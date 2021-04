Mercusys MR70X - test nowego króla tanich routerów z Wi-Fi 6

Mercusys MR70X wygląda na tani i niczym niewyróżniający się router kosztujący około 200 zł. Szybko okazało się, że to najwydajniejszy model w swojej półce cenowej. Wyniki uzyskane w naszych testach pozwalają mu konkurować z konstrukcjami kosztującymi ponad dwa razy więcej.

Mercusys to firma zajmująca się produkcją sprzętu sieciowego do zastosowań domowych. Polskim konsumentom marka może kojarzyć się z prostymi i tanimi routerami domowymi. W aktualnym portfolio znajdziemy klasyczne routery, systemy Mesh Wi-Fi, wzmacniacze sygnału, karty sieciowe oraz przełączniki. Za dystrybucję sprzętu sieciowego Mercusys w Polsce odpowiada doskonale znana nam firma TP-Link.

Mercusys MR70X

Do redakcji PCWorld na testy przyjechał najnowszy router Mercusys MR70X znany również jako Mercusys AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router. Jest to obecnie jeden z najtańszych routerów z Wi-Fi 6 sprzedawanych w naszym kraju. Wobec konstrukcji kosztującej 200-250 zł nie miałem wielkich wymagań, a Mercusys MR70X pozytywnie mnie zaskoczył. Szybko okazało się, że to jeden z ciekawszych routerów jakie testowałem na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Mercusys MR70X - Specyfikacja techniczna

Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt, RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand) Anteny: Zewnętrzne - 4 szt. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1201 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 574 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA2, WPA3 Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, Sieć gościnna, QoS Dodatkowe informacje: Obsługa WPS, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming Przyciski: Reset/WPS Kolor: Czarny Wysokość: 41,7 mm Szerokość: 208,8 mm Głębokość: 171,6 mm Gwarancja: 24 miesięcy (gwarancja producenta)

Mercusys MR70X to bardzo tania konstrukcja wyposażona w Wi-Fi 6. Aby maksymalnie obniżyć cenę producent musiał zrezygnować z kilku elementów znanych z droższych modeli. W testowanym routerze zabrakło USB, a także możliwości konfiguracji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Cięcia budżetowe widać również z tyłu, gdzie znajdziemy jedynie cztery złącza RJ-45 - 1x WAN oraz 3x LAN. Są to jednak przemyślane ograniczenia, które nie wpływają na wydajność i nie przeszkadzają w codziennej pracy.

Z drugiej strony Mercusys MR70X posiada QoS, rozbudowany i czytelny interfejs webowy, obsługuje IPv6, VPN oraz pozwala na stworzenie dwuzakresowej sieci Wi-Fi pod jedną nazwą (funkcja Smart Connect). Nie zabrakło również beamformingu, który wzmacnia sygnał połączenia.

Mercusys MR70X - Cena

Mercusys MR70X jest jednym z najtańszych routerów z Wi-Fi 6 dostępnych w naszym kraju. Cena urządzenia w zależności od sklepu waha się w zakresie od 190 do 250 zł. Za podobną kwotę możemy kupić Huawei AX3 oraz TP-Link Archer AX1500.

Wszystkie bazowe modele z Wi-Fi 6 posiadają zbliżoną specyfikację techniczną, a zwycięzcę można poznać dopiero w praktycznych testach.

Mercusys MR70X - Zawartość zestawu

Mercusys MR70X dostarczany jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w czarno-czerwonej kolorystyce. Na kartonie znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące routera. Producent chwali się obecnością Wi-Fi 6, OFDMA, MU-MIMO, beamformingiem oraz kompatybilnością z zabezpieczeniami WPA3.

Opakowanie Mercusys MR70X

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Router Mercusys MR70X

Zasilacz

Przewód RJ-45 w kategorii 5e

Skrócona instrukcja obsługi

Zwartość zestawu

W zestawie znajdziemy wszystkie elementy niezbędne do pracy routera. Przydatna jest instrukcja obsługi. Znajdziemy tam opis całego procesu konfiguracji, który trzeba przeprowadzić z wykorzystaniem interfejsu webowego. Niestety Mercusys nie posiada wsparcia dla aplikacji na urządzenia mobilne.

