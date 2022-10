Miałem rację - finalnie liczy się tylko wydajność! Testujemy układy Raptor Lake Core i5-13600K oraz Core i9-13900K

Prawie 15 lat temu zadebiutowały pierwsze procesory serii „Core i” od Intela. Dziś oficjalna premiera już 13. generacji tych układów. I choć wielu uważa tę cyfrę jako pechową czy nawet zły omen, niebiescy widać nic z tego sobie nie robią. Jak zatem w naszych testach wypadają najnowsze procesory od Intela?

Jeszcze zanim otrzymałem procesory, budziły one we mnie mieszane uczucia. Choć Intel zapewniał, że otrzymamy najwydajniejszą jednostkę do gier, to wertując dokładnie prezentacje z końca września, znalazłem kilka aspektów, które sprawiły, że nie pokładałem za dużych nadziei w tych procesorach. wszystkim podzieliłem się z Wami w osobnym artykule. Dziś pora powiedzieć: “sprawdzam”, ponieważ do naszej redakcji trafiły dwa najnowsze modele Raptor Lake. Zatem czy te jednostki mnie i Was zachwycą, czy przejdziemy obok nich obojętnie?

Raptor Lake — więcej, szybciej, lepiej?

Intel podczas oficjalnej prezentacji chwalił się znaczącym wzrostem wydajności zarówno w aplikacjach wykorzystujących pojedynczy rdzeń, jak i tych wielowątkowych. Jednak jak tego dokonano? W najprostszy sposób - zwiększając ilość rdzeni. Niestety, nie skupiono się w tym przypadku na tych najwydajniejszych. Wszystkie procesory należące do rodziny Raptor Lake-S (odblokowane jednostki dla komputerów osobistych) mają dwa razy więcej rdzeni Gracemont, charakteryzujących się wysoką sprawnością energetyczną. Dodatkowo znacząco, o ponad 400 MHz, wzrósł zegar trybu Turbo Boost. Wszystko po to, aby pokonać konkurencyjne układy AMD Ryzen 5000? Po raz kolejny? Czy przypadkiem za pokonanie jednostek ZEN3 nie odpowiadały jednostki Alder Lake? Dziś nowe procesory Raptor Lake nie tylko muszą konkurować z Ryzenem 7 5800X3D, ale także nowymi modelami opartymi o rdzeń ZEN4.

Jak już pisaliśmy, w nasze ręce trafiły dwa procesory Core i9-13900K oraz Core i5-13600K. Topowy model posiada łącznie 24 rdzenie, z czego aż 16 to jednostki Gracemont. Pozostałe 8 to wysokowydajne układy Raptor Cove, które dodatkowo obsługują technologię Hyper Threadingu. Dzięki temu Core i9-13900 może łącznie obsłużyć 32 wątki. Dzięki znacznie poprawionemu procesowi technologicznemu Intel 7 (10 nm), inżynierom z Intela udało się osiągnąć bardzo wysokie zegary. Nowa i9 w zadaniach jednowątkowych może mieć nawet 5,8 GHz, a pod obciążeniem wszystkich rdzeni osiąga do 5,4 GHz. Nawet rdzenie Gracemont pracują zauważalnie szybciej, osiągając nawet 4,3 GHz.

Dużo bardziej interesujący wydaje mi się procesor Core i5-13600K. W tym przypadku mówimy o 14-rdzeniowym układzie, w który połączono sześć wydajnych rdzeni Raptor Cove z ośmioma jednostkami Gracemont. Niektórzy zapewnie zauważyli, że podobna konfiguracja istniała już nawet w przypadku jednostek Alder Lake. Była ona jednak przeznaczona do laptopów, gdzie nosiła miano Core i7, np. model i7-12700H, który często recenzowaliśmy. Wracając do nowej i5 - finalnie procesor jest w stanie obsłużyć nawet 20 wątków wykonawczych. Bazowy zegar procesora wynosi 3,5 GHz dla P-Core oraz 2,6 dla E-Core. Dzięki wsparciu technologii Turbo Boost jest on w stanie pracować nawet z częstotliwościami 5,1 GHz/3,9 GHz. Domyślny współczynnik PL2 jest wyższy niż w przypadku 12. generacji i wynosi 181 W.

