny system Mesh Wi-Fi do dużych domów, mieszkań oraz niewielkich biur. W cenie około 400 zł trudno znaleźć bardziej atrakcyjną propozycję.