Mi 9T - test smartfona z wysuwanym ekranem od Xiaomi

Xiaomi na dobre zadomowiło się w Europie, a Mi 9T to kolejne świetne urządzenie, które nie zrujnuje portfela.

Xiaomi Mi 9T ma nieco niższą cenę oraz słabszą specyfikację od flagowego modelu Mi 9, który z miejsca stał się hitem sprzedażowym. Względem starszego i droższego brata w Mi 9T zabrakło flagowego procesora Qualcomm Snapdragon 855 oraz bezprzewodowego ładowania, ale na pokładzie nadal znalazło się miejsce dla czytnika linii papilarnych w wyświetlaczu. Co ciekawe Mi 9T posiada większy akumulator o pojemności 4000 mAh.

Źródło: techadvisor

Aparaty przeniesiono wprost z testowanego przez nas już modelu Mi 9 SE. Główny obiektyw ma 48 MP, ale z przodu umieszczono wyskakującą automatycznie kamerę o rozdzielczości 20 MP. Dzięki temu rozwiązaniu niemalże cały front zajmuje ekran o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości Full HD+ wykonany w technologii AMOLED.

Przyglądając się Xiaomi Mi 9T nie sposób zauważyć, że producent połączył elementy z wielu swoich smartfonów w nowe urządzenie. Tak naprawdę Mi 9T jest europejskim odpowiednikiem zaprezentowanego wcześniej Redmi K20 Pro.

Xiaomi Mi 9T - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 730 (8 × Kryo™ 470, taktowanie do 2.2 GHz)

Qualcomm® Snapdragon™ 730 (8 × Kryo™ 470, taktowanie do 2.2 GHz) Układ graficzny: Adreno™ 618

Adreno™ 618 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 64 GB/128 GB, brak możliwości rozszerzenia

64 GB/128 GB, brak możliwości rozszerzenia Typ ekranu: AMOLED, HDR10

AMOLED, HDR10 Przekątna ekranu: 6,39 cala

6,39 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 × 1080 px (Full HD+)

2340 × 1080 px (Full HD+) Ochrona ekranu: Corning® Gorilla® Glass 5

Corning® Gorilla® Glass 5 Funkcje: Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w ekranie, Dual SIM, Kompas cyfrowy, Żyroskop

Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w ekranie, Dual SIM, Kompas cyfrowy, Żyroskop Aparat tylny: 48 Mp + 13 Mp + 8 Mp

48 Mp + 13 Mp + 8 Mp Przysłona aparatu tylnego: ƒ/1,8, 26 mm, 1/2", 0,8µm (48 MP), ƒ/2,4, 12 mm (szerokokątny), 1/3", 1,12µm (13 MP), ƒ/2,4, 53 mm (teleobiektyw), 1/4", 1,12µm (8 MP)

ƒ/1,8, 26 mm, 1/2", 0,8µm (48 MP), ƒ/2,4, 12 mm (szerokokątny), 1/3", 1,12µm (13 MP), ƒ/2,4, 53 mm (teleobiektyw), 1/4", 1,12µm (8 MP) Funkcje aparatu tylnego: 2x zoom optyczny, HDR, Panorama, PDAF, Podwójna lampa błyskowa LED

2x zoom optyczny, HDR, Panorama, PDAF, Podwójna lampa błyskowa LED Aparat przedni: 20 MP, Wysuwany mechanicznie

20 MP, Wysuwany mechanicznie Przysłona aparatu przedniego: ƒ/2,2, 0,8µm

ƒ/2,2, 0,8µm Funkcje aparatu przedniego: HDR

HDR Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K@30fps, 1080p@960fps, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, 720p@240fps, 720p@120fps, 720p@30fps

4K@30fps, 1080p@960fps, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, 720p@240fps, 720p@120fps, 720p@30fps Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Łączność: 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G,Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11 a/b/g/n/ac, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus

4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G,Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11 a/b/g/n/ac, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus Obsługa LTE B20: Tak

Tak Nawigacja: A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Złącza: USB typu C, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

USB typu C, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm Dual SIM: Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE System operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką MIUI 10

Android 9.0 Pie z nakładką MIUI 10 Rodzaj ogniwa: Litowo-polimerowy

Litowo-polimerowy Pojemność baterii: 4000 mAh

4000 mAh Szybkie ładowanie: Przewodowe 18 W

Przewodowe 18 W Wysokość: 156,7 mm

156,7 mm Szerokość: 74,3 mm

74,3 mm Grubość: 8,8 mm

8,8 mm Waga: 191 g

191 g Materiał wykonania: Aluminium, Szkło

Aluminium, Szkło Zestaw: Etui ochronne, Zasilacz 18W, Kabel USB typu C, Igła do tacki SIM, Instrukcja obsługi

Xiaomi Mi 9T - Cena

Xiaomi Mi 9T jest typowym średniakiem. Podstawowa konfiguracja w oficjalnej dystrybucji wyceniona została na 1599 zł. W zamian otrzymamy smartfona z 6 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Klienci mogą zdecydować się również na model ze 128 GB pamięcią, który jest o 100 zł droższy. Urządzenie dostępne jest w trzech wariantach kolorystycznych - niebieskim, czarnym oraz czerwonym.

Przed zakupem radzimy dokładnie zastanowić się nad wyborem konfiguracji, ponieważ Mi 9T nie posiada slotu na karty pamięci microSD. Z tego powodu użytkownicy już podczas zakupu muszą zadecydować, ile pamięci potrzebują.

Źródło: techadvisor

Segment smartfonów kosztujących około 1500 zł jest bardzo nasycony, ale Mi 9T będzie głównie rywalizował z nieco bardziej kompaktowym modelem Mi 9 SE, a także niewiele droższym, a sporo wydajniejszym Mi 9.

Xiaomi Mi 9T Jakość wykonania, wygląd

Podczas, gdy wszystkie smartfony z serii Mi 9 są do siebie znacząco podobne Mi 9T wyłamuje się z tego schematu. Dzieje się tak być może dlatego, że to Redmi K20 Pro z inną nazwą. Nowy model w przeciwieństwie do starszego rodzeństwa nie posiada ekranu z wycięciem w kształcie kropli wody. Dzięki zastosowaniu wyskakującego modułu kamery znanego już między innymi z Oppo Reno, Xiaomi mogło zagospodarować niemalże cały front na wyświetlacz.

Z boku można znaleźć czerwony przycisk zasilania znany już z Mi 8 Pro, ale elementu tego nie znajdziemy w modelach Mi 9 i Mi 9 SE. Z tyłu znajdziemy główny obiektyw o rozdzielczości 48 Mp, który znany jest już z innych modeli Xiaomi, ale w tym przypadku konfiguracja aparatów wygląda nieco inaczej. Główny obiektyw oddzielony jest od dodatkowych dwóch aparatów o rozdzielczości 13 Mp oraz 8 Mp. Wszystkie obiektywy umieszczone zostały centralnie i nie wystają tak bardzo z obudowy, jak w przypadku innych modeli z serii Mi 9.

Ze względu na umieszczenie wyskakującego z obudowy aparatu wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami oraz gniazda słuchawkowego Jack, tacka na karty SIM została przeniesiona na dół. Znajduje się ona z lewej strony portu USB Typu C. Na prawo od niego pod maskownicą ukryto przyzwoitej jakości głośnik mono. Xiaomi nie zdecydowało się na dodanie portu podczerwieni. Podobnie, jak Xiaomi Mi 9 SE, testowany przez nas Mi 9T również nie posiada dedykowanego dla Asystenta Google przycisku.

Źródło: techadvisor

Zarówno Mi 9, jak i mniejszy model Mi 9 SE posiadają atrakcyjną wizualnie holograficzną szklaną pokrywę z tyłu, która potrafi zmieniać kolor w zależności od ilości i kąta padanego na nią światła. Mi 9T też posiada holograficzne wykończenia w kolorze Glacier Blue oraz Flame Red. Na rynku dostępna jest też bardziej stonowana wersja w kolorze Carbon Black, którą testujemy. Posiada ona wykończenie z włókna węglowego. Pomimo niższej ceny urządzenie nie różni się pod względem jakości wykonania i użytych materiałów od tegorocznych flagowców. Bardzo nas cieszy, że producenci przykładają coraz większą wagę do jakości wykonania.

Ze względu na zastosowanie pojemniejszego akumulatora obudowa Xiaomi Mi 9T jest nieco grubsza od rodzeństwa, ale krawędzie są dużo bardziej zakrzywione, niż w Mi 9 i Mi 9 SE. Urządzenie waży 191 gram, a jego grubość wynosi 8,8 mm.

Xiaomi Mi 9T - Wyświetlacz

Xiaomi Mi 9T wyróżnia się pełnoekranowym wyświetlaczem o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości Full HD+ - 2340 x 1080 pikseli. Panel wykonano w technologii AMOLED, a jego proporcje to standardowe już obecnie 19,5:9. Ekran AMOLED pozwala na uzyskanie żywych kolorów i bogatej, głębokiej czerni. Wbudowany w niego czytnik linii papilarnych sprawdza się lepiej, niż w przypadku Mi 9 SE. Wszystko dzięki temu, że zwiększono jego powierzchnię. Xiaomi chwali się, że skaner jest o 25 procent szybszy od poprzednich konstrukcji tego typu. Rozwiązanie to nadal nie jest tak błyskawiczne, jak wysokiej klasy czytnik linii papilarnych umieszczony w obudowie, ale w codziennym użytkowaniu różnica nie jest zauważalna.

Źródło: techadvisor

Stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 91,7 procenta. Mi 9 SE z wyświetlaczem o przekątnej 5,97 cala jest niewiele mniejszy od Mi 9T z o prawie 0,5 cala większym wyświetlaczem.

Mi 9T obsługuje również nowy konfigurowalny wyświetlacz Always-on (Ambient), ale domyślnie jest on wyłączony, aby wydłużyć żywotność baterii na pojedynczym ładowaniu. W rzeczywistości funkcja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby zużywać jak najmniejsze ilości energii, ponieważ użytkownik rzadziej uruchamia ekran, aby sprawdzić powiadomienia. Zważywszy na fakt, że Mi 9T nie posiada diody powiadomień zalecamy włączenie Always-on.

Xiaomi Mi 9T - Podzespoły i wydajność

Xiaomi Mi 9T oferuje bardzo dobrą wydajność w swoim segmencie cenowy. Wszystko to możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowego procesora Qualcomm Snapdragon 730, który po raz pierwszy został użyty właśnie w najnowszym modelu Xiaomi. Układ ten jest aktualizacją modelu Snapdragon 712, który zastosowano w modelu Mi 9 SE. Pomimo wielu zmian wydajność Snapdragona 730 jest zauważalnie niższa od flagowego układu Snapdragon 855, który zastosowany został w Mi 9.

Snapdragon 730 to ośmiordzeniowy układ scalony wykonany w 8 nm procesie technologicznym, który pracuje z częstotliwością 2,2 GHz. Posiada również zintegrowany z rdzeniami Kryo 470 procesor graficzny Adreno 618 o taktowaniu 610 MHz. Całość posiada do pomocy 6 GB pamięci operacyjnej.

Źródło: techadvisor

Podczas testów sprawdziliśmy wydajność Xiaomi Mi 9T w popularnych benchmarkach. Wyniki są zadowalające. W Geekbench 4 Mi 9T osiągnął 6970 punktów w teście wielordzeniowym, co jest znaczącym wzrostem w stosunku do Mi 9 SE.