AsRock Z790 Steel Legend

Do testów otrzymaliśmy również płytę AsRocka, należącą do popularnej serii Steel Legend. Oczywiście testowany model bazuje na najnowszym chipsecie Z790. Na pewno nie można powiedzieć, że mamy do czynienia z konstrukcją budżetową. Sekcja zasilania procesora to układ 16+1+2 fazowy, wyposażony w 60-amperowe, cyfrowe przetworniki mocy SPS DrMOS. Płyta oczywiście zapewnia obsługę dla PCIe 5.0, nie tylko dla karty graficznej, ale i dla dysku NVMe.

Łącznie możemy zainstalować aż cztery nośniki M.2 (trzy sloty posiadają dedykowane radiatory) i osiem SATA. Do dyspozycji użytkownika oddano także bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi w standardzie 6e, LAN 2,5 Gb oraz 10 portów USB na tylnym panelu - w tym 1 typu C zgodnym z USB 3.2 Gen. Miłośnicy RGB również powinni być zadowoleni, ponieważ do dyspozycji dostajemy aż trzy złącza obsługujące adresowalne diody zasilane napięciem 5V oraz jedno dla standardowych zasilanych napięciem 12V. W niedługim czasie możecie spodziewać się pełnej recenzji tej płyty na naszym portalu

Platforma testowa i testy

PROCESOR: Intel Core i9-13900K, Intel Core i5-13600K

PŁYTA GŁÓWNA: AsRock Z790 Steel Legend

RAM: G.Skill Trident Z5 32 GB 6800 CL34

KARTA GRAFICZNA: GeForce RTX 3080 10 GB

DYSK: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Nowe pamięci G.Skill Trident Z5 RGB 6800 MHz CL34|| Fot. D. Kujawski/PCWorld.pl

Każdy test był trzykrotnie powtarzany, na wykresach są prezentowane uśrednione wyniki.

W testach w benchmarku Cinebench mamy bardzo wyrównany pojedynek pomiędzy Core i9-13900K a Ryzenem 9 7950X. Na ustawieniach domyślnych obu procesorów trudno wskazać zwycięzcę. Jednak spójrzciena wynik osiągany przez Core i5-13600K. Układ ten jest szybszy nie tylko od swojego poprzednika o ponad 25%, ale przegania nawet Core i-12700 czy Ryzena 9 5900X.

Testy konwertowania wideo są dość niespójne. Widać, że benchmark X264 nie radzi sobie za dobrze z architekturą ZEN4 procesorów AMD, przez co nowe jednostki Intela dość mocno nadrabiają. Core i9-13900K osiąga najlepszy rezultat, jednak mnie zachwyca wciąż Core i5-13600K, który prawie dogania i9 poprzedniej generacji.

Przejdźmy teraz do testów 3DMark oraz wyników uzyskanych w grach. Wszystkie testy zostały przeprowadzone w rozdzielczości 1920 x 1080 (FullHD).

Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal, gdzie różnice są znikome i można je zaliczyć do błędu pomiarowego (w parze z RTX 3080). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez sam procesor - tak zwany “CPU Score”. Sytuacja dość nietypowa. O ile w pierwszym teście procesory Intela muszą uznać wyższość nowego Ryzena, to starszy Fire Strike widać w lepszym stopniu utylizuje większą ilością rdzeni, dzięki czemu Core i9-13900K znacząco wygrywa.

Z racji, że naszych testach w grach wykorzystaliśmy najmocniejszą na chwilę obecną kartę graficzną RTX 4090 do Gainwarda, mogliśmy porównać najnowsze procesory Intela tylko z Ryzenem 9 7950X oraz i9 poprzedniej generacji. Naszym celem było jednak całkowicie wyeliminowanie wąskiego gardła, jakie mógłby stanowić RTX 3080.

Do testów wykorzystaliśmy RTX 4090 Pnatom GS od Gainward || fot. Dominik Kujawski/PCWorld

W aż sześciu na osiem gier, w których porównaliśmy wydajność procesorów Intela, Core i9-13900K pokonuje nowy procesor od AMD. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że nawet sporo tańszy i5 wyprzedza ubiegłorocznego flagowca od Intela. Śmiało możemy powiedzieć, że w GTA 5 i Warzone osiągnęliśmy limit ilości generowanych klatek, na jaki pozwalają silniki tych dwóch gier.

Podkręcanie, pobór mocy i temperatury.

Sama procedura podkręcania procesorów Raptor Lake nie różni się od poprzedniej generacji. Tutaj również zwiększamy maksymalny zegar turbo zarówno dla rdzeni Raptor Cove, jak i Gracemont. Biorąc pod uwagę ograniczony czas na testy i przygotowanie tej recenzji – procesory dotarły do redakcji na 2 dni przed premierą - postanowiłem dać szansę programowi Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU).