Zasilacz

Mercusys MR70X - Wygląd i jakość wykonania

Router zaskakuje kompaktowymi wymiarami oraz ciekawą stylistyką. Prodcent postawił na błyszczący plastik piano black, srebrne logo oraz ciekawe perforacje. Mercusys MR70X wygląda bardzo elegancko, ale gromadzi wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

Logo i ciekawy dekor na obudowie

Na froncie znajdziemy diodę informującą o statusie pracy urządzenia.

Dioda informująca o statusie pracy

Z tyłu umieszczono gniazdo zasilania, przycisk Reset/WPS oraz cztery złącza LAN. Warto pochwalić producenta za oznaczenie portu WAN w innym kolorze.

Złącza na tylnej ściance

Na spodzie znajdziemy cztery stopki. Niestety nie zostały one pokryte gumą. Oznacza to, że router możemy swobodnie przesuwać po powierzchni. Przypadkowe pociągnięcie za przewód może spowodować upadek Mercusysa MR70X na ziemię. Zabrakło mocowań do montażu naściennego.

Spód obudowy

Przyczepić się można również do braku kodu QR, który pozwoliłby na szybkie połączenie się z siecią Wi-Fi.

Naklejka z nazwą i hasłem sieci Wi-Fi

Do niewielkiej obudowy przyczepiono cztery anteny zewnętrze. Są one przymocowane na stałe i nie da się ich zdemontować.

Router jest niesamowicie lekki. Producent nie podaje masy własnej, ale Mercusys MR70X waży tyle co współczesny smartfon.

Materiały wykorzystane do budowy są dobre jakości, a całość jest świetnie spasowana.

Mercusys MR70X - Konfiguracja

Mercusys MR70X nie posiada możliwości konfiguracji z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne. Na szczęście sam proces nie jest zbytnio skomplikowany. Przyda nam się jednak instrukcja obsługi. Znajdziemy tam domyślny adres konfiguracyjny (mwlogin.net).

Przed przystąpieniem do procesu, należy podłączyć router do zasilania oraz przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu RJ-45, wykorzystując gniazdo WAN oznaczone kolorem szarym podpiąć router do modemu.

Po uruchomieniu router poinformuje nas z wykorzystaniem świecącej się diody, że jest gotowy do konfiguracji.

Na komputerze lub urządzeniu mobilnym musimy połączyć się z domyślnie utworzoną siecią MERCUSYS_AFFF. Hasło znajdziemy na naklejce umieszczonej na obudowie routera. Można wykorzystać również połączenie przewodowe. W kolejnym kroku przechodzimy do przeglądarki internetowej i wpisujemy adres http://mwlogin.net. Strona konfiguracyjna wygląda tak samo jak w routerach firmy TP-Link. Zmieniono jedynie kolorystykę oraz logo producenta.

Na samym początku musimy zdefiniować hasło administratora. Router wymaga, aby posiadało co najmniej 6 znaków, w tym co najmniej dwa znaki specjalne.

Początkowy etap konfiguracji odbywa się w języku angielskim

Po stworzeniu hasła możemy zalogować się do interfejsu routera.

W kolejnym kroku pojawi się strona konfiguracyjna. Na górze ekranu możemy przełączyć się na język polski.

Cały proces składa się z zaledwie kilku kroków

Po wybraniu strefy czasowej router automatycznie wybierze odpowiedni typ połączenia.

Router automatycznie wykrywa typ połączenia

Jedyne co musimy zrobić to zdefiniowanie nazwy i hasła sieci Wi-Fi. Możemy uruchomić funkcję Smart Connect, która tworzy sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz pod tą samą nazwą.

Ustawienia sieci bezprzewodowej

Pamiętaj! po utworzeniu własnej sieci Wi-Fi musisz przelogować się na nią na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Końcowy etap procesu konfiguracji

Mercusys MR70X - Interfejs WWW

Mercusys MR70X posiada bardzo przemyślany interfejs użytkownika, który został w pełni spolszczony.

Interfejs webowy

Oprogramowanie domyślnie wyświetla najważniejsze informacje dotyczące naszej sieci Wi-Fi. Interfejs jest rozbudowany i logicznie rozplanowany. Całe oprogramowanie opiera się na 4 zakładkach, które znajdują się w górnej części ekranu.

Ustawienia

Ciekawym dodatkiem jest wyszukiwarka, która pozwala szybko dotrzeć do interesujących nas ustawień.

Wyszukiwarka

Mercusys MR70X - Testy

Mercusys MR70X posiada bardzo podstawową specyfikację techniczną, która obejmuje obsługę standardu Wi-Fi 6 oraz dwuzakresowej sieci bezprzewodowej. Całość wspomagana jest przez cztery spore anteny zewnętrzne.

Przed przystąpieniem do testów nie wiedziałem czego się spodziewać. Podejrzewałem, że router ten sprawdzi się w mniejszych mieszkaniach. Szybko okazało się, że byłem w ogromnym błędzie.

Testy przeprowadzane były w parterowym domu o powierzchni około 120 m2. W żadnym miejscu nie odnotowałem problemów z dostępem do sieci oraz Internetu.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiłem do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyłem cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Mercusys MR70X (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Mercusys MR70X z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Mercusys MR70X z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Mercusys MR70X z 4 ścianami po drodze

Mercusys MR70X - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Nie spodziewałem się tak dobrych wyników.

Mercusys MR70X spisał się w tym teście rewelacyjnie. Router ten spokojnie może konkurować z konstrukcjami kosztującymi 400-600 zł.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

W pierwszych trzech punktach pomiarowych parametry były niemalże identyczne i pozwalały w pełni wykorzystać potencjał routera i Wi-Fi 6. Dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym oddalonym od routera o 15 metrów odnotowałem spadek szybkości połączenia.

Co ważne w każdym z punktów pomiarowych opóźnienia były pomijalne i wynosiły maksymalnie 2 ms. Nie narzekałem również na moc sygnału.

Podczas testu siły sygnału sieci Wi-Fi nie odnotowałem problemów z utrzymaniem zasięgu, a router płynnie przełączał się pomiędzy sieciami 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Mercusys MR70X - iPerf 3

Sprawdziłem również, jak router Mercusys MR70X poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3.

Poniżej na wykresie umieściłem rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testów iPerf 3

Również ten test był dla mnie sporym zaskoczeniem. Udowodnił, że producent mimo niskiej ceny nie żałował pieniędzy na podzespoły.

Mercusys MR70X po raz kolejny bez najmniejszych problemów pokonuje znacznie droższe routery z Wi-Fi 6. Rezultaty spadają stopniowo wraz z wzrostem odległości, ale są w pełni zadowalające nawet w ostatnim punkcie pomiarowym.

W przypadku pierwszych trzech punktów korzystałem z sieci 5 GHz. Podczas ostatniego pomiaru router przełączył mnie na sieć 2,4 GHz, na co wskazują również osiągnięte wyniki.

Mercusys MR70X - SpeedTest

Na koniec postanowiłem przetestować sieć tworzoną przez Mercusys MR70X popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Router testowałem na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku wykonałem pomiar prędkości internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

SpeedTest (połączenie bezprzewodowe)

Ponownie Mercusys MR70X bardzo pozytywnie zaskoczył. Router nie miał najmniejszych problemów z obsłużeniem łączą, a nawet w ostatnim punkcie pomiarowym oddalonym od routera o 15 metrów prędkość pobierania i wysyłania danych była bardzo wysoka.

Sprawdziłem również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Rezultaty były w pełni zadowalające.

SpeedTest LAN

Mercusys MR70X - Podsumowanie

Mercusys MR70X to jedno z największych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Po tanim routerze nie spodziewałem się tak dobrych rezultatów. Testowany model z łatwością pokonuje znacznie droższe konstrukcje pod względem pokrycia zasięgiem oraz wydajności sieci Wi-Fi.

Mercusys MR70X

Oczywiście jest to produkt budżetowy, która posiada sporo braków. Na pokładzie nie znajdziemy USB, a router nie obsługuje aplikacji mobilnej.

Pomijając te małe niedociągnięcia związane z bardzo atrakcyjną ceną detaliczną, Mercusys MR70X to router, który zdecydowanie wyprzedza konkurencję.

Podsumowując - jeżeli szukasz taniego routera Wi-Fi i zamiast funkcji dodatkowych wolisz solidne pokrycie zasięgiem to Mercusys MR70X jest najlepszym wyborem.