W testach graficznych Snapdragon 730 pokazał, że jest w stanie poradzić sobie z większością gier. W T-Rex wynik wynosi 51 klatek na sekundę, w Manhattan 3.1 18 klatek na sekundę oraz w Car Chase 10 klatek na sekundę. Układ ten okazał się niewiele wolniejszy od Snapdragona 712 z Mi 9 SE, ale musiał wygenerować obraz w wyższej rozdzielczości.

W AnTuTu Xiaomi Mi 9T osiągnęło wynik 210725 punktów. Model Mi 9 SE uzyskał zaledwie 179500 punktów.

Wszystkie wyniki można łatwo sprawdzić i porównać w poniższej tabelce:

Xiaomi Mi 9T zapewnia najdłuższe czasy pracy spośród wszystkich urządzeń z serii Mi 9. Nie bez znaczenia jest zastosowanie akumulatora o większej pojemności. W teście baterii programu Geekbench 4 Mi 9T rozładował się po 11 godzinach i 12 minutach, co jest bardzo dobrym wynikiem. W normalnym codziennym użytkowaniu nie należy się martwić, że smartfon rozładuje się w ciągu dnia. Jeżeli użytkownik nie będzie często sięgał po smartfona ładowanie co dwa dni będzie możliwe.

Xiaomi Mi 9T podobnie, jak Mi 9 SE obsługuje szybkie 18 W ładowanie, które pozwoli w krótkim czasie naładować akumulator.

Xiaomi Mi 9T - Łączność

Po premierze najnowszego smartfonu Xiaomi Mi A3 z Android One byliśmy rozczarowaniu, że producent nie zdecydował się na implementacji NFC oraz zastosował ekran o rozdzielczości HD+. Na szczęście Mi 9T posiada NFC, które umożliwia wykorzystanie smartfona do płatności, a ekran to świetny panel AMOLED. Xiaomi Mi 9T nie posiada portu podczerwieni, ale w porównaniu do starszych modeli użytkownik może skorzystać z gniazda słuchawkowego Jack.

Na pokładzie znajduje się również Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi, GPS i dual-4G. Gniazdo na karty SIM nie jest hybrydowe, ale Xiaomi Mi 9T i tak nie posiada slotu na karty pamięci microSD.

Xiaomi Mi 9T- Aparat

Xiaomi Mi 9T oferuje takie same aparaty fotograficzne, jak model Mi 9 SE. Dużo ciekawsza jest przednia kamera, która posiada automatyczny mechanizm wysuwający. Po przełączeniu aparatu na przednią kamerę wysuwa się ona automatycznie z obudowy. Mechanizm posiada zabezpieczenie przed uszkodzenie. Gdy telefon wykryje, że telefon może upaść mechanizm automatycznie chowa przedni aparat w obudowie. Xiaomi deklaruje, że mechanizm wytrzyma 300 tysięcy cykli wysunięcia/wsunięcia aparatu.

Źródło: techadvisor

Niestety, ale nawet przy całkowicie wyłączonych dźwiękach kamera wydaje charakterystyczny sygnał podczas otwierania i zamykania, którego nie da się wyłączyć. Mamy nadzieję, że Xiaomi poprawi ten element za pomocą aktualizacji oprogramowania i zrobi to jak najszybciej.

Przełączenie na przedni aparat trwa trochę dłużej, niż w innych smartfonach, ale nie przeszkadza to w codziennym użytkowaniu.

W trybie Selfie można wybrać pomiędzy wykonaniem zwykłego zdjęcia, a portretem, który programowo pozwala na uzyskanie efektu bokeh. Możliwe jest także zrobienie panoramy, która pozwala na łatwe uwiecznienie grupy osób bez konieczności zmiany kadru.

Źródło: techadvisor

Główna kamera dodaje tryb nagrywania slowmotion w 960 klatkach na sekundę. Nagrywanie w 4K przy 30 klatkach na sekundę oferuje stabilizację obrazu.

Domyślnie uruchomione jest upiększanie twarzy, które można w łatwy sposób wyłączyć.

Aparat posiada wsparcie dla sztucznej inteligencji AI, dzięki czemu automatycznie wybiera najlepsze ujęcia. Również główny obiektyw korzysta z AI.

Podobnie, jak w przypadku Mi 9 SE zastosowano szerokokątny obiektyw Sony IMX582 o rozdzielczości 48 Mp (f/1,75, 1,6 um). Do pomocy posiada on 13 Mp (f/2,4, 1,12 um) obiektyw szerokokątny oraz 8 Mp (f/2,4, 1,12 um) teleobiektyw.

Możliwe jest wykonywanie zdjęć w pełnej rozdzielczości 48 Mp, ale domyślnie aparat w Mi 9T łączy cztery piksele w jeden, dzięki czemu użytkownik otrzymuje lepszą jakościowo fotografię o rozdzielczości 12 MP.

Przy dobrym oświetleniu jakość zdjęć jest doskonała. Kolory są naturalne, a na liczbę szczegółów i ich jakość również nie można narzekać. Aparat sprawdza się również w nocnych ujęciach, ale wtedy widać już, że korzystamy z urządzenie ze średniej półki cenowej. Flagowe modele takie, jak Huawei P30 Pro znacznie lepiej radzą sobie w nocnych ujęciach.

Poniżej przykładowa fotografia wykonana przy użyciu Mi 9T.

Źródło: techadvisor

Xiaomi Mi 9T- Oprogramowanie

Xiaomi Mi 9T pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 9.0 Pie w połączeniu z autorską nakładką MIUI 10, która znacząco ingeruje w wygląd i funkcjonalność systemu. Podoba nam się wygląd i spójność stylistyczna interfejsu oraz szybkość jego działania, ale niektóre funkcje i ich ilość potrafią przytłoczyć. Użytkownicy, którzy korzystali wcześniej z urządzenia z czystym Androidem będą musieli poświęcić trochę czasu na przyzwyczajenie się do MIUI.

Główną różnica względem większości urządzeń z Androidem jest brak szufladki z aplikacjami. Rozwiązanie to znane jest również z innych chińskich smartfonów np. od Huawei. Europejska wersja Xiaomi Mi 9T posiada zainstalowany ROM w wersji Global, dzięki czemu wszystkie usługi Google są fabrycznie preinstalowane.

Niektóre z dodatkowych funkcji i aplikacji są bardzo przydatne. Mowa na przykład o podwójnych aplikacjach i drugiej prywatnej przestrzeni. Podoba nam się również tryb ciemny, który nie jest jeszcze standardową funkcją Androida.

Źródło: techadvisor

Xiaomi Mi 9T oferuje możliwość korzystania z klasycznych przycisków nawigacyjnych, które wyświetlają się na dole ekranu. Można skorzystać również z gestów pełnoekranowych, które nie przypadły nam do gustu, ale znamy użytkowników, którzy sobie je chwalą.

Xiaomi Mi 9T - Podsumowanie

Źródło: techadvisor

Xiaomi Mi 9T jest o zaledwie 100 zł droższy od modelu Mi 9 SE, a posiada lepszy, wydajniejszy procesor oraz ekran, który zajmuje niemal cały front. Już model Mi 9 SE był bardzo opłacalny w zakupie, ale po premierze Mi 9T jego atrakcyjność znacząco spadła.

Nowy Mi 9T z pełnoekranowym wyświetlaczem, gniazdem słuchawkowym Jack i baterią o pojemności 4000 mAh ma bardzo wiele zalet. Należy zaakceptować brak wodoodporności, bezprzewodowego ładowania i portu podczerwieni, ale musimy pamiętać, że najnowszy model od Xiaomi to przedstawiciel ze średniej półki cenowej.

Xiaomi Mi 9T to świetne urządzenie, które na dodatek zostało bardzo rozsądnie wycenione. Zdecydowanie polecamy rozważyć zakup tego modelu. Użytkownicy, którzy się na niego zdecydują nie powinni mieć powodów do narzekania.