Tutaj mamy dwie opcje do wyboru w przypadku procesora. Możemy skorzystać z opcji Auto OC, gdzie oprogramowanie samo automatycznie stunninguje ustawienia naszej jednostki, bądź podeście bardziej manualne. Z góry odradzam pierwszą opcję. Niestety, jak to bywa w przypadku takich automatów, dobierają one przeważnie bardzo wysokie napięcia zasilania (w naszym przypadku przekraczające nawet 1,5v).

Została zatem opcja manualna - ale limitem w przypadku procesora Core i9 okazała się temperatura. Na wydajnym chłodzeniu wodnym testowany egzemplarz nawet na ustawieniach domyślnych osiągał często ok. 90°C. Cóż, finalnie udało nam się zablokować wszystkie rdzenie P-Core na 5,5 GHz oraz E-Core na 4,3 GHz na stałe. Efekt? O ile w grach takie “OC” nie robi zauważalnej różnicy, to benchmarki i aplikacje potrafiły wykorzystać dodatkową moc. Należy jednak pamiętać, że tak podkręcony procesor pobiera ponad 300 watów energii.

A jak wyglądało OC w przypadku Core I5-13600K? Doświadczenie z poprzednich serii nakazywało nie liczyć na zbyt wiele. Zarówno układy i5 11 jak i 12 serii, które mieliśmy okazję testować, nie rozpieszczały nas pod tym względem. Sądziliśmy, że przyczyną tego jest tak zwana “selekcja rdzeni”, gdzie te najlepsze moduły trafiają do wyższych modeli procesorów.

Testowany egzemplarz Core i5-13600K umożliwił, osiągniecie taktowania 5,5 GHz na wszystkich rdzeniach

Również skorzystaliśmy z ręcznego OC w programie XTU. Delikatnie podbiliśmy napięcie zasilania o 40 mV i ustawiliśmy mnożnik rdzeni Raptor Cove na 54x, a Gracemont na 44x i wszystko działało stabilnie! Procesor pozwalał nawet na uruchomienie się z mnożnikiem 55x, jednak ponownie limitem okazała się temperatura, która już po OC dobijała do 100°C (ok. 80 °C na ustawieniach domyślnych). Czyżbyśmy po raz pierwszy trafili na tak zwaną “złotą sztukę”? Tutaj również zauważyliśmy znaczący wzrost ilości pobieranej energii przez procesor. Zamiast 181W deklarowanych przez Intela zobaczyliśmy blisko 240W.

Podsumowanie

Czy zatem Intel Raptor Lake okazał się porażką? Nie. Jak już pisałem we wcześniej wspomnianym artykule, finalnie w rozliczeniu zawsze liczy się wydajność, a tutaj jednostki 13. generacji nie zawodzą. Wydaje się, że obecnie te układy mają dużo łatwiejszy start niż choćby jednostki Alder Lake rok temu. Płyty z gniazdem LGA1700 są dostępne w szerokim spektrum cenowym, więc każdy może dobrać coś pod swój budżet. Co prawda przez inflację nowe procesory są droższe, ale czy obecnie nie podrożało już wszystko?

Wracając do testowanych jednostek: Core i9-13900K to jeden z najwydajniejszych procesorów dostępnych na rynku. Śmiało może rywalizować nie tylko z najszybszymi jednostkami Ryzen 5000, ale i najnowszymi Ryzen 7000. Z tego względu przyznajemy mu odznaczenie “Wybór redakcji”, którym wyróżniamy właśnie te najwydajniejsze i najlepsze konstrukcje.

Procesor Core i5-13600K to również bardzo mocn układ. Widzie w nim tylko jeden problem, ale nie dotyczy on nas, użytkowników, a samego Intela. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, jaki jest sens istnienia Core i7-13700K? Patrząc na różnice w cenie, Intelowi może być trudno przekonać do zakupu mocniejszego modelu, skoro ten “tańszy” jest porównywalnie wydajny. Cóż - wychodzi na to, że Core i5-13600K może być kolejnym hitem sprzedażowym. Pozostaje mieć nadzieję, że również overclocking tego egzemplarza, który trafi do sprzedaży, będzie na porównywalnym poziome jak ten, z którym mieliśmy do czynienia w tej recenzji. Core i5-13600K otrzymuje odznaczanie “Polecany Zakup”, bo jak nie polecić układu, który sprosta wszystkim, nawet najbardziej wymagającym zadaniom? No i pamiętajmy przy tym, że jest on o połowę tańszy od i